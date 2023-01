Zelenskyj i strupen på Putin i nyttårstale: − Krigen er bare for én person

Vladimir Putin (70) gikk til angrep på Vesten i sin nyttårstale. Hans ukrainske kollega Volodymyr Zelenskyj (44) gikk i strupen på nettopp Putin. På russisk.

President Volodymyr Zelenskyj og kona Olena i et bilde sendt ut av ukrainske myndigheter på nyttårsaften.

I sin nyttårstale la Zelenskyj om fra ukrainsk til russisk og henvendte seg rett til det russiske folk, gjengitt av Mediazona:

– Jeg vil si dette på russisk: hele denne krigen dere fører – dere, Russland – det er ikke med NATO, som propagandistene dine lyver, den er ikke for noe historisk. Krigen er bare for at én person skal forbli ved makten til slutten på livet sitt, sa Volodymyr Zelenskyj – og nevnte ikke navnet Putin direkte.

President Vladimir Putin holdt TV-tale nyttårsaften med en gruppe militære bak seg. Det kommenterte Zelenskyj i sin tale.

– Og det som blir igjen av dere alle, borgere i Russland, plager ham ikke. Lederen deres ønsker å vise at han har militæret bak seg, at han er foran. Men han gjemmer seg bare, gjemmer seg bak militæret, gjemmer seg bak missiler, bak murene til sine boliger og palasser, fortsatte den ukrainske presidenten – med henvisning til at Putin holdt sin nyttårstale på russisk TV foran en gruppe militære. Ifølge Izvestija er det første gang Putin holder sin nyttårstale med militære som bakgrunn.

– Han gjemmer seg bak dere og brenner deres land og deres fremtid. Terror vil aldri bli tilgitt dere. Ingen i verden vil tilgi dere for dette. Ukraina vil aldri tilgi. Og dere selv skal ikke tilgi ham alt han vil ødelegge, og alle dem han vil drepe, sier Volodymyr Zelenskyj.

Putin derimot sa i sin nyttårstale at «fremtiden til landet bare avhenger av russerne selv», ifølge Ria.

Den russiske presidenten hevdet i sin ni minutter lange tale at Vesten bruker Ukraina som et redskap til å ødelegge Russland.

– Vesten har løyet om fred. Vesten forberedte seg på angrep og nå bruker de på kynisk vis Ukraina og dets folk til å svekke og splitte Russland. Det har vi aldri tillatt, og vi kommer aldri til å la noen gjøre det, sa Putin og gjentok påstanden om at invasjonen var en uunngåelig avgjørelse.

Det spekuleres i om Putin kommer til å gjennomføre en ny mobilisering på nyåret. Den ukrainske forsvarsministeren Oleksij Reznikov sa dette i en video nyttårsaften:

– Jeg vet med sikkerhet at dere om ei uke ikke har noe valg, sa Reznikov – henvendt til unge, russiske menn.