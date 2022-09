SABOTASJE: Nato og Jens Stoltenberg sier at de vil svare på målrettede angrep mot medlemslandenes kritiske funksjoner, etter gasslekkasjen utenfor Bornholm i Danmark denne uken. Stoltenberg besøkte Danmark og statsminister Mette Frederiksen i mai i år.

Stoltenberg: Nato vil svare på sabotasje mot kritisk infrastruktur

Natos 30 medlemsland sier i felles uttalelse at de er dypt bekymret over skadene på de to gassrørledningene i Østersjøen. Ifølge Nato-sjef Jens Stoltenberg vil angrep mot medlemslandenes kritiske infrastruktur vil bli besvart.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I en Twitter-melding torsdag formiddag kaller Stoltenberg den massive gasslekkasjen for sabotasje mot Nord Stream-gassledningene - men kommer ikke med noen informasjon om hvem som kan stå bak.

– All tilgjengelig informasjon akkurat nå, indikerer at dette er et resultat av en målrettet, uforsvarlig og uansvarlig sabotasjehandling, skriver medlemslandene i Natos råd i en felles uttalelse.

Nato-landene legger til at lekkasjene kan forårsake en betydelig skade på miljø og klima, og at det også medfører risiko for skipsfart i området.

Kritiske funksjoner

– Alle overlagte angrep mot Natos-landenes kritiske infrastruktur vil bli møtt med en felles og målrettet respons, heter det i uttalelsen fra Natos råd.

Kritisk infrastruktur er anlegg som ivaretar landet og folkets grunnleggende behov. Det kan for eksempel være være energiforsyning, veier og jernbane, vannverk, telekommunikasjon, helsevesenet, landets kriseledelse, Forsvarets og politiets bygg og utstyr,.

På Natos toppmøte i Madrid i juni var beskyttelse av kritisk infrastruktur et viktig tema. Der ble landene enige om å gjøre seg mindre sårbare for angrep mot livsviktige funksjoner i samfunnet.

Behovet for bedre energisikkerhet er spesielt nevnt i Natos nye strategiske konsept, alliansens langtidsplan, som ble vedtatt i Madrid.

I dette dokumentet antyder de 30 stats- og regjeringssjefene også hvordan de vil besvare angrep mot kritisk infrastruktur:

«Vi vil øke vår kapasitet til å forberede, stå imot, besvare og raskt gjenoppta virksomheten etter strategiske sjokk og forstyrrelser, og sikre at alliansens aktiviteter kan fortsette».