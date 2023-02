Britisk politimann dømt til livsvarig fengsel for serievoldtekter

Den tidligere London-politimannen David Carrick er dømt til livsvarig fengsel for 48 voldtekter og en rekke andre overgrep mot kvinner.

Den tidligere politimannen er dømt til fengsel i minimum 30 år, skriver BBC.

48-åringen har tidligere erkjent straffskyld for 24 voldtekter og 25 andre sedelighetslovbrudd over en periode fra 2003 til 2020. De fleste hendelsene skjedde i Hertfordshire, hvor Carrick bodde og tjente som politimann i perioden.

I avhør har Carrick erkjent å ha begått til sammen 71 overgrep mot tolv kvinner.

– Du oppførte deg som du var urørlig. I nesten to tiår fikk du rett, sa dommer Bobbie Cheema-Grubb til Carrick i retten.

Dommer Cheema-Grubb sa videre at Carrick utnyttet sin stilling i Metropolitan Police i London på det groveste. Han skal ha fortalte ofrene at ingen ville tro på han ettersom han var politimann.

Politiet i London varslet i slutten av januar at to til tre betjenter som etterforskes for seksuelle overgrep, vil bli siktet fremover.

Det i forbindelse med Carrick-saken. I etterkant av den daværende siktelsen mot Carrick, har det kommet over 1000 påstander om seksuelle overgrep og familievond mot rundt 800 politibetjenter. London-politiet etterforsker hver eneste sak.

– Vi er alle like forskrekket over at vi har hundrevis av politibetjenter som ikke burde vært i jobben. Carrick er et forferdelig eksempel på det, sa politisjef i London, Mark Rowley, i januar.