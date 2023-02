LIKKISTE: En kiste bæres inn i ruinene i Kahramanmaraş for å brukes til en død kvinne som er funnet der inne.

Håpet svinner, sinnet stiger blant jordskjelvofrene

KAHRAMANMARAŞ (VG) En enslig kiste bæres inn i ruinene. For hver time minsker muligheten for å finne liv.

Redningsmannskapet samler seg i en ring i berget av sønderknust betong og vridd armeringsjern.

De hever et forheng, slik at arbeidet de utfører skjules. En sort likpose passerer fra hånd til hånd.

Ved ruinens kant roper desperate pårørende utålmodig om å få komme frem for å se om kroppen tilhører én de kjenner.

– Trekk tilbake. Ingen skal få se henne. Ansiktet er for skadet, kroppen for ødelagt, roper åstedslederen.

VGs reporter på stedet beskriver krigslignende tilstander:

En kiste av ubehandlet, lyst tre bæres inn bak forhenget.

Kort etter bærer fem politimenn den ut igjen. Lokket er ikke festet ordentlig, og flere forsøker å ta bilde av den eldre damen som ligger inni – så stort er de pårørendes behov for svar.

Så kjører likbilen inn blant folkemassen og den døde fraktes vekk.

Det mest uvirkelige med hendelsen, er at den allerede fremstår som en slags rutine. Så omfattende er jordskjelvkatastrofen.

Se flere av bildene til VGs fotograf i galleriet under

1 / 7 forrige neste fullskjerm

Lik hentes nå ut av ruinene hele tiden, i ti ulike byer i Tyrkia, etter det svært kraftige skjelvet natt til mandag.

Over 9000 er bekreftet omkommet i Tyrkia, og nær 3000 er døde i Syria. I begge landene forventer man at dødstallene vil stige, etter hvert som man går gjennom de tusenvis av ødelagte boligene.

I løpet av noen kveldstimer som VG tilbrakte i den hardest rammede byen, Kahramanmaraş, ble vi vitne til at flere lik ble hentet ut.

At flere håp ble slukket for de pårørende.

VENTER: Hande Demet Tanidir og Ökkes Tanidir vet håpet om å redde ut familien som er fanget i ruinene svinner for hver time som går.

Ved det som nylig var en syv etasjers blokk, og som nå er en enorm haug med grus, legger Ökkes Tanidir (33) ømt armen rundt kona Hande Demet Tanidir (30).

Paret er blant de pårørende som venter ute i kulden på tredje dagen.

– Moren min, faren min, søsteren min, bestemoren min og min onkel ligger der inne. Jeg kan ikke gi slipp på håpet, forteller hun gråtkvalt.

– Vi må jo håpe. Men vi er realister, håpet blir mindre for hver time, sier mannen.

I GRUS: Ødeleggelsene i Kahramanmaraş er enorme etter jordskjelvet som rammet natt til mandag.

Kahramanmaraş ligger rundt 40 kilometer fra episenteret. Hele kvartaler er bokstavelig talt lagt i grus. Bare i denne byen er minst 1200 døde, og over fem tusen skadet. Og redningsarbeidet, som i økende grad er blitt et søk etter omkomne, har så vidt begynt.

Det er én varmegrad og blåser en isende vind. De pårørende er samlet rundt bål, som flammer opp i de mørklagte og strømløse gatene.

Noen roper etter livstegn i ruinene. Andre sitter apatisk på fortauet. Mange gråter. Noen er fulle av virkekraft, de vil organisere likskue for å hjelpe til med identifisering av de døde.

Mange er fortvilet, og forbannet.

– Hvordan kan det ha seg at det tok så lang tid å sette i gang med redningsarbeidet? De kom ikke i gang før i dag, nå kan det være for sent, sier Ökkes Tanidir oppgitt.

En stor redningsoperasjon er riktignok i gang i nabolaget VG besøker. Lastebiler, gravemaskiner, redningsteam som har kommet fra hele Tyrkia, og fra flere andre land, strømmer til og fra.

En brysk redningsarbeider fra Kirgisistan vil ha VG med til å bære en likpose vekk fra ruinene, i tro om at vi er blant de mange frivillige som har kommet for å hjelpe med nettopp den jobben.

Over alt er det bygninger der det er nær umulig å se for seg at noen kan finnes i live. Boligblokkene er jevnet med jorden. Delvis slukt av bakken, delvis pulverisert.

Omfanget av katastrofen er mange ganger større enn redningsoperasjonen kan håndtere. Det er for lite, for sent, mener mange av dem VG snakker med.

– De ventet tre dager med å hjelpe oss. Hva er det som skjer når private byggeselskap må rykke inn med utstyr, uten at nødetaten bryr seg, sier Halil Ibrahim Sahan (25), som venter ved en annen ruinhaug, sammen med søsteren Sevdenur Sahan (23).

HÅPER FREMDELES: Halil Ibrahim Sahan og søsteren Sevdenur Sahan venter på nytt om familien.

De viser frem et bilde på mobilen: Et sted der inne er ligger storebroren Adem Sahan (36), kona Esra Sahan (32) og døtrene Zeynep (1.5) og Azra (6 md.).

– Vi håper fortsatt. Men det er så kaldt og redningsarbeidet går så sakte, sier Sevdenur.

De to søsknene er oppgitte og forbannet over at bygget broren bodde i åpenbart ikke kan ha vært godt nok sikret mot jordskjelv, slik byggeforskriftene krever i Tyrkia. I akkurat denne gaten står nemlig alle andre bygninger fortsatt, mens der Adem bodde, kollapset bygget helt.

I andre områder i byen er hele kvartaler fullstendig ødelagt, før ødeleggelsene plutselig stopper helt ved et nybygg som ser omtrent uskadet ut. Det samme kunne vi se flere steder.

Nå stiger sinnet i Tyrkia mot at flere byggefirmaer ikke har fulgt påkrevde regler, og mot at nødetaten AFAD brukte for lang tid på å sette i gang redningsarbeidet.

Noen timer før VG ankom, var president Recep Tayyip Erdogan på besøk i Kahramanmaraş. Han vedgikk at det har vært problemer med innsatsen de første dagene.

– Det er ikke mulig å være forberedt på en så stor katastrofe, sier Erdogan.

Han viser også til at veier og rullebaner er påvirket. I tillegg har det vært kraftig uvær, med snøstorm.

– Ingen kan bo her igjen

For å komme til Kahramanmaraş måtte VG fly til byen Kayseri. Derfra tok en tur som skulle vare 3.5 time langt over det dobbelte, grunnet snø, is og stengte veier. På de veiene som var åpne, skapte lastebiler og gravemaskiner lange køer.

Men køene var mye lenger motsatt vei: En lang kolonne av fortvilte mennesker som forlater katastrofeområdet.

Så snart Hande og Ökkes Tanidir får svar på hva som har skjedd med hennes familie, skal de også forlate området. De kom seg uskadet ut av sin boligblokk med deres fire år gamle datter. Men sprekker i vegger og grunnmur betyr at de aldri kan flytte tilbake.

– Det er forventet etterskjelv her i minst ett år. Halvparten av byen er enten helt ødelagt eller ubeboelig. Det er over for denne Kahramanmaraş, ingen kan bo her igjen, sier Ökkes.