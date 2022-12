NYE FUNN: Grønland kan ha vært et frodig sted, og hjemmet til snabeldyr. Denne illustrasjonen av et nordlig punkt på Grønland er laget av forskere.

Ny forskning: Dette kan være Grønlands tapte verden

Over to millioner år gammelt DNA antyder at en slektning av elefanten og reinsdyr en gang streifet på Grønland. Et Grønland som kan ha vært langt mer frodig enn dagens klima.

Dette viser ny forskning publisert i tidsskriftet Nature.

– Helt nordøst på Grønland er et ensomt, ufruktbart sted, og hjemmet til harer, moskusen og et par planter, skriver Nature.

Realiteten for to millioner år siden kan imidlertid ha vært en helt annen. To millioner år gamle DNA-sekvenser, de eldste som noen gang har blitt funnet, antyder at dette området en gang var et skoglagt økosystem, ulikt noe annet på kloden.

I dette økosystemet nord på Grønland skal det ha vært både mastodonter, reinsdyr, gangere, gjess og kaniner.

– Ingen kunne ha gjettet seg til at det var et slikt økosystem i nordlige Grønland på denne tiden, sier paleontolog ved Universitetet i København, Eske Willerslev, til Nature.

– Aldri kunne noen ha forventet at det var mastodonter der oppe, sier paleontolog ved Sveriges naturhistoriske museum, Love Dalén.

GRØNLAND: Eske Willerslev og Kurt Kjær fra Universitetet i København graver for å kunne ta nye prøver på Grønland.

Reinsdyr skulle ikke ha eksistert

Ifølge Store norske leksikon brukes begrepet mastodonter om utdødde elefantdyr, og Nature skriver at disse er slektninger av elefanten. Den største overraskelsen er imidlertid at reinsdyr kan ha vært på Grønland.

– Ifølge paleontologer ville reinsdyr ikke ha overlevd. De skulle heller ikke ha eksistert på den tiden, sier Willerslev til Nature.

DNA-spesialist Ludovic Orlando sier til Nature at funnene viser gammelt DNAs potensiale til å gi overraskende innsikt i tidligere økosystemer.

Slik fant de DNA-et

For å finne starten på eventyret må vi tilbake til Grønlands nordlige områder, hvor en gjeng forskere var samlet i 2006, i utgangspunktet for å lete etter menneskelige levninger.

En gruppe tok prøver av en 100 meter tykk samling av frossen jord og sand, som bygget seg opp for rundt to millioner år siden.

For noen år siden fikk paleontolog Willerslev og hans forskerteam sitt første resultat fra disse prøvene. DNA-sekvensene ble testet opp mot arvematerialet til moderne planter og dyr, noe som ga resultater.

– Grønland var langt varmere den gangen, men forskere forventet ikke at DNA-sekvensene skulle avsløre løv-, gran, og barlindtrær, skriver Nature.

