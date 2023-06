Vladimir Putin titter bort mot Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokajev og Armenias statsminister Nikol Pasjinjan (lengst til venstre).

Nære venner går ut mot Russland: − Bekymret for å lide Ukrainas skjebne

To av Russlands nærmeste venner har de siste dagene gjort det klart at de kanskje ikke er så nære venner som president Vladimir Putin (70) kunne ønske.

Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokajev går hardt ut mot unionen Russland-Belarus, og det faktum at de har atomvåpen sammen

Armenias statsminister Nikol Pasjinjan fastslår at de «ikke er Russlands allierte i krigen med Ukraina».

– Det er en bekymring hos Kasakhstans president for at de kan lide Ukrainas skjebne, tror Arne Bård Dalhaug, generalløytnant og fra 2016 til 2019 leder for OSSE OSSEOrganisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa.s observatørkorps under krigen i Donbas-regionen.

– Det er en kjent sak at Kasakhstan har en stor russisk befolkning nord i landet, og jeg er sikker på at presidenten har lagt merke til at russiske nasjonalister flere ganger gitt uttrykk for at Russland bare bør legge under seg disse områdene.

– På samme måte som Ukraina?

– På samme måte som Ukraina.

– Betyr dette at Russlands selvfølgelige venner ikke lenger er deres venner?

– De er i alle fall venner med forbehold. Det har gradvis gått opp for Armenia at den sterkt russlandsvennlige politikken som har vært ført fra Jerevan har kommet til veis ende. De tapte krigen mot Aserbajdsjan, og det har vist seg at Russland ikke har hatt noen evne til å støtte Armenia. De har til og med måttet trekke den fredsbevarende styrken ut av Nagorno-Karabakh og flytte den til Ukraina-krigen.

Vladimir Putin og Tokajev snakker sammen under Eurasian Economic Forum i Moskva nylig. Kasakhstan er verdens niende største land i areal.

Kasakhstan og Armenia er begge tidligere sovjetrepublikker, på samme måte som Russland og Ukraina.

De er sterkt knyttet til Russland, blant annet gjennom at alle tre er medlemmer i den eurasiske økonomiske union (EES). Dette er en økonomisk union mellom Russland, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan og Armenia. Den trådte i kraft 1. januar 2015.

– Jeg beklager - de deler til og med atomvåpen nå, sier Kasakhstans president i forbindelse med et økonomisk forum i Moskva.

– Vi må ta hensyn til denne realiteten. Nå skal vi jobbe i en slik atmosfære, og vi må ta hensyn til det.

Noen dager senere ble den samme presidenten, Tokajev, konfrontert med Belarus-president Aleksandr Lukasjenkos forslag om at Kasakhstan skulle bli en del av unionen Russland-Belarus.

– Jeg setter pris på spøken hans, men jeg tror ikke det er nødvendig.

COVID-SIKKERHET: Vladimir Putin sørger for at Armenias statsminister Nikol Pasjinjan får behandlet hendene før et måltid i Moskva den 9. mai 2023.

Fredag kom også nyheten om at Kasakhstan tilbyr å øke oljeeksporten til Tyskland kraftig - for å erstatte den russiske leveransen.

Tokajev sier at det er mulig å øke eksporten til seks ganger så mye som i dag, skriver Moscow Times. Allerede i 2023 har Kasakhstan økt den andelen av oljeeksporten som går til EU-land.

Armenias statsminister Nikol Pasjinjan uttaler seg til news.am. Vi gjengir det i Meduzas oversettelse:

– Vi er ikke allierte av Russland i krigen med Ukraina. Og vår oppfatning av denne krigen er angst, fordi den påvirker alle våre relasjoner.

– Vi er ikke noens allierte i denne situasjonen, noe som betyr at vi er sårbare, fortsetter statsministeren.

– Vi viker oss ikke fordi vi ikke har noen mening om situasjonen. Jo vanskeligere situasjonen er, jo mindre manøvreringsrom blir det.