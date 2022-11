DUO: Dmitrij Medvedev (t.v.) og Vladimir Putin fotografert i 2020, mens Medvedev fortsatt var statsminister. I dag er han nestleder i det mektige sikkerhetsrådet.

Ekspresident beskylder Ukraina for atomtrussel: − Grunnløse påstander

Ekspresident Dmitrij Medvedev mener at Ukraina truet med å bli en atommakt og at Russland derfor måtte gå til krig. Eksperter som VG har snakket med, mener at påstandene er grunnløse.

Medvedev, som nå er nestleder i det mektige nasjonale sikkerhetsrådet, skriver om den angivelige trusselen fra Ukraina på det russiske sosiale mediet VKontakte.

Mannen som var Russlands øverste leder i årene 2008–2012, hevder at ukrainske myndigheter «gråter bittert» over at det i 1994 ble bestemt at atomvåpenarsenalet på ukrainsk territorium skulle fjernes. Dette var atomvåpen som var plassert der fram til 1991, da Ukraina var en del av Sovjetunionen.

– De ville ha brukt det med djevelsk glede mot oss og mot sine egne borgere. De truet eksplisitt med å gjenoppta atomprogrammet. Og det var en av grunnene til å sette i gang den militære spesialoperasjonen, skriver Dmitrij Medvedev, om invasjonen, som startet den 24. februar.

ATOMTRUSSEL: Bildet, frigitt av Roskosmos, viser utskyting av et interkontinentalt ballistisk missil av typen Sarmat. Bildet er tatt i Plesetsk i Russlands nordvest.

Han mener at beslutningen om at atomvåpnene skulle fjernes fra Ukrainas territorium, kom etter sterkt press fra Washington.

Det Kreml-kontrollerte propagandamediet RT omtaler Medvedevs utspill under tittelen «en alvorlig trussel mot Russland».

– Uttalelsene er del av den russiske retorikken hvor de fremsetter en rekke usanne påstander som brukes som påskudd for hvorfor Russlands krig i Ukraina er defensivt motivert og helt nødvendig, sier Karen-Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier.

– En dag er det atomvåpen, en annen dag er det at USA bruker Ukraina som springbrett for amerikansk aggresjon mot Russland, og atter en annen dag er det at Russland måtte beskytte russiskspråklige fra folkemord i Øst-Ukraina. Noen ganger hører vi en rekke begrunnelser og anklager samme dag, fastslår Eggen overfor VG.

RUSSLAND-EKSKPERT: Karen-Anna Eggen.

– Beskyldningene om ukrainske ambisjoner om atomvåpen?

– De har vi hørt før, blant annet også fra utenriksminister Sergej Lavrov og brukes da som et av flere påskudd for og rettferdiggjøring av Russlands krigføring, svarer Karen-Anna Eggen.

Hun sier at tidligere statsminister og president Dmitrij Medvedev er en av mange aktører i Russland som over tid har tatt på seg en ekstrem rolle i utenriks- og sikkerhetspolitikken.

– Det får Putin til å virke nesten moderat. I Russlands krigføring mot Ukraina er Medvedev en del av krigshisserne og spiller en rolle i systemet på lik linje med Kadyrov og Prigozjin, sier Eggen – og viser med det til Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov og skaperen av den omdiskuterte, private hæren Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin.

– Mer voldsbruk

– Alle disse er aktører som bereder grunnen for mer brutalitet og voldsbruk overfor nabolandet – og økt press mot Vesten. Og er særlig nyttige for Putin nå som det går så dårlig på slagmarken for Russland.

– Hva tenker du om atombeskyldningene?

– Et viktig poeng er at Ukraina ga fra seg sine atomvåpen da Sovjetunionen gikk i oppløsning. Det er heller ingen tegn til at de har hatt ambisjoner om å bli en atommakt siden. Så argumentasjonen til Russland faller i mange henseender på steingrunn. Ukraina ga fra seg eks-sovjetiske atomvåpen i tråd med Budapest-memorandumet i 1994, mot at Ukrainsk suverenitet og territorielle integritet skulle respekteres. Det har det jo mildt sagt overhodet ikke blitt.

FORBEREDER SEG: Kyiv-boeren Dmytro Bondarenko viser hvordan han har forberedt seg på et mulig russisk atomangrep ved å ha et lite forråd med blant annet mat og vann under sengen.

Jørgen Staun ved det danske Forsvarsakademiet er enig med Eggen:

– Med sin uttalelse gjentar Medvedev i og for bare de grunnløse påstandene som Putin allerede har fremført i de to talene han holdt forut for invasjonen. Ukraina har ikke noe atomvåpenprogram og har ikke atomvåpen – de leverte dem fra seg i 1994, sier han til VG.

«Skitten bombe»

De siste ukene har Vladimir Putin og flere andre talspersoner i Moskva anklaget Ukraina for å forberede en «skitten bombe». Om det sier Jørgen Staun:

– Det internasjonale atomenergibyrået IAEA avviste for få dager siden klart at det i Ukraina er planer om å utvikle og bruke en såkalt «skitten bombe».

En «skitten bombe» har en sprengladning som er basert på konvensjonelle eksplosiver, men i tillegg inneholder bomben radioaktivt materiale.

Professor Veli-Pekka Tynkkynen ved Aleksanteri-instituttet i Helsinki sier til VG:

– Jeg ser ikke helt bort fra at Russland selv vil bruke «dirty bombs» og gi skylden på Ukraina. Men jeg tror ikke det er sannsynlig heller. Om Russland tenker å bruke slike bomber, vil det bli store konsekvenser.