«KOKKEN»: Leder av Wagner-gruppen Jevgenij Prigozjin er fotografert den 24. desember 2022 i forbindelse med en begravelse av en Wagner-soldat.

Eksperter om russisk offensiv med leiesoldater: «Putins kokk» vil slå seg opp som Russlands redningsmann

Wagner-gruppen vil gjennom den voldsomme offensiven i småbyen Soledar i Donetsk-regionen vise at de kan klare det det russiske militæret ikke klarer: Å ta land fra ukrainerne.

Det er to fremtredende eksperter, Peter Viggo Jakobsen ved Institutt for Strategi og krigsstudier ved det danske Forsvarsakademiet og krigsforsker Ilmari Käihkö ved Aleksanteri-instituttet i Helsinki som sier dette til VG.

Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin – ofte kalt «Putins kokk» – grunnla Wagner-gruppen, som er et privat, militært selskap med leiesoldater og har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya.

– Om de har fått en ordre fra Vladimir Putin eller om det er Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin som bare vil vise at hans soldater er bedre enn de militære, vet vi ikke sikkert, sier Jakobsen.

– Dette er Prigozjins forsøk på å vise hvor viktig han er for Russland og Russlands fremtid, mener Käihkö.

HEVDER DE HAR SEIRET: I en uttalelse tirsdag kveld deler Prigozjin dette bildet, som de hevder viser Wagner-soldater i Soledar.

– Enheter fra Wagner-gruppen har tatt kontroll over hele Soledar, melder Prigozjins pressetjeneste på Telegram klokken 22 norsk tid.

De skriver at det er etablert en gryte i sentrum av byen der kamper fortsatt pågår.

– Antall fanger vil bli offentliggjort i morgen, skriver Prigozjin i uttalelsen, og fortsetter:

– Jeg vil nok en gang understreke at det kun er enheter fra Wagner som har deltatt i angrepet på Soledar, skriver Prigozjin.

RØYK: Bildet viser røyk som stiger opp i kampene om Soledar, en liten by nær Bakhmut i Donetsk-regionen i Ukraina.

Vervet fanger

Jevgenij Prigozjin har gjennom lang tid kommet med hard kritikk av Russlands væpnede styrker for deres innsats i krigen.

Det vakte stor oppmerksomhet i sommer da han dro rundt i fangeleirer og rekrutterte soldater, som ble lovet amnesti mot å bli leiesoldater for den militære gruppen.

Det britiske forsvarsdepartementets etterretning bekrefter tirsdag påstandene fra Moskva om at Russland nå kontrollerer det meste av Soledar, der det foregår gigantisk saltproduksjon. Både Ukraina og Russland melder om store tap for motstanderen.

KAMPER: Dette bildet skal vise en tanks som avfyrer i Soledar den 8. januar i år.

Tirsdag pågikk kampene imidlertid fortsett i byen.

– Harde kamper for å holde på Soledar fortsetter. Fienden ignorerer at de har mistet mange soldater og fortsetter å storme aktivt, sier Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar i en uttalelse på Telegram tirsdag klokken 19.

Separatistleder Denis Pusjilin i russisk-okkuperte Donetsk hevder ifølge Tass at russiske styrker har tatt kontroll over den lille byen Soledar i Donetsk.

SÅRET: Ukrainske soldater hjelper sin sårede kompis mandag. Bildet er fra et ukjent sted i Donetsk-regionen.

Den ukrainske viseforsvarsministeren Anna Maljar sa mandag at Russland bruker soldater fra den omdiskuterte private Wagner-gruppen i denne offensiven.

Peter Viggo Jakobsen sier at det er mye de ikke vet om den russiske offensiven, men han anslår antall soldater i Wagner-gruppen til å være cirka 25.000.

– Det kan se ut som Wagner-gruppen nå klarer å skape et frontgjennombrudd og erobre land. Det har ikke Russland klart på lenge. I mange måneder har det gått den gale veien for russerne. Det virker som Wagner-leder Prigozjin vil vise at hans soldater er bedre til å kjempe enn de ordinære væpnede styrker.

«Redningsmann»?

– Prigozjin har jo kommet med veldig hard kritikk av militæret. Nå virker det som om han vil slå seg opp som Russlands redningsmann og gjøre det som de væpnede styrker ikke har klart.

– Hva kan du si om disse soldatene?

– Det hevdes at Wagner-gruppen har hatt store tap i denne krigen, og vi vet ikke hvor mange av dem som nå kjemper som er erfarne soldater. Men mye tyder på at soldatene de bruker er folk som er hentet rett ut av fengslene og sendt direkte til fronten, altså uten å ha forberedt seg.

– Vi hører også fra overlevende at ubrukelige soldater blir kastet inn i kampene for å holde kampene i gang. Hvor mange som er krigsvante Wagner-soldater og hvor mange som er fra fengslene og blir brukt som «kanonføde», det har jeg ingen god informasjon om, sier Peter Viggo Jakobsen ved det danske Forsvarsakademiet.

Binder opp ukrainerne

– Men dette som skjer nå kan være en intern russisk strid mellom de væpnede styrker og Wagner-gruppen?

– Det kan det være, men det er positivt for alle de russiske styrkene, fordi Wagner-gruppen binder opp ukrainske styrker som ikke kan brukes andre steder. De må forsvare seg mot de heftige russiske angrepene. Det betyr at Ukraina ikke kan bestemme tid og sted for å angripe på samme måte som de har gjort til nå.

ETTERSØKT: Jevgenij Prigozjin, grunnleggeren av Wagner-gruppen, er ettersøkt av FBI.

En ukrainsk krigsfange sier på en video, gjengitt av nyhetsbyrået RIA, at Ukraina har hatt «kolossale» tap, både av døde og sårede, den siste tiden. Han sier også at de ukrainske styrkene har en dårlig plan for evakuering av sårede. VG vet ikke noe om personen er utsatt for press for å si dette.

Det britiske forsvarsdepartementet skriver i sin etterretningsmelding tirsdag morgen at de russiske styrkene trolig forsøker å nærme seg Bakhmut nordfra – og på den måten forstyrre de ukrainske forsyningslinjene. Soledar ligger 10 km nord for Bakhmut.

Gruveganger

Kampene i Soledar handler blant annet om inngangene til de enorme gruvegangene til saltproduksjonen der. Det er ifølge det britiske forsvarsdepartementet 200 kilometer med tunnelganger – som kan brukes til å infiltrere bak frontlinjen.

– Det har så å si ikke vært noen endring i frontlinjene de siste to månedene. Og Russland har ikke hatt noen fremgang siden i sommer. Derfor er det stor oppmerksomhet om denne offensiven, og en seier her kan være viktig for den russiske propagandaen, sier Ilmari Käihkö ved Aleksanteri-instituttet.

Tirsdag kveld har Prigozjins pressetjeneste delt et bilde av det de hevder er Wagner-soldater i en gruve i Soledar.

Ukrainske soldater gjør klar en howitzer for å skyte mot russiske stillinger i Kherson-regionen mandag.

– Hvor viktige kan gruvegangene bli?

– Det blir diskutert om det er mulig å bruke dem til å komme innenfor motstanderens posisjoner, men vi vet ennå ikke noe om de kan ha militær nytte.

– Kan nettopp den enorme salt-produksjonen i Soledar være målet for russerne?

– Det blir spekulert i om Prigozjin ser de økonomiske mulighetene i saltgruvene, men jeg tviler på om det er det som er viktig nå, svarer Ilmari Käihkö.