PÅ GRENSEN: Tirsdag ble dette bildet spredt på Telegram som skal vise Legionen for frihet for Russland inne i Russland. VG har stedsverifisert bildet til den russiske grensestasjonen Grayvoron.

Sabotasje i Russland: − Får smake egen medisin

OSLO / WARSZAWA (VG) De militære gruppene som nå angriper mål i Russland, opererer på samme måte som russisk-støttede militser har gjort i årevis mot Ukraina, forklarer etterretningsekspert.

Kortversjonen Pro-ukrainske russere angrep mandag en russisk grenseovergang fra ukrainsk jord, og tok seg inn på russisk territorium.

Angrepene ble bekreftet av russiske og ukrainske myndigheter, men Ukraina mener disse gruppene opererer på selvstendig grunnlag.

Gruppene bak angrepene er Legionen for frihet for Russland (LSR) og Russisk frivillighetskorps (RVC).

Begge støtter Ukraina, og vil velte regimet til Russlands president Vladimir Putin. Vis mer

Mandag kom det oppsiktsvekkende meldinger fra grensen mellom Ukraina og Russland:

Det ble hevdet at væpnede grupper, bestående av proukrainske russere, hadde angrepet en russisk grenseovergang, og tatt seg inn på russisk jord. Flere småsteder i regionen Belgorod var delvis under de væpnede gruppenes kontroll.

«Hold deg hjemme, ikke motstå, og ikke vær redd; vi er ikke dine fiender. I motsetning til Putins zombier, skader vi ikke sivile og bruker dem ikke til våre egne formål», skrev en av gruppene i en melding til lokalbefolkningen.

Info Dette har skjedd Den russiske regionen Belgorod ble mandag angrepet av det Russland hevder er ukrainske sabotører. Russiske myndigheter hevder tirsdag at en «antiterroroperasjon» pågår.

Ukrainske myndigheter benekter at de har noe å gjøre med angrepene, som ifølge dem er utført av russiske grupper som kjemper et væpnet opprør mot den russiske staten.

Ifølge russiske myndigheter skal flere personer være såret og minst én drept i et angrep mot en liten by kalt Gravjoron, som ligger bare 5 kilometer fra den ukrainske grensen. Kilde: NTB Vis mer

Angrepene ble bekreftet av både russiske og ukrainske myndigheter. Kampene pågår fortsatt tirsdag formiddag. Russiske myndigheter hevder de jakter på sabotasjegrupper som de beskriver som «terrorister».

Men hvem står egentlig bak og hva betyr det for utviklingen av krigen?

– Disse gruppene har ikke gjort seg veldig bemerket i krigføringen på bakken inne i selve Ukraina tidligere. Nå tyder det på at de har brukt ukrainsk territorium som oppmarsjområde for et angrep inne i Russland, forklarer Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole.

– Det er mindre, og mobile styrker, som trolig ikke kan holde dette området over tid. Men det viser at russerne sliter med å forsvare sitt eget territorium, utdyper han.

Det var i morgentimene mandag at de første bildene og videoene av angrepet ble publisert på gruppenes Telegram-kanaler.

Skjermbilde fra en video som viser angrepet inne på russisk territorium. VG har stedsverifisert videoen.

Brukte amerikanske kjøretøy

En av videoene, som VG har stedsverifisert til den russiske grensestasjonen Grayvoron, like over grensen fra Ukraina, viser amerikanskproduserte Humvee, pansrede kjøretøy, inne på russisk territorium.

Overvåkningsbilder fra NASA viser at det i løpet av det siste døgnet har vært branner som har brutt ut i området, noe som tyder på harde kamper.

Trolig skaper ikke sabotasjeangrepet et påskudd til russisk opptrapping, mener Røseth.

– Det kan se ut som om disse gruppene har brukt militære kjøretøy gitt fra Vesten, men ukrainerne holder streng kontroll med våpen av typen britiske missiler eller amerikanske artilleriraketter skutt fra våpensystemer som HIMARS.

– Dessuten: Hvordan skulle Russland trappe opp? De driver allerede en form for terrorkrig med missilangrep mot ukrainske sivile.

ØDELAGT: Sabotasjeangrepet i Belgorod kommer samtidig som russiske styrker har lagt den ukrainske byen Bakhmut i ruiner.

Øker det atomfaren?

Mandag kveld hevdet ukrainsk etterretning at russerne nå fjerner atomvåpen fra et lager i Belgorod-regionen.

– Kan dette føre til at Russland benytter atomvåpen?

– Nei, det tror jeg definitivt ikke. Russisk militærdoktrine militærdoktrineMilitærdoktrine er uttrykk for hvordan militære styrker bidrar til kampanjer, store operasjoner, kamper, og engasjementer.Det er en veiledning til handling, snarere enn harde og raske regler. Doktrinen skal gi en felles referanseramme over de militære. tilsier at den russiske staten skal være truet av et angrep fra en annen stat. Men dette er en russisk gruppe, som kjemper i et begrenset område.

Røseth understreker at informasjonen så langt tyder på at dette ikke er et angrep som Ukraina står direkte bak.

