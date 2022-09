SLÅR TILBAKE: Vladimir Putin avbildet på en økonomisk konferanse i Vladivostok sist uke.

Putin: − Kynisk å skylde på Russland

Samtidig som gassdebatten raser her hjemme, hevder Vladimir Putin at Russland ikke har skylden for gasskrisen i Europa.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Den statseide gassgiganten Gazprom har stengt rørledningen «Nord Stream 1» til Tyskland på ubestemt tid.

Da Putin og den tyske forbundskansleren Olaf Scholz snakket sammen i halvannen time tirsdag, kom den russiske presidenten med klare meldinger rundt gasskrisen, ifølge Kremls versjon av samtalen:

– Putin understreket at Russland har vært og forblir en pålitelig leverandør av energiressurser som oppfyller alle sine kontraktsmessige forpliktelser, heter det i referatet.

– Avbruddet i «Nord Stream 1»-gassrørledningen er forårsaket av anti-russiske sanksjoner som hindrer vedlikeholdet, fortsatte Putin, stadig ifølge Kreml.

Reparasjon

Presidenten hevdet også at Europas beskyldninger mot Russland «kyniske»:

– Med tanke på at myndighetene i enkelte land stenger gassforsyningen via ruter gjennom Ukraina og Polen og nekter å åpne «Nord Stream 2», ser forsøk på å skyve skylden for problemer i Europas energiforsyning over på Russland, veldig kyniske ut, er den russiske presidentens versjon av samtalen med den tyske kansleren.

Bakgrunn: Slik ble Europa så avhengig av Putins gass

Gazprom varslet for halvannen uke siden at reparasjonen av turbinen som har lekket olje, ikke var mulig å gjennomføre på grunn av sanksjonene. Det er det tyskeide selskapet Siemens Energy som har kontrakten om vedlikehold, men selskapet sier at de ikke har fått noen bestilling fra Gazprom.

Siemens Energy har også sagt at oljelekkasjen ikke var av en slik dimensjon at den i seg selv skulle gjøre det nødvendig å stenge av gasseksporten fullstendig, slik Gazprom har gjort.

– Hvis europeerne bestemmer seg for å nekte å vedlikeholde sitt utstyr, eller utstyr som tilhører Gazprom, som de er forpliktet til å gjøre etter avtaler, så er ikke dette Gazproms feil, har Putins talsmann Dmitrij Peskov uttalt tidligere.

Skylder på konstruksjonsfeil

Denne uken sa Peskov ifølge nyhetsbyrået RIA:

– Så vidt jeg forstår er Gazprom i direkte kontakt med Siemens, som har forpliktet seg til vedlikehold av turbinene. Samtidig er Siemens som selskap nå belastet med restriksjonene som er pålagt dem gjennom sanksjonene.

Ifølge Handelsblatt skylder Gazprom på en konstruksjonsfeil ved en turbin levert av Siemens. Det tyske konsernet avviser dette.

Visekansler Robert Habeck regner ikke med at gassleveransene vil starte opp igjen, skriver Handelsblatt.

Gassprisen er en av de viktigste årsakene til nivået på strømprisene i Europa. Det skyldes at det er den dyreste produksjonsformen som setter prisnivået for all strøm som produseres. Nå er det strøm fra gass som er den dyreste produksjonsformen.

Statsminister Jonas Gahr Støre fortalte på Dagsnytt18 tirsdag at han onsdag skal møte selskapene som selger gass fra norsk sektor (det er selskaper og ikke land selger og kjøper gass). De skal diskutere måter å stabilisere prisene.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal onsdag holde sin årlige tale til EU-parlamentet, og det er ventet at hun kommer til å ta opp gassprisene. Flere medlemsland i EU har tatt til orde for at Norge bør levere gass til en makspris.