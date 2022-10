Eksplosjonen på Krim-broen: Delvis gjenåpnet igjen og togene kan kjøre, ifølge Russland

Et av Putins prestisjeprosjekt, veiforbindelsen mellom Russland og den annekterte Krim-halvøya, har delvis kollapset. Flere beskriver eksplosjonen som en komplisert ukrainsk sabotasjeaksjon dypt inne på russiskkontrollert område.

Klokken 15.30 melder russiske myndigheter at broen er delvis gjenåpnet for begrenset trafikk etter eksplosjonen, ifølge Reuters.

Tre timer senere melder det russiske transportdepartementet at togtrafikken over broen kan starte opp igjen.

For øyeblikket går trafikken kun over noen deler av broen.

– Dette må være en godt planlagt sabotasjeaksjon som klarer å ta ut både jernbanelinjer og veibaner. Her må sprengladninger være plassert på bærebjelker flere steder. Det er mest sannsynlig ukrainske spesialstyrker som står bak, sier oberstløytnant Palle Ydstebø, Krigsskolens ekspert på landkrig, til VG.

En annen teori, som russiske myndigheter nå fremmer, er at en lastebil full av sprengstoff, forårsaket eksplosjonen.

– I følge foreløpige opplysninger ble en lastebil sprengt i morges på bildelen av Krim-broen fra Taman-siden, noe som resulterte i antenning av syv drivstofftanker på et godstog på vei mot Krim-halvøya. Som et resultat av det kollapset delvis to bilspenn, sier Svetlana Petrenko, ved Russlands etterforskningskomité i en uttalelse.

Avisen Ukrainska Pravda siterer også anonyme kilder på at ukrainske sikkerhetsstyrker står bak aksjonen. Dette er ikke bekreftet fra ukrainske myndigheter.

Ydstebø sier at dette er en svært stor hendelse i Ukraina-krigen på flere nivåer.

– For det første har de klart å kutte en så vital forsyningslinje, men dette har også en stor informasjonsdimensjon. Denne aksjonen sender kraftige signaler til både Russland og omverdenen om hva de ukrainske styrkene kan få til, sier han.

– Et av de viktigste øyeblikkene i krigen

Rundt kl. 06 lokal tid rapporterte ukrainske medier om en massiv eksplosjon på broen. Russlands undersøkende komité hevder tre personer er døde, ifølge Reuters.

Bilder og videoer fra brukere i sosiale medier viser først en enorm eksplosjon, så en stor brann og en kraftig røyksky som står opp fra broen, og at deler av broen har kollapset og falt i vannet.

Ria siterer russiske myndigheter på at to av kjørefeltene på broen er ødelagt. Rundt klokken 11 meldte de at brannen er slukket.

NUPI-forsker Indra Øverland skriver på Twitter at broene mellom Krim og Russland er av «stor symbolsk, psykologisk, økonomisk og militærstrategisk betydning».

Han påpeker at broene kostet 228 milliarder rubler, og har blitt sett på som trygge og effektive ruter for å frakte varer, militært materiell til Krim og fronten i Kherson sør i Ukraina.

– Angrepet på Kertsj-broen er et av de viktigste øyeblikkene i Russlands krig mot Ukraina, skriver Øverland.

Oberstløytnant Palle Ydstebø sier at hendelsen vil være krevende for det russiske regimet.

– Dette en en hendelse som vil bli kjent i Russland gjennom alle kanaler, og som regimet ikke kan bortforklare. Dette er en bursdagsgave fra Ukraina til Putin, sier Ydstebø til VG.

Russlands president fylte 70 år fredag.

Under ser du hvor broen ligger:

Bilder av deler av den ødelagte broen lørdag morgen.

Russland bygget Krimbroen, også kjent som Kertsjbroen, etter å ha annektert den ukrainske halvøya på ulovlig vis i 2014. Den sto klar i 2018, og med en lengde på 19 kilometer er den også Europas lengste.

Den brukes blant annet til å frakte militært utstyr til de russiske styrkene i Ukraina.

Måneden etter at russiske soldater tok seg inn på Krim-halvøya i 2014, ble det avholdt en omstridt «folkeavstemning», der innbyggerne i området ifølge Russland stemte for løsrivelse fra Ukraina. Deretter annekterte Russland regionen. Det samme skjedde nylig med fire andre regioner i Øst-Ukraina.

Det har også blitt meldt om flere eksplosjoner ved en russisk flybase på halvøya de siste to månedene. Flere har pekt på at de kan skyldes sabotasje, selv om Ukraina ikke har tatt på seg ansvaret for angrepene.

Skylder på «Ukrainske vandaler»

Ordføreren i det russiske parlament på Krim, Vladimir Andrejevitsj Konstantinov, er tydelig på Telegram om hvem han mener står bak angrepet:

– Ukrainske vandaler klarer fortsatt å nå ut med sine blodige hender til Krimbroen, skriver han.

– Dette er hele essensen av Kiev-regimet og den ukrainske staten. Død og ødeleggelse er det eneste de kan gjøre, legger han til.

Det statseide russiske nyhetsbyrået Tass skriver at Vladimir Putin har bedt om å opprette en regjeringskommisjon som skal finne ut hvem som står bak hendelsen.

Ukrainske myndigheter har foreløpig ikke tatt på seg ansvaret for eksplosjonen, men en av president Volodomyr Zelenskyjs rådgivere, Mykhailo Podolyak, skriver følgende på Twitter:

– Krim, broen, begynnelsen. Alt som er ulovlig må ødelegges.

KRIMBROEN: En tankbil skal ha tatt fyr på broen mellom Russland og Krim-halvøya natt til lørdag.

En av Putins partifeller, Andrej Guruljov fra Forente Russland, krever hevn:

– Vi må gi et sterkt svar på dette, skriver han på Telegram.

– Det er ingen grunn til å forhaste seg. Vår øverste sjef vet hvordan man tar velbalanserte sterke beslutninger, han vil gjøre det, jeg er sikker på det når tiden er inne, skriver politikeren.

Prestisjeprosjekt

– Dette er veldig symbolsk, fastslår Arve Hansen, som nå jobber i Helsingforskomiteen og har tidligere vært forsker.

Han trekker frem at Krimbroen har vært et prestisjeprosjekt for Vladimir Putin:

– Russland har kastet milliarder inn i dette prosjektet, blant annet fordi de geologiske forholdene har vært vanskelige, sier han til VG.

– Broen er viktig for forsyninger til Krim, både til folk flest og ved at militæret kan frakte sine forsyninger den veien. Krim har ingen forbindelse til resten av Russland på land, derfor er broen så viktig.

INSPISERER: Vladimir Putin åpnet broen mellom Krim-Halvøyen og Russland i 2018. Her er han avbildet under en inspeksjon det samme året.

– Tror du det er sabotasje?

– Vi kan selvfølgelig ikke si det med 100 prosent sikkerhet, men ukrainerne - inkludert president Volodymyr Zelenskyj – har lenge snakket om at målet er å få ned broen. Derfor er det nå jubel i sosiale medier fra ukrainsk side.

– Russland begynte å planlegge denne broen umiddelbart etter annekteringen i 2014, og derfor kunne den første delen stå klar allerede i 2018.

Hansen understreker at Russland også har presset Ukraina økonomisk ved at ukrainske båter har måttet vente i lang tid for å komme gjennom Kertsj-stredet, noe som har gjort at varer har blitt ødelagt og forsinket, noe som har gått ut over ukrainsk økonomi.