Madeleine McCann-saken: Politiet tror de kan finne spor

Portugisisk politi søker ved en innsjø omtrent 50 kilometer fra der Madeleine McCann forsvant for over 16 år siden.

Hun var tre år da hun forsvant på ferie med foreldrene i Praia da Luz i mai 2007.

Rundt 50 kilometer inn i landet, ved Arade-demningen i Algarve, har portugisisk politi nå gjenopptatt letingen.

Onsdag fokuserte myndighetene på flere områder rundt en demning. Ifølge flere ulike medier skal den hovedmistenkte i saken ofte ha bodd i det aktuelle området.

Portugisisk, tysk og britisk politi bidrar i søket.

Kan finne spor

Til den tyske allmenn kringkasteren NDR, sier aktor Christian Wolters, at de tror de kan finne bevis ved demningen.

– Vi har indikasjoner på at vi kan finne bevis der. Jeg ønsker ikke å si nøyaktig hva det er, og jeg vil heller ikke si hvor disse indikasjonene kommer fra.

Wolters sier at dette ikke kommer fra den mistenkte.

– Vi har ikke en tilståelse eller noe lignende nå, eller indikasjon fra den mistenkte om hvor det ville vært fornuftig å lete, sier Wolters.

Han la til at det var andre årsaker som førte til at de begynte å søke i området. Han ønsker også å dempe forventningene til hva de eventuelt kommer til å finne.

– Vi sa aldri at jenta forsvant der vi nå leter.

Ifølge AP News brukte politiet motorsag for å fjerne trær og busker i området. Portugisisk media melder at det onsdagenes søk endte uten noen spesielle funn.

Politiet skal derimot ha tatt noen gjenstander, inkludert klær og stoffer til klær.

FORSVANT: Madeleine McCann slik hun så ut før hun forsvant under en ferie i mai 2007.

Dykker og hunder

Tirsdag ble det søkt med blant annet dykkere i innsjøen og med hunder på land rundt demningen. Mellom 20 og 30 betjenter er i området, ifølge Sky News.

Det er etter anmodning fra tyske myndigheter at det vil gjennomføres nye søk denne uken, får BBC bekreftet.

En tysk mann som går under navnet «Christian B» i media er mistenkt for forsvinningen. Tysk politi tror at McCann er blitt drept.

Ifølge Sky News pleide den tyske mannen å ferdes i området som det nå søkes i.

Han reiste rundt i Portugal i en campingbil da McCann forsvant og har vært mistenkt for flere seksualforbrytelser. Han soner for tiden en dom for voldtekt i samme område McCann forsvant, men er ikke blitt siktet i forbindelse med forsvinningen.

