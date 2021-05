DRAMATISK: Politi og ambulanser har rykket ut til skole nummer 175 i Kazan, der skoleskytingen tirsdag har foregått. Foto: TASS / Sipa USA

Syv barn og én lærer drept i skoleskyting i Russland

En tenåring er pågrepet etter skoleskyting i Russland. Presidenten i republikken melder om minst syv drepte barn – fire gutter og tre jenter.

Av Ole Kristian Strøm

I tillegg er også en lærer død, melder presidentens pressetjeneste tirsdag formiddag. Skoleskytingen har foregått i byen Kazan i republikken Tatarstan.

President Vladimir Putin ber tirsdag formiddag om at våpenreglene i Russland blir strammet inn etter at det ble kjent at skoleskytteren hadde et lovlig registrert våpen og også hadde jaktlisens.

Interfax og andre russiske medier meldte tidligere om minst 11 drepte, men nå forteller presidenten i Tatarstan, Rustam Minnikhanov, om at syv barn har mistet livet. Han opplyser altså om fire gutter og tre jenter, som alle gikk i 8. klasse. Ifølge hans pressetjeneste er det også en lærer blant ofrene, altså totalt åtte personer.

Det er videobilder av flere elever som hopper ut fra vinduer i tredje etasje i skolebygget for å redde livet. Det er uvisst hvordan det gikk med disse barna. Andre klatret ut på en stige.

– Terroristen som ble arrestert, er 19 år gammel, og våpenet er offisielt registrert på ham, forteller president Minnikhanov mens han befinner seg i skolegården, vist på TV-kanalen Rossija-24.

– Andre medskyldige er ennå ikke identifisert, men etterforskning pågår for fullt, og alle styrker er ute. Denne dagen er en stor tragedie for hele vår republikk, for hele vårt land.

forrige















fullskjerm neste DRAMATISK: Væpnet FSB-personell går inn på skolen.

19-åringen tok altså med seg våpenet til skole nummer 175 i Kazan tirsdag morgen. Ifølge Life.ru tok han jegerprøven i februar i år.

Vladimir Putin mener altså at reglene for å bære våpen i Russland må strammes inn.

– Presidenten har bedt om at det utferdiges en ny forskrift for hvilke typer våpen som kan være i sivil bruk, med tanke på hvilket våpen som ble brukt her, sier Kreml-talsmannen Dmitrij Peskov ifølge Tass.

Ifølge flere russiske medier fikk drapsmannen våpenlisensen så sent som den 28. april. TV-kanalen Dozjd melder at han ytterligere noen dager tidligere ble utestengt fra colleget han gikk på, fordi han ikke holdt faglig mål. Representanter for colleget forteller til Tass at han var en stille og rolig student.

Russiske medier meldte tidligere tirsdag formiddag om at det var ytterligere en gjerningsmann og at han senere ble drept av politiet, men nå opplyser innenriksdepartementet i Tatarstan at det var bare én person som sto bak skoleskytingen, melder Regnum.

Skolen har, ifølge Tass, 714 elever og nærmere 70 ansatte. Ifølge presidentens pressetjeneste er 20 personer brakt til sykehus.

– Vi hadde matematikk da det plutselig kom en eksplosjon, og gulvet ristet, forteller en elev til RT.

– Etter 20 minutter kom det OMON-styrker inn i klasserommet vårt.

Lederen for partiet «Rettferdige Russland», Sergej Mironov, har allerede uttalt at Russland bør gjeninnføre dødsstraff når det gjelder drap på barn, melder Regnum. Visestatsminister Tatjana Golikova har fått ansvaret for å ta seg av saken i regjeringen, og flere ministrer er på vei fra Moskva til Kazan, ifølge Tass. Det er også leger som er spesialister på skuddskader.

Ifølge Tass har det vært minst 14 skoleskytinger i Russland siden 2016, men dette er en av de mest alvorlige.

Kazan er Russlands femte største by og ligger omtrent 800 kilometer øst for Moskva, mellom elvene Volga og Kama. Onsdag blir offisiell sørgedag i Tatarstan.

Presidenten i republikken, Rustam Minnikhanov, er på plass og følger hendelsen på skolen. Det er opprettet spesielt vakthold ved samtlige skoler i Kazan tirsdag formiddag, melder Interfax. Også fra en rekke andre steder i Russland meldes det om styrket vakthold.