– På mange måter får Russland smake sin egen medisin, dog i mye mindre skala og mer uklart. Siden 2014 har Russland angrepet Ukraina i Donbas, ved å støtte og lede utbrytergrupper.

PR-BILDE: Denne velregisserte, lyssatte videoen publiserte gruppen Legionen for frihet for Russland på Telegram. Her proklamerer de at Russland vil bli fritt.

Russere som angriper russere

Ukrainas militære etterretningstjeneste peker på gruppene Legionen for frihet for Russland (LSR) og Russisk frivillighetskorps (RVC), og gruppene har selv bekreftet at de står bak operasjonen.

VG har kontaktet gruppens talsperson, men de har foreløpig ikke svart på våre henvendelser.

Gruppen består av russiske menn som støtter Ukrainas kamp mot Russland, og som har dannet egne kampgrupper inne i Ukraina. De hevder selv de er en del av et nettverk av en russiske motstandsbevegelse.

De ser på Putin som deres fiende.

Mandag morgen la «Legionen for frihet for Russland» (LSR), ut et klipp på Telegram, der en av gruppens ansikt utad, Caesar, kledd i kamuflasje, snakket direkte til kameraet:

«Vi er samme russere som dere er», startet han.

Les hele budskapet i faktaboksen under:

Info Dette sier gruppen selv I en video publisert på «Legionen for frihet for Russland» (LSR) sin Telegram-kanal sier gruppens leder Caesar dette:

«Vi er de samme russerne som dere er. Vi er de samme menneskene som dere er. Vi ønsker at barna våre skal vokse opp i fred og være frie mennesker. Slik at de kan reise, studere og bare være lykkelige i et fritt land. Men det er ingen plass for dette i det moderne Putins Russland. Råttent av korrupsjon, løgner, sensur, begrensninger på friheten og undertrykkelse. I et Russland der en persons liv betyr mindre enn en embetsmanns lommebok. I et Russland der de bygger en jernbane i bunkeren til en gammel mann i stedet for å reparere veiene i regionene. I et diktatorisk land der barn blir skilt fra foreldrene sine for å kreve fred. Og tenåringer blir dømt til livstid. Men Kreml-diktaturet har nådd sin slutt. Takk til alle som støtter oss. Som sender oss donasjoner og står opp der det er nødvendig. Støtten deres er det som minner oss hver dag om vårt endelige mål på Den Røde Plass. Vær modige og ikke vær redde, for vi kommer hjem. Russland skal bli fritt.» Vis mer

Norske Forsvarets forum møtte LSR og deres leder Caesar i vinter. Han sa da at gruppen besto av om lag 200 russere, men at flere kom til «hver dag»

Han snakket om å drepe andre russere i kamper inne i Ukraina:

– Jeg er en del av en radikal opposisjon i Russland, som tror at man bare kan velte regjeringen med våpen, sa han da.

I september i fjor intervjuet VG den russiske ekspolitikeren Ilya Ponomarev, et tidligere medlem av det russiske parlamentet.

Han sa at han er med på å koordinere samarbeidet mellom ulike russiske motstandsgrupper.

LEDEREN: Den russiske 50-åringen med kallenavnet «Caesar» leder LSR, som nå er involvert i operasjonen inne i Russland.

Nå beskrives Ponomarev som LSRs politiske representant.

– Støtter du likvideringer av Putins allierte i Russland, spurte VG.

– Som du forstår så er vi i krig. Jeg er i Ukraina, mine venner her dør hver dag. Sivile blir drept her. Flere titalls av mine venner i den russiske opposisjonen er drept av Putins drapsmenn, sa Ponomarev, og fortsatte:

– I denne konteksten mener jeg alle i Russland som fasiliterer denne krigen, gjennom propaganda, finansiering, byråkrati og militære, deler ansvaret og er legitime militære mål.

ANTI-PUTIN: Ilya Ponomarev, her sammen lederen for LSR, «Caesar» og andre russiske krigere som kjemper på Ukrainas side i krigen, under en pressekonferanse utenfor Kyiv. Foto: SERGEY DOLZHENKO / EPA

Journalist Michael Colborne i gravenettstedet Bellingcat har tvitret om en video som er lastet opp av den andre gruppen som skal være involvert, RVC.

Gruppen er dannet av russiske høyreekstremister som motsetter seg president Vladimir Putin, og sier de står på ukrainsk side i krigen.

Colborne, som leder Bellingcat-gruppen som overvåker høyreekstreme grupper, skriver at de to i videoen er lettgjenkjennelige for folk som har oversikt over de «russiske høyreekstremistene som har oppholdt seg i Ukraina».

Her gikk de inn

Anerkjente «Institute for the Study of War» oppsummerer hendelsen slik:

Elementer av de proukrainske, russiske gruppene Legionen for frihet for Russland (LSR) og Russisk frivillighetskorps (RVC) gjennomførte en operasjon i Belgorod-fylket i Russland den 22 mai.

De siterer russiske kilder som hevder at på morgenen mandag rykket to stridsvogner og ti andre militære kjøretøy fra inn over grensepasseringen nord for den ukrainske byen Kharkiv.

Kildene hevdet videre at de væpnede gruppene tok kontroll over bebyggelse tre til fem kilometer inn i Russland.

