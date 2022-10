1 / 4 SKULER PÅ FOTOGRAFEN: Fem ukrainske soldater holder vakt ved Lyman 6. oktober. Det har gått flere dager siden de siste russiske soldatene flyktet fra byen, men situasjonen er fortsatt spent. FINGEREN PÅ AVTREKKEREN: Ukrainske soldater ved Lyman 6. oktober. Det har gått flere dager siden de siste russiske soldatene flyktet fra byen, men situasjonen er fortsatt spent. RØYKEPAUSE: Ukrainske soldater på et pansret kjøretøy rett utenfor Lyman 4. oktober. SEIER: Ukrainske soldater jubler over at de har tatt tilbake Lyman. forrige neste fullskjerm SKULER PÅ FOTOGRAFEN: Fem ukrainske soldater holder vakt ved Lyman 6. oktober. Det har gått flere dager siden de siste russiske soldatene flyktet fra byen, men situasjonen er fortsatt spent.

Elitesoldater skal ha blitt utradert: «Kastet inn i en kjøttkvern»

Russland mistet ikke bare vanlige soldater, men også en elitegruppe – såkalte spetsnaz-soldater – da de trakk seg tilbake fra Lyman i starten av oktober.

Publisert: Nå nettopp

VG advarer mot sterke bilder i denne saken.

Det er den russiske versjonen av BBC som avslører dette – i motsetning til meldingene i russiske mediene om at det var vanlige soldater som kjempet.

Det er en gruppe i elitebrigaden fra den militære etterretningen, tidligere GRU, som nærmest skal ha blitt utradert under tilbaketrekningen da Russland måtte gi fra seg knutepunktet Lyman til ukrainske styrker.

Spetsnaz er en russisk forkortelse for Vojska spetsialnovo naznatsjenija, som direkte oversatt er «tropper for spesialoppdrag», altså elitestyrker.

Aktiver kart

Allerede for en drøy måned siden meldte den uavhengige russiske avisen Meduza at 26 spetsnaz-soldater fra denne brigaden var døde. Fem av dem skal ha vært offiserer. Siden ble det funnet en utstilling med bilder av 47 døde menn fra denne brigaden på et boksemesterskap, skriver Meduza.

Dette skal ha vært det største tapet for brigaden i ett enkelt slag, melder BBC.

– Basert på disse dataene kan det antas at mer enn 200 soldater fra denne brigaden er borte som følge av død eller skade, fortsetter den russiske utgaven av BBC.

De hevder også at 75 prosent av etterretningsagentene til brigaden kan være satt ut.

1 / 3 GJENEROBRET: Ukrainske soldater kjører forbi døde russiske soldater langs veikanten i Lyman. Helgen for to uker siden måtte russiske styrker trekke seg tilbake fra det viktige knutepunktet. LETER ETTER SOLDATBRØDRE: Groteske scener er dagligdagse ved fronten. De ukrainske soldatene vet de kan få et ubehagelig svar når de skal finne svaret på hvem ligger i veikanten: er det en død fiende – eller en kamerat? DEN VONDE SANNHETEN: To ukrainske soldater har stoppet for å ta seg en røyk. En av de døde i veikanten var en av deres soldatvenner. forrige neste fullskjerm GJENEROBRET: Ukrainske soldater kjører forbi døde russiske soldater langs veikanten i Lyman. Helgen for to uker siden måtte russiske styrker trekke seg tilbake fra det viktige knutepunktet.

Britisk etterretning meldte i starten av oktober at Russland trolig har lidt store tap i Lyman, men inntil nå har det vært ukjent at også elitesoldater var med på å forsvare byen.

De 5000 russiske soldatene var nærmest omringet, og led store tap da de trakk seg tilbake på den eneste veien ut av byen som fortsatt var i Russlands kontroll, skrev det britiske forsvarsdepartementet i sin daglige twitteroppdatering.

I russiske, statskontrollerte medier – som Komsomolskaja Pravda – har det blitt meldt at soldatene som forsvarte Lyman, var «frivillige», kosakker og frivillige fra det nå russiskannekterte Luhansk.

Elitesoldatene kommer fra «Hoveddirektoratet i Generalstaben», det som før het GRU, nå GU, men forkortelsen GRU brukes fortsatt i russiske medier.

Under retretten døde minst ni av disse soldatene, og minst én ble alvorlig såret, har BBC funnet ut ved å studere sosiale medier og snakke med søsteren til en av de døde soldatene.

Slike elitegrupper har blitt sendt til de viktigste oppdragene helt siden Sovjet-tiden.

TRAFF FORTAUET: En rakett har boret seg ned i bakken. Bildet er tatt i Lyman fredag 7. oktober.

BBC har funnet en rekke meldinger på sosiale medier fra familiemedlemmer og andre som kjente dem:

«Hele den tredje spesialbrigaden av spetsnaz-soldater ble drept. De ble kastet inn i en kjøttkvern.»

«Mens han utførte oppgaver på Ukrainas territorium, døde broren min heroisk. Evig minne til deg, mitt hjerte, min helt!»

«Det har kommet triste nyheter. Mine brødre, venner, ekte kamerater i tjenesten, bare gode menn, er døde. Jeg kommer til å savne dere».

TOK AVGJØRELSEN? Tenketanken ISW tror at det var Vladimir Putin som tok avgjørelsen om å trekke seg tilbake fra Lyman – for å konsentrere seg mer om strategiske områder i sør. Her er Putin under fredagens seremoni i Kreml, der fire okkuperte områder i Ukraina ble annektert.

Ukraina tok kontroll over byen kun én dag etter at Russlands president Vladimir Putin kunngjorde at området var annektert. Fire okkuperte regioner i Ukraina ble fredagen i forveien innlemmet i Russland under en seremoni i Kreml.

– Jeg vet at disse guttene ble forlatt der, de kjempet en hel dag, men kunne ikke klare det. Broren min døde, han var bare 21 år gammel, hans venn på 19 døde også, sier søsteren til en av soldatene til BBC, som også har navnene på soldatene.

Samtidig bemerker publikasjonen at det nøyaktige antallet spesialstyrkeenheter er klassifisert. «Men selv i henhold til konservative estimater, kan eliminering av mer enn 200 jagerfly tilsvare fullstendig fiasko for to spesialstyrkekompanier,» bemerket journalistene, og antydet også at 75 prosent av rekognoseringskompaniene til brigaden kan bli deaktivert.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har forkynt at det ikke er russiske soldater igjen i Lyman, som ligger i Donetsk-regionen. Lyman er et jernbaneknutepunkt, og en viktig veibru over elven Donetsk ligger også her.

Institute for the Study of War (ISW) i Washington har skrevet at tilbaketrekkingen fra Lyman «nesten sikkert» er en bevisst avgjørelse fra Vladimir Putins side – for å prioritere å sikre strategiske områder i sør.

– Det antyder at Putin bryr seg langt mer om å holde de strategiske områdene i Kherson og Zaporizjia fylker enn han gjør om Luhansk, heter det.