1 / 3 21 SEPTEMBER: Brannmannskaper kjemper mot flammene i Apui i brasilianske Amazonas 21 SEPTEMBER: Brannmannskaper kjemper mot flammene i Apui i brasilianske Amazonas 21 SEPTEMBER: Brannmannskaper kjemper går inn i et nedbrent område i Apui i brasilianske Amazonas forrige neste fullskjerm 21 SEPTEMBER: Brannmannskaper kjemper mot flammene i Apui i brasilianske Amazonas

Presidentvalget i Brasil: Kan avgjøre regnskogens fremtid

September ble den verste skogbrann-måneden på over ti år i Brasil. På bare tre uker brant et område tilsvarende størrelsen på New York by.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Søndagens presidentvalg i Brasil har blitt omtalt som et av de mest splittende i landets historie. Eksperter har kalt det et veivalg om fremtiden til demokratiet i landet, som har blitt dratt i en stadig mer autoritær retning.

Når brasilianerne går til valgurnene, legger de samtidig bak seg den verste måneden med skogbranner på over ti år:

De siste dagene er det registrert over 42.000 branner i Amazonas, ifølge Brasils nasjonale rominstitutt, som overvåker regnskogen med satellitter.

Det er første gang siden 2010 at det var flere enn 40.000 branner i Amazonas på en enkelt måned, skriver AP.

Dette skjer: Søndag er det presidentvalg i Brasil. Det står mellom tidligere president og venstrekandidat Luiz Inácio Lula da Silva, og nåværende president og ytre høyre-kandidat Jair Bolsonaro. Får ingen av dem mer enn 50 prosent av stemmene blir det en ny runde med de to toppkandidatene.

Anklagene hagler: Bolsonaro Bolsonaro ligger et godt stykke bak Lula på målingene. Men han har advart om «tyver» som vil stjele valget, og det er mye som tyder på at han ikke vil akseptere et nederlag.

Les mer om valget: − Kan bli voldelig og farlig

1 / 2 17 SEPTEMBER: Røyken stiger fra en skogbrann i vet Transamazonica highway-området i Labrea i brasilianske Amazonas 5 SEPTEMBER: Bildet viser en skogbrann i Apui i brasilianske Amazonas. forrige neste fullskjerm 17 SEPTEMBER: Røyken stiger fra en skogbrann i vet Transamazonica highway-området i Labrea i brasilianske Amazonas

– Kan nå bristepunktet

– Det er ingen overdrivelse å si at Amazonas’ skjebne hviler på resultatet av valget den 2. oktober. Hvis Bolsonaro får en ny periode kan verdens største regnskog nå bristepunktet. Hvis han taper, har vi sjansen til å ta regnskogen – og Brasil – tilbake fra kanten av stupet, skriver Adriana Ramos i organisasjonen Instituto Socioambiental som jobber for urfolks rettigheter i regnskogen.

Når forskerne snakker om bristepunktet for Amazonasregnskogen, er det regnskogens naturlige motstandskraft det er snakk om:

Tropiske regnskoger har et eget klimasystem: De tar vann opp i seg, som fordamper og blir til regn. Når mer av regnskogen forsvinner, svekkes denne mekanismen, og det blir tørrere. Da kan livsgrunnlaget for mange arter forsvinne.

De mange skogbrannene i Amazonas er også en fare for urfolk. I 2020 fikk det sametingene i Norge, Sverige og Finland til å sende et bekymringsbrev til president Bolsonaro.

DUELL: Jair Bolsonaro (t.v) ligger under på målingene i valgkampen mot Lula da Silva.

Blitt verre før valget

Ifølge den offisielle statistikken over tapte skogområder gikk 1 120 kvadratkilometer med regnskog tapt de første tre ukene i september, skriver AP. Det er et område som er større enn New York by.

Brasils rominstitutt (INPE) overvåker avskogingen med satellitter.

Ifølge deres tall gikk avskogingen nedover da Lula var president, før den gradvis steg fra 2010, og skjøt fart da Bolsonaro ble president i 2019.

Det har blitt verre mens valget har nærmet seg, skriver CNN.

Mye av avskogingen skyldes ulovlig gruvedrift, jordbruk og skogdrift. Luciana Gatti ved Brasils rominstitutt mener dette kan ha sammenheng med at Lula leder på målingene:

– Hvis du er en miljøforbryter og ser at det er en stor sannsynlighet for at den som gir deg grønt lys er på vei ut, hva hadde du tenkt? spør han til CNN, og svarer:

– La meg få mest mulig ut av dette, som kan være det siste året med lovløshet.

17 SEPTEMBER: Et tømmer-område slik det står igjen etter en skogbrann ved Transamazonica highway-regionen i brasilianske Amazonas.

Valgløfter

Lula har gitt et valgløfte om å slå ned på den ulovlige avskogingen. Ifølge en analyse fra klimanettstedet Carbon Brief kan avskogingen kuttes med rundt 90 prosent hvis han vinner. Men det avhenger av at han holder valgløftene.

Bolsonaro har tidligere avvist å anerkjenne branner og avskoging i Amazonas som et problem.

I 2019, året han ble valgt til president, holdt han en flammende tale til FNs generalforsamling hvor han hevdet at Amazonas ikke sto i brann og at Brasil er blant landene som gjør mest for miljøvern. Han avfeide også bekymringer om urfolks rettigheter som propaganda.