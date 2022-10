REDNINGSAKSJON: Nødetater rykket ut til en kullgruve i Amasra fredag kveld etter en eksplosjon.

Minst 22 personer døde i gruvedrama i Tyrkia

Flere titalls gruvearbeidere er innesperret etter en eksplosjon i en kullgruve nord i Tyrkia, og redningsaksjonen pågår fortsatt. Minst 22 personer er døde.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ifølge tyrkiske medier fant eksplosjonen sted i havnebyen Amasra i Bartin-provinsen ved kysten av Svartehavet. Eksplosjonen inntraff rundt 300 meter under bakken rundt klokken 17.15 norsk tid.

Dødstallet er nå oppe i 22, og 21 personer er sendt til sykehus med skader, opplyser helseminister Fahrettin Koca rett før klokken 22 norsk tid fredag kveld. Tre personer er innlagt på intensiven.

– Guds nåde over våre brødre som mistet livet, sier president Recep Tayyip Erdogan i en uttalelse sent fredag kveld. Han kondolerer til de etterlatte og ønsker god bedring til de skadede.

Samtidig varsler Erdogan at han drar til Amasra i morgen lørdag, ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

KULLGRUVE: En rekke arbeidere ble innestengt i gruven etter eksplosjonen.

Trolig gasseksplosjon

Fem arbeidere skal være innesperret rundt 350 meter under bakken, mens 44 andre er innesperret rundt 300 meter under bakken, opplyste den lokale guvernøren Nurtac Arslan tidligere på kvelden.

Det er ikke klart hvor mange som fortsatt er innesperret, men klokken 22.45 norsk tid er det fortsatt ikke meldt om at flere personer skal ha blitt reddet ut.

Soylu og energiminister Fatih Dönmez ankom stedet tidligere fredag kveld.

Dönmez sier at de første vurderingene tilsier at det var en gasseksplosjon.

Det tyrkiske gruvearbeiderforbundet Maden tror eksplosjonen i kullgruven skjedde som følge av oppsamling av metangass.

Ifølge det tyrkiske departementet for krisehåndtering og beredskap skal eksplosjonen ha oppstått i tilknytning til en transformator. I en senere oppdatering sier det at informasjonen ble delt ved en feil, og at årsaken ikke er fastslått.

Kom seg ut på egenhånd

Ordføreren i Amasra, Recai Cakir, sier til TV-stasjonen Haberturk at det var 87 arbeidere nede i gruven da eksplosjonen skjedde.

Minst 14 av dem ble reddet eller greide å ta seg ut ved egen hjelp, og to av disse hadde skader.

En av gruvearbeiderne er intervjuet på stedet.

– Jeg kom meg ut på egenhånd, forteller han.

– Det var så mye støv at jeg ikke klarte å se, sier han.

TV-bilder fra stedet viser hundrevis av pårørende som har samlet seg ved en ødelagt hvit bygning ved gruveinngangen, mange med tårer i øynene.

Video fra stedet viser folk som blir båret til ambulanser på båre.

Gruven eies av det statlige selskapet Turkish Hard Coal Enterprises, ifølge Reuters.

REDNINGSAKSJON: En skadet gruvearbeider blir hjulpet inn i en ambulanse på stedet.

Kondolerer

Utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu kondolerer overfor de etterlatte til dem som har mistet livet og ber om rask bedring for de skadede.

– Redningsarbeidet fortsetter uavbrutt. Våre bønner er med Bartin, sier han i en uttalelse.

Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu er det startet etterforskning av hendelsen.

Tyrkias verste gruveulykke skjedde i 2014 da 301 mennesker omkom i en brann i en kullgruve i Soma vest i landet.