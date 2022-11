MØDRENE: President Vladmir Putin med mødrene til soldater i Moskva fredag.

Putin i møte med soldatmødre: − Megaviktig

Russlands president Vladimir Putin møtte fredag mødre av soldater han har sendt for å krige i Ukraina.

– Hele lederskapet i dette landet deler deres smerte. Vi forstår at ingenting kan dempe smerten det er å miste en sønn.

Det sa Putin til de fremmøtte mødrene i en forhåndsinnspilt TV-sending fra møtet, som Reuters har sett.

– Vi vil sørge for at dere ikke føler dere glemt, sa han videre.

I slutten av september annonserte president Vladimir Putin en delvis militær mobilisering av russiske menn til å støtte opp styrkene i landets angrepskrig mot Ukraina.

Det ble ikke ønsket velkommen av flere, og mange russere flyktet landet.

I en oppdatering på britisk etterretning fra det britiske forsvarsdepartementet, hevder de at Kreml er bekymret for at familiene til dem som er sendt for å krige skal markere seg.

– Kreml vil sannsnyligvis være bekymet for at et økende antall av reservistenes familier er beredt og villige til å ta risikoen for å bli arrestert gjennom å demonstrere mot forholdene som deres familiemedlemmer tjener under, hevder britene.

MEGA: Putins møte med mødrene er viktig, ifølge eksperten Charlotte Flindt Pedersen.

– Dette møtet er megaviktig, sier Charlotte Flindt Pedersen, direktør ved Det utenrikspolitiske selskab i København, til VG.

Flindt Pedersen mener at støtten fra mødre og koner til soldatene er viktige for Putin.

– Støtten til Putin er tradisjonelt størst blant eldre kvinner. Han underminerer altså sin egen velgerbase når han gjennomfører en upopulær mobilisering.

- Soldatmødrene har stor legitimitet i befolkningen. Samtidig som de er veldig konkrete i måten de jobber på, sier hun videre.

Sint mor ble ikke invitert

– Presidenten møter noen mødre som er dratt ut av lommen hans, som vil stille de riktige spørsmålene og takke ham, sier Olga Tsoukanova til nyhetsbyrået AFP.

Hun er en av flere mødre som har blitt aktivister, og har reist over 90 mil fra Samara til Moskva for å bli sett, skriver AFP.

Den 20 år gamle sønnen hennes avtjener nå militærtjeneste, og hun ønsker å sørge for at han ikke vil bli sendt til Ukraina.

– Jeg er ikke alene. Invitér oss, Vladimir, svar på våre spørsmål, sier hun.

KRITISK: Olga Tsoukanova mener mødrene Putin har møtt ikke vil stille ham vanskelige spørsmål.

Organiserte

– Soldatmødrene har trolig klare krav både for dem som er mobiliserte og de som ikke skal mobiliseres, sier Flindt Pedersen og fortsetter:

– De har hele tiden vært på banen med politiske og juridiske krav. De har blant annet sagt til de unge at de kan nekte å krige, hvis de ikke vil.

Ifølge britisk etterretning er det nå stor misnøye blant de mobiliserte reservistene, som at det er flere som ikke skulle vært mobilisert grunnet alvorlige, kroniske helseproblemer.

Også dårlig utstyr og trening, samt forvirring rundt om de skulle vært mobilisert i det hele tatt snakkes om, samt at de deltar i kampoppdrag preget av store tap er tema, hevder britene.