Taliban får massiv kritikk for brudd på menneskerettighetene, ikke minst mot kvinner, men er mindre korrupte enn forgjengerne, viser ny rapport. Disse kvinnene venter utenfor en FN-drevet klinikk i Kabul.

Mindre korrupsjon i Afghanistan under Taliban

Taliban får massiv kritikk for brudd på menneskerettighetene, men på ett område er det bedring i Afghanistan: Det har blitt mindre korrupsjon.

Etter at USA og andre vestlige land hjalp en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul i 2001, strømmet milliardene inn til regimet i Kabul. Det resulterte i massiv korrupsjon.

Da Taliban rykket inn i Kabul høsten 2021 lå Afghanistan på 174. plass av 180 land på Transparency Internationals årlige korrupsjonsindeks.

Ett år etter Talibans maktovertagelse har landet klatret 24 plasser på lista og ligger nå på 150. plass, viser indeksen for 2022.

Taliban grep makten i Afghanistan høsten 2021 og har innført et strengt regime med liten respekt for afghanernes menneskerettigheter.

Bestikkelser

– Taliban betaler ikke bestikkelser, og den personlige bruken av statlige midler er mindre. Det samme er utnevnelser av slektninger og venner, sier Maiwand Rouhani, en afghansk ekspert på korrupsjonsbekjempelse til Tolo News.

Lavere tjenestemenn betaler ikke lenger bestikkelser til dem som er høyere oppe i hierarkiet, konstaterer den politiske kommentatoren Hamid Azizi.

Innbyggerne i Kabul merker også at den omfattende korrupsjonen i landet er i ferd med å avta.

– Det er mindre korrupsjon, sammenlignet med tidligere, sier Abdul Hamid Karimi til Tolo News.

Urettferdig

Taliban mener på sin side at korrupsjonen har falt betydelig mer en det Transparency International anslår og kaller deres rapport og rangering for urettferdig og upålitelig.

– De bedømmer fra avstand, kanskje på bakgrunn av rykter. De undersøker ikke grundig og nøye, og derfor er tallene og beregningene deres lite troverdige, sier talsmannen Zabiullah Mujahid til Tolo News.

Kofferter med dollar

Eksperter påpekte i årevis at de enorme pengebeløpene vestlige land pumpet inn i Afghanistan, for å holde liv i regimet der, bidro til massiv korrupsjon, noe som igjen gjorde at folket mistet tilliten til lederne i Kabul.

The New York Times avdekket i sin tid hvordan CIA i år etter år overleverte kofferter, ryggsekker og plastposer med titalls millioner dollar i kontanter til kontoret til Afghanistans mangeårige president Hamid Karzai.

Pengene skulle sikre amerikansk innflytelse, men bidro i stedet til omfattende korrupsjon og havnet ofte hos afghanske krigsherrer, erkjente tjenestemenn i Washington i ettertid.

– Den viktigste kilden til korrupsjon i Afghanistan har vært USA, sa en amerikansk tjenestemann til avisen.

Ghani-kritikk

Karzais etterfølger Ashraf Ghani lovet å slå ned på korrupsjonen, men gjorde det ikke, viser Transparency Internationals gjennomgang.

Gravejournalistene i Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) plasserte i 2021 Ghani nesten øverst på sin liste over verdens mest korrupte statsledere, sammen med president Bashar al-Assad i Syria, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Østerrikes statsminister Sebastian Kurz. Aller øverst det året tronet president Aleksandr Lukasjenko i Belarus.

Afghanistans tidligere president Hamid Karzai var på offisielt besøk i Norge i 2013 og møtte da blant andre daværende statsminister Jens Stoltenberg. Karzai mottok kofferter med dollar fra CIA og etterlot seg et av verdens mest korrupte land.

OCCRP avdekket blant annet hvordan Ghani og broren i all hemmelighet hadde sikret seg lukrative avtaler om mineralutvinning.

– Ghani fortjener absolutt en pris, både for sin korrupsjon og sin grove inkompetanse. Han forlot sitt eget folk, etterlot dem til elendighet og død slik at han selv kunne leve blant de korrupte tidligere tjenestemennene i den moralske kloakken som De forente arabiske emirater er, slo OCCRPs Drew Sullivan fast i forbindelse med kåringen i 2021.