FLYKTER: Russland har etterlatt flere pansrede kjøretøyer i en elv i Kharkiv-regionen. KAPRET: Ukrainske styrker kaprer en etterlatt russisk tanks i Kharkiv-regionen.

Slik har Ukraina lurt Russland i en felle

En finurlig ukrainsk offensiv har satt Russland i et uløselig dilemma, ifølge ekspert.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Professor ved Forsvarets høyskole, Tormod Heier, sier i et intervju med VGTV at den ukrainske offensiven de siste to ukene er godt planlagt.

– Det virker som den har vært gjennomført på en finurlig måte hvor man har forsøkt å sette de russiske sjefene overfor et slags uløselig dilemma, sier Heier.

Det har gått over to uker siden Ukraina varslet en offensiv inn i Kherson sør i det okkuperte Ukraina. Siden onsdag har ukrainske styrker også angrepet og tatt over store landområder lenger nordøst i landet i Kharkiv-regionen.

– De har latet som de har økt presset der (ved Kherson, journ.anm.), noe de for så vidt også har gjort, som har ført til at russerne antagelig har overført styrker fra Donbas ned dit, sier Heier.

Dermed har Ukraina trolig møtt mindre motstand nordøst i landet i Kharkiv-regionen da de rykket inn der, ettersom de ukrainske styrkene sør i landet har klart å binde opp de russiske styrkene ved Kherson.

Klarer ikke reparere broer i sør

Kherson var den første store og viktige byen som falt til russerne.

Havnebyen i sør regnes som strategisk viktig der den ligger både langs Svartehavet, ved elven Dnipros bredder og forholdsvis nært russiskannekterte Krim-halvøya.

Russland sliter trolig med å få forsyninger over Dnipro og fram til frontlinjen i området rundt Kherson, skriver det britiske forsvarsdepartementet i en oppdatering mandag morgen.

Russland klarer ikke å reparere broene over Dnipro. Ukraina angriper nemlig broene med langdistanseartilleri såpass jevnlig at Russland ikke rekker å reparere skadene.

Moralen blant russiske styrker svikter i stadig større grad som følge av den ukrainske offensiven, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

Trolig blir store deler av russiske styrker tvunget til å prioritere forsvarshandlinger.

Ved den russiske grensen

Den anerkjente tenketanken Institute for The Study of War (ISW) skrev søndag kveld at Ukraina hadde vunnet slaget om Kharkiv etter de store fremstøtene.

Ukrainske styrker skal også ha nådd fram til den russiske grensen, nordøst i Kharkiv-regionen.

Bilder og videoer på sosiale medier viser blant annet ukrainske styrker i byen Kozacha Lopan.

OFFENSIV: Ukrainske soldater jubler sammen med innbyggerne og ordføreren i byen Kozacha Lopan, som grenser til Russland. Ukrainske styrker har gjenerobret Kharkiv-regionen.

Det kommer i tillegg meldinger om at russerne er drevet ut fra byer og landsbyer i Kharkiv-regionen som Kupjansk, Balaklija, Hrakove og Strilecha, og bilder og videoer fra disse stedene deles også på sosiale medier som Telegram og Twitter.

Søndag kveld uttalte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at den strategisk viktige byen Izium er gjenerobret.

I møte med den ukrainske offensiven har Russland trolig tilbakekalt alle sine styrker fra den okkuperte Kharkiv-regionen vest for elven Oskil, ifølge britisk etterretning.

ISW skriver at russiske styrker ikke gjennomfører en kontrollert tilbaketrekning, men flykter fra den ukrainske offensiven.

Området Ukraina har gjenerobret siden onsdag, skal være rundt dobbelt så stort som Stor-London.

– Kostbar operasjon

Ukraina-ekspert Heier advarer om at offensiven er en påkjenning for de ukrainske styrkene.

– Det er en kostbar operasjon sett med ukrainske øyne med store tap må vi regne med, også på deres side. For det å gå til angrep og være på offensiven, er alltid mer kostnadsdrivende, sier han.

Mye tyder på at de ukrainske styrkene nå vil jobbe med å konsolidere de store områdene de har gjenerobret etter mange dager med offensiv.

– Men man vil fortsette med å sette de russiske styrkene under et press i dette dilemmaet om hvor eventuelt Russland skal kraftsamle styrkene sine, sier Heier.

80 prosent av strømmen er tilbake

Ukrainske styrker har gjenerobret mer enn 20 byer og tettsteder bare i løpet av det siste døgnet etter at Russland erkjente å ha forlatt den taktisk viktige byen Izium, opplyser den ukrainske generalstaben i en oppdatering mandag morgen.

Nå jobbes det med å få full kontroll og stabilisere områdene, ifølge generalstaben.

Flere tusen russiske soldater har flyktet og etterlatt våpen, ammunisjon og pansrede kjøretøyer. Samtidig skal Russland ha angrepet kraftverk som har ført til store strømbrudd i deler av Ukraina.

President Volodymyr Zelenskyj sier de massive angrepene er «kyniske og forsettlige rakettangrep mot sivile mål» og kaller dem terrorhandlinger.

Ifølge guvernøren i Kharkiv fylke er 80 prosent av strømnettet oppe og går igjen, skriver Reuters.