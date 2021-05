President: Minst syv drept i skoleskyting i Russland

En tenåring er pågrepet etter skoleskyting i Russland. Presidenten i republikken melder om minst syv drepte - fire gutter og tre jenter.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Skoleskytingen har foregått i byen Kazan i republikken Tatarstan.

Interfax meldte tidligere at det er åtte elever og én lærer som er drept, men nå forteller presidenten i Tatarstan, Rustam Minnikhanov, om minst syv dødsofre, ifølge Regnum. Han opplyser altså om fire gutter og tre jenter, som alle gikk i 8. klasse. Ifølge presidenten er det 16 mennesker brakt til sykehus, 12 av dem barn.

– Terroristen som ble arrestert, er 19 år gammel, og våpenet er offisielt registrert på ham, forteller president Minnikhanov.

– Andre medskyldige er ennå ikke identifisert, men etterforskning pågår for fullt, og alle styrker er ute. Denne dagen er en stor tragedie for hele vår republikk, for hele vårt land.

Ambulansepersonell jobber for fullt på skolen, opplyser helseministeriet i Tatarstan til Tass.

19-åringen skal ha tatt med seg våpenet til skole nummer 175 i Kazan tirsdag morgen, melder Interfax.

forrige









fullskjerm neste DREPT: Ambulansepersonell jobber for for fullt på skolen.

Ifølge nyhetsbyrået kan det også ha vært to gjerningsmenn. Ifølge life.ru holdt denne personen seks-syv mennesker som gisler. Dette er imidlertid ikke bekreftet av offisielle kilder. Telegram-kanalen Mash melder at denne andre gjerningsmannen skal være skutt av politiet. Heller ikke dette er bekreftet.

Skolen har, ifølge Tass, 714 elever og nærmere 70 ansatte.

Lederen for partiet «Rettferdige Russland», Sergej Mironov, har allerede uttalt at Russland bør gjeninnføre dødsstraff når det gjelder drap på barn, melder Regnum.

Kazan er Russlands femte største by og ligger omtrent 800 kilometer øst for Moskva, mellom elvene Volga og Kama.

Presidenten i republikken, Rustam Minnikhanov, er på plass og følger hendelsen på skolen. Det er opprettet spesielt vakthold ved samtlige skoler i Kazan tirsdag formiddag, melder Interfax.