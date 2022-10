EUROPA-TOPPER: Lederne i EU stilte seg opp til et fellesbilde på toppmøtet i Praha, fredag 7. oktober. Helt til høyre: EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Europa-toppmøte: − Vi må snakke med Norge

– Vi må snakke med Norge, USA og mange andre om hvordan prisene skal reduseres, sier Tysklands statsminister Olaf Scholz etter Europa-toppmøtet i Praha.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Torsdag ble EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under Europa-toppmøtet enige om at energiprisene må reduseres betydelig.

Fredag møttes lederne i EU i Praha.

– Vi diskuterte åpenhjertet forslaget fra EU-presidenten om å frikoble prisen på gass fra prisen på elektrisitet, sier Tsjekkias statsminister, Petr Fiala, ifølge Nyhetsbyrået Reuters.

STATSMINISTER: Tysklands statsminister Olaf Scholz under Europa-toppmøtet i Praha.

Vil finansiere kutt av russisk gass

Fredag sier Tysklands statsminister Scholz at alle er enige om at gassprisene er for høye.

EU-kommisjonens von der Leyen sier fredag at de vil se på ny finansiering for å kunne droppe russisk gass.

Flere forslag for å kutte energiprisene vil komme i neste uke, sier von der Leyen

Videre sier von der Leyen at EU vil søke mer finansiering for å hjelpe EU-land med å gjøre seg uavhengig av fossil brensel.

– Vi vil se på ekstra finansiering på et europeisk nivå, slik at alle medlemsland har den samme muligheten til å investere i denne overgangen, sier von der Leyen.

FRA VENSTRE: Tsjekkias statsminister Petr Fiala, presidenten for Europarådet Charles Michel, og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

– Vi vil få på plass mekanismer, for å forsikre finansiell solidaritet blant EU når det kommer til kjøp av energi, sier Frankrikes president Emmanuel Macron, og fortsetter med å si at EUs respons bør være å utfase fossil energi enda raskere.

– Jeg er nå langt mer selvsikker på at Europas ledere vil finne en løsning på energikrisen, sa Macron etter Europa-toppmøtet.

Vil presentere nye forslag

20 og 21. oktober samles EU-lederne til nytt toppmøte i Brussel.

EU legger frem et nytt energi-forslag før det neste toppmøtet i oktober, bekrefter Italias statsminister Mario Draghi. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier at et mer detaljert forslag vil komme i løpet av noen uker.

– EU-kommisjonen vil presentere et forslag for EU-rådet, sa Draghi.

Han sier forslaget vil innebære tre elementer: prisreduksjon, solidaritet og starten på en reform av strømmarkedet.

Flere EU-land krever et pristak på gass, men de har så langt ikke blitt enige om hva forslaget skal innebære.

