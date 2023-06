Et fly og et skip fra den amerikanske kystvakten lette etter den savnede ubåten Titan onsdag.

Medier om Titanic-ubåten: USAs sjøforsvar kan ha fanget opp lyd av implosjon

Et system brukt av det amerikanske sjøforsvaret fanget opp lyden av det som kan ha vært implosjonen av ubåten Titan kort tid etter den startet nedstigningen, ifølge flere amerikanske medier.

Torsdag bekreftet den amerikanske kystvakten at vrakrester funnet i nærheten av Titanic-vraket på havets bunn stammer fra ubåten som har vært savnet siden søndag. De fem personene om bord er antatt omkommet.

Ifølge kystvakten er det tegn på at ubåten har implodert implodertÅ implodere er det motsatte av eksplodere; at noe sprenger på grunn av trykk innover..

Nå melder flere amerikanske medier at det amerikanske sjøforsvarets sporingssystem, som er utviklet for å oppdage fiendtlige ubåter, fanget opp «uregelmessigheter» bare timer etter at ubåten hadde startet sin nedstigning til Titanic-vraket.

Lyden kan ha vært selve implosjonen av ubåten, men dette kan ikke sies sikkert, melder flere amerikanske medier, deriblant Wall Street Journal.

Også nyhetsbyrået AP får fortalt av tjenestepersoner at det ble fanget opp en «uregelmessighet» som kan ha vært implosjonen.

Disse fem mistet livet i ulykken: – Et ufattelig tap

Da Titan ble meldt savnet søndag, gikk sjøforsvaret gjennom systemet og analyserte akustiske data, ifølge APs opplysninger.

Kort tid etter at ubåten forsvant, oppdaget systemet det de mistenkte var lyden av en implosjon nær der det ble funnet vrakrester torsdag.

– Det amerikanske sjøforsvaret gjennomførte en analyse av akustiske data og oppdaget en uregelmessighet som samsvarte med en implosjon eller eksplosjon i nærheten av der Titan-ubåten befant seg da kontakten ble brutt, sier en høytstående tjenesteperson til WSJ i en uttalelse.

– Selv om ingenting kunne slås fast, ble denne informasjonen umiddelbart delt med ledelsen for å hjelpe til med det pågående søke- og redningsoppdraget.

Sjøforsvaret ba avisen om å ikke navngi systemet som ble brukt av hensyn til nasjonal sikkerhet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post