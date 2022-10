KRIMBROEN: En tankbil skal ha tatt fyr på broen mellom Russland og Krim-halvøya natt til lørdag.

Brann på Krimbroen

All trafikk på broen mellom Krim-halvøya og det russiske fastlandet er stanset lørdag på grunn av en massiv brann. Russiske medier melder at et godstog skal ha tatt fyr.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Ukrainske medier rapporterer at det har vært en massiv eksplosjon på broen, ifølge Reuters.

Det statskontrollerte, russiske nyhetsbyrået Ria Novosti skriver at brannen skyldes at en bensintank på et godstog har tatt fyr. Dette er ikke bekreftet fra andre hold.

Bilder og videoer fra brukere i sosiale medier viser en stor brann og en kraftig røyksky som står opp fra broen. Ubekreftede meldinger går også ut på at deler av broen har kollapset og falt i vannet.

Russland bygget Krimbroen, også kjent som Kertsjbroen, etter å ha annektert halvøya på ulovlig vis i 2014. Den sto klar i 2018, og med en lengde på 19 kilometer er det også Europas lengste.

Måneden etter annekteringen ble det avholdt en omstridt «folkeavstemning», der innbyggerne i området ifølge Russland stemte for løsrivelse fra Ukraina. Det samme skjedde nylig med fire andre regioner i Øst-Ukraina.

Det har også blitt meldt om flere eksplosjoner ved en russisk flybase på halvøya de siste to månedene. Flere har pekt på at de kan skyldes sabotasje, selv om Ukraina ikke har tatt på seg ansvaret for angrepene.