MISTET LIVET: Den britiske forretningsmannen Shahzada Dawood (48) og sønnen Suleman (19).

19-åring som døde på ubåten «Titan» ville sette verdensrekord

19 år gamle Suleman Dawood ville sette verdensrekord på havets bunn, sier moren hans.

19-åringen som døde om bord på ubåten «Titan» hadde tatt med seg en rubiks-kube og søkt Guinness World Records.

Målet var å sette ny verdensrekord, forteller moren hans, Christine Dawood til BBC.

– Han sa, jeg skal løse rubiks-kube på 3.700 meter under havet mens jeg er på «Titan», sier moren til kanalen.

Suleman Dawood hadde søkt Guinness World Records og faren hadde tatt med et kamera for å dokumentere øyeblikket, sier Christine Dawood.

FORSVANT: Dette er den forliste ubåten «Titan». Den var 6,7 meter lang og veide drøyt 10 tonn.

Dette er første gang moren uttaler seg om ubåt-ulykken, der fem personer døde, inkludert ektemann og sønnen hennes døde.

Christine Dawood og datteren var om bord i ubåtens støtteskipet «Polar Prince» da de fikk beskjeden om at «Titan» var borte.

Til den britiske kanalen sier hun at planen egentlig var at hun skulle reise sammen med ektemannen ned til Titanic-vraket, men at turen hadde blitt avlyst på grunn av corona-pandemien.

– Da trakk jeg meg tilbake og ga dem anledning til å ta med Suleman, fordi han hadde veldig lyst til å være med, sier Christine Dawood.

Info Dette er de omkomne: Om bord i ubåten var det fem personer: Hamish Harding (58), britisk oppdagelsesreisende og forretningsmann.

Stockton Rush (68), administrerende direktør i OceanGate, selskapet som organiserte ferden.

Shahzada Dawood (48) og Suleman Dawood (19), pakistanske forretningsmann og sønnen.

Paul-Henry Nargeolet (73), fransk oppdagelsesreisende. Vis mer

Torsdag forrige uke ble det klart at de fem ombord hadde mistet livet. Vrakrester ble funnet og ifølge kystvakten er det tegn på at ubåten har implodert implodertIfølge kystvakten er det tegn på at ubåten har implodert. .

Ubåten hadde som mål å besøke Titanic-vraket, som befinner seg 3800 meter under havet.

De dykket ned søndag 18. juni klokken 13.30 norsk tid, men mistet kontakt med støtteskipet sitt Polar Prince klokken 15.47.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post