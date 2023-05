gråter.mov Mykhayl (6)

gråter utrøstelig Fredag ble hans

søster Sofia (11) drept Russland fortsetter

drapene på tilfeldige

sivile – langt fra fronten

En brors farvel

Mens ukrainske sivile venter på den varslede våroffensiven, er ingen trygge for russiske missiler.

For ukrainske sivile kan døden inntreffe når som helst, uten forvarsel, uansett hvor i landet de bor.

Fredag morgen var det beboerne i en boligblokk i byen Uman, milevis fra frontlinjen, som uten noen åpenbar grunn skulle bli de neste sivile ofrene for Russlands angrepskrig i Ukraina.

En russisk krysserrakett traff boligblokken grytidlig, mens de fleste i blokken fortsatt lå og sov. 23 mennesker ble drept. Blant de døde var seks barn.

Ett av disse barna var 11-åringen Sofia Shulha.

Søndag ble hun gravlagt av de overlevende i familien, blant dem broren Mykhayl.

Under begravelsen var seksåringen utrøstelig.

Presten Fyodo Botsu ved kirken i Uman, der Sofia ble gravlagt, sa til nyhetsbyrået AP at drapene har rammet lokalsamfunnet hardt.

– Jeg kjente barna personlig, fra de var små, og det var jeg som døpte dem i denne kirken. Jeg har selv barn og er så bekymret for alle her, sier han og legger til:

– Jeg ber for at krigen kan ende og at fred igjen skal komme til våre hjem, vår by og vårt land.

Fredag, kort tid etter angrepet, sa 58 år gamle Serhij Lubivskij, som bor i syvende etasje og overlevde angrepet til Reuters:

– Naboene mine er borte, det er ingen igjen.

Så fortsatte hun:

– En eldre kvinne, datteren hennes og to barnebarn bodde i niende etasje, de er borte. En mann bodde med sønnen sin i åttende etasje, de er borte. En kvinne bodde med datteren sin i syvende etasje, de er borte.

Kartet under viser hvor langt unna byen Uman er fra frontlinjen i krigen:

Siden Russland startet sin fullskalainvasjon av Ukraina 24. februar i fjor, har FN registrert 8231 drepte ukrainske sivile, mens 13.734 sivile skal være skadet.

Dødstallene er i realiteten langt høyere, siden FN-tallene ikke inkluderer områder nå kontrollert av Russland - deriblant Mariupol.

En undersøkelse omtalt av Kyiv Independent, beskriver med tørr statistikk hvor hardt rammet den ukrainske befolkningen faktisk er:

37 prosent av ukrainerne har minst en slektning eller bekjent som er drept eller skadet i krigen.

I RUINER: Det som en gang var boligblokker med hundrevis av familier er nå i ruiner i Bakhmut, øst i Ukraina.

680 kilometer fra Uman, der fredagens angrep drepte 23 mennesker, ligger den ødelagte frontlinjebyen Bakhmut. Det er der de aller hardeste kampene har rast de siste månedene.

Mens russerne får stadig mer kontroll over byruinene i Bakhmut, varslet Ukraina denne uken at deres egen motoffensiv er nært forestående. Russiske militærbloggere, og den fryktede Wagner-gruppen, har de siste dagene advart mot det ukrainske motangrepet.

Det var ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov, som fredag sa at offensiven snart begynner.

– Når Gud vil det, været tillater det og offiserene tar avgjørelsen, så gjør vi det, sa Reznikov i et nettmøte med pressen fredag.

Institute for the Study of War oppsummerer status for den russiske angrepskrigen slik:

Russland har skiftet ut tre militære ledere, trolig i frykt for en ukrainsk motoffensiv. Blant dem som er sparket er «slakteren av Mariupol»

Russland vil bruke nye taktikker for å angripe med raketter og missiler, ved å skyte fra nye steder, i andre baner og med simultanangrep for å omgå ukrainsk luftvern.

Ukrainske styrker skal ha tatt seg over den mektige elven Dnipro, i Kherson-fylke. Det er første gang vestlige kilder har registrert ukrainske posisjoner på dette stedet.

Lørdag, et døgn etter det russisk angrepet i Uman, kom det som antas å være et ukrainsk motsvar:

Ti oljetanker med en kapasitet på 40.000 tonn olje ble ødelagt etter eksplosjoner og brann i Sevastopol på den russisk-okkuperte Krim-halvøya.

Den ukrainske offiseren Andriij Jusov, sier ifølge NTB ikke konkret at ukrainske styrker sto bak. Han omtalte imidlertid hendelsen som «guds straff» etter det russiske angrepet mot boligblokken i Uman.

ANGREPET: Oljetanker kontrollert av de russiske okkupasjonsstyrkene ble natt til lørdag angrepet på Krim-halvøya.