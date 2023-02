NEDRINGT: Marie Alderid er en av flere som fikk telefoner tirsdag kveld på grunn av dataangrepet til SAS.

Svenske Marie Alderlid nedringt etter dataangrep

Over 30 SAS-reisende kan ha hatt tilgang til Marie Alderlids brukerkonto: – Hele norden vet at jeg skal reise i morgen!

Marie Alderlid (57) fra Stockholm gikk en kveldstur tirsdag ettermiddag, da en forvirret mann fra Oslo plutselig ringte henne.

– «Jeg heter Torgeir og jeg har din billett», sa han i telefonen. Jeg skjønte ingenting, sier Alderlid.

Nordmannen hadde vært pedagogisk, og hjulpet henne med å forstå situasjonen.

– Jeg måtte google SAS for å skjønne hva han pratet om. Etter dette lo vi godt, forteller Alderlid.

SAS hadde blitt utsatt for et cyberangrep, og flere personopplysninger var på avveie.

Marie Alderlid telte over 30 telefonsamtaler fra både norske, svenske og finske SAS-kunder som sier de hadde tilgang til brukeren hennes. Til tross for dette, er ikke Alderlid bekymret.

– Jeg skal reise til min sønn i morgen, og det er ikke hemmelig. Telefonen min er heller ikke hemmelig, og jeg er ikke hemmelig! Jeg er ikke bekymret, sier hun.

FEIL NAVN: Flere SAS-reisende i hele norden hadde tilgang til Marie Alderlids flyplaner tirsdag.

Nå håper Marie Alderlid at flyturen til sønnen onsdag morgen går knirkefritt:

– Hele norden vet at jeg skal reise i morgen, så jeg håper det ikke blir oppstandelser på flyplassen, sier hun lattermildt.

Alderlid sier hun syns synd på SAS etter cyberangrepet.

– Dette er ikke SAS sin feil, cyberangrep er fryktelige saker. Det er viktigere er SAS får fikset det som har skjedd, enn at jeg får oppmerksomhet, sier hun.

– Mener det er tjenestenekt

Martin Ingesen (28) er sikkerhetsekspert og daglig leder i IT-selskapet Kovert. Han beskriver angrepet på SAS tirsdag som en tjenestenekt.

– Min opplevelse er at dette ikke er et cyberangrep hvor angriperne har fått tilgang til SAS sine servere, men et tjenestenektangrep hvor man gjør nettsiden utilgjengelig for brukerne.

TJENESTENEKT: Sikkerhetsekspert Martin Ingesen beskriver angrepet som en tjenestenekt.

Ingesen beskriver tjenestenekt som et angrep hvor tjenesten blir overbelastet og skaper problemer for brukere.

Martin sammenligner hendelsen med Kenneth-saken hos Altinn i 2012 og 2013, hvor brukere fikk tilgang til andre brukere sine skattemeldinger.

– De som angriper SAS har ikke nødvendigvis kommet seg inn hos SAS. Jeg tror det er snakk om en teknisk svikt i den form av at innloggingstjenesten har blitt overbelastet, slik at feil folk får feil pålogginger.

– Hvor alvorlig tenker du angrepet er?

– Dette skal jo ikke skje, selvsagt. Hendelsen i seg selv er jo veldig uheldig for SAS sin del. Slik opplysninger skal jo ikke lekkes, sier Ingesen.

Klokken 20.45 skrev pressevakt i SAS Anna Sandell i en SMS til VG at innloggingsproblemene ser ut til å være løst.

Det er fortsatt ikke kjent hvem som sto bak angrepet som førte til at SAS' hjemmesider periodevis var nede tirsdag ettermiddag og kveld.