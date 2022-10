Eneste bro mellom Krim og Russland delvis kollapset etter eksplosjon

All trafikk på broen mellom Krim-halvøya og det russiske fastlandet er stanset lørdag på grunn av en massiv brann. Russiske medier melder at en lastebil skal ha eksplodert.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ukrainske medier rapporterer at det har vært en massiv eksplosjon på broen rundt klokken 06 lokal tid, ifølge Reuters.

Det statskontrollerte, russiske nyhetsbyrået Ria Novosti skriver at brannen skyldes en eksplosjon i en lastebil, og at syv bensintanker på et godstog har tatt fyr. Dette er ikke bekreftet fra andre hold.

Bilder og videoer fra brukere i sosiale medier viser en stor brann og en kraftig røyksky som står opp fra broen, og at deler av broen har kollapset og falt i vannet.

Ria siterer russiske myndigheter på at to av kjørefeltene på broen er ødelagt, men at det ikke er meldt om personskade. Rundt klokken 08 melder de at brannen er i ferd med å slukkes.

Russland bygget Krimbroen, også kjent som Kertsjbroen, etter å ha annektert halvøya på ulovlig vis i 2014. Den sto klar i 2018, og med en lengde på 19 kilometer er den også Europas lengste.

Den brukes blant annet til å frakte militært utstyr til de russiske styrkene i Ukraina.

Måneden etter annekteringen i 2014 ble det avholdt en omstridt «folkeavstemning», der innbyggerne i området ifølge Russland stemte for løsrivelse fra Ukraina. Det samme skjedde nylig med fire andre regioner i Øst-Ukraina.

Det har også blitt meldt om flere eksplosjoner ved en russisk flybase på halvøya de siste to månedene. Flere har pekt på at de kan skyldes sabotasje, selv om Ukraina ikke har tatt på seg ansvaret for angrepene.

KRIMBROEN: En tankbil skal ha tatt fyr på broen mellom Russland og Krim-halvøya natt til lørdag.

Skylder på «Ukrainske vandaler»

Ordføreren i det russiske parlament på Krim, Vladimir Andrejevitsj Konstantinov, er tydelig på Telegram om hvem han mener står bak angrepet:

– Ukrainske vandaler klarer fortsatt å nå ut med sine blodige hender til Krimbroen, skriver han.

– Dette er hele essensen av Kiev-regimet og den ukrainske staten. Død og ødeleggelse er det eneste de kan gjøre, legger han til.

Ukrainske myndigheter har foreløpig ikke tatt på seg ansvaret for hendelsen.

En av president Volodomyr Zelenskyjs rådgivere, Mykhailo Podolyak, skal imidlertid ha uttalt at «dette bare er begynnelsen» og at «alt ulovlig må ødelegges», ifølge Reuters.

Det statseide russiske nyhetsbyrået Tass skriver at Vladimir Putin har bedt om å opprette en regjeringskommisjon som skal granske hendelsen.