Gaza mangler oksygen: − Viruset kveler oss

– Vi er sjokkert over hvor farlig dette viruset er. De siste åtte månedene er over 100 000 mennesker smittet og 972 er døde av Covid-19-viruset, sier fortvilet lege i Gaza.

Av Harald Berg Sævereid

Publisert: Nå nettopp

Dr. Ola Samir Ziara jobber ved Al Aqsa-sykehuset, ikke langt fra grensen til Israel. Hun koordinerer arbeidet Leger uten grenser gjør ved sykehus i Gaza, en 365 kvadrat-km enklave langs Middelhavet, klemt inne mellom Egypt i sør og Israel i nord.

Hun sier til VG at Gazas innpå to millioner innbyggere er bekymret for pandemien som rammet dem hardt, og som nå brer om seg.

– Folk er redde, og omsider tar mange de forholdsregler som helsemyndighetene ber om at de skal ta. Men folk er forskjellige. Ikke alle følger de rådene som gis, sier den palestinske legen.

En video som er sendt til VG viser hvor alvorlig og desperat situasjonen ved Al Aqsa-sykehuset er.

– Vi har et stort problem knyttet til mangelen på oksygen. Nye mutasjoner og den andre virusbølgen gjør at pasienter raskt blir dårligere, forklarer sykepleieren Walid Adbelbaset Al-Ruby på videoen, som er filmet av Leger uten grenser.

Han får støtte av dr. Mohamed Mohsen på intensivavdelingen:

– I tillegg er det mangel på utstyr og medisiner. Disse medisinene er nødvendige i behandlingen av pasienter med coronavirus i henhold til globale protokoller. Men vi fortsetter behandlingen og håper på det beste, sier Mohsen.

Torsdag var APs fotograf på innsiden av corona-intensiven på Gaza European hospital. Se bildene i galleriet under.

På avstand, men med daglig kontakt med helsemyndighetene og legestudenter i Gaza, følger overlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset i Tromsø, situasjonen ved sykehusene i den palestinske enklaven tett. I krigssituasjoner stiller Gilbert opp som anestesilege ved Shifa hospitalet, det største sykehuset på Gaza-stripen.

– Et stykke på vei er det den israelske blokaden av Gaza som gjør situasjonen vanskeligere enn den kunne ha vært. Da vaksineleveranser og teste-utstyr ble stoppet på grensen, gikk det veldig utover helsearbeidere som da ikke ble vaksinert, sier Mads Gilbert til VG.

Han forklarer at smittesituasjonen som nå er dramatisk forverret, også skyldes at palestinerne i Gaza lever tett på hverandre.

– Det dør 8–10 mennesker hver dag. Det er mye i en befolkningen på to millioner. Av disse er kun 38.000 er vaksinert.

– Tar man i betraktning at gjennomsnittsalderen i Gaza er 17,6 år, er smittetallene og dødsraten dramatisk høy hos eldre folk. Disse har også en rekke underliggende sykdommer som skyldes diabetes, overvekt og røyking, sier Gilbert.

Dr. Mads som han kalles, har en enorm status hos helsemyndighetene i Gaza etter sine mange oppdrag som lege i krisesituasjonen og propalestinske holdninger.

COVID-PRØVE: Helsearbeidere gjør det de kan for å øke testkapasiteten, men det er stor mangel på leveranser av teste utstyr ved sykehusene i Gaza. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

– Ja, det er vanskelig å overholde forholdsreglene mot Covid-smitte her i Gaza. Å lukke ned samfunnet lar seg ikke gjøre. Folk må jobbe for å få endene til å møtes, og for å sørge for å kunne brødfø familiene sine.

– Og det er vanskelig å sette disse menneskene i karantene i ti eller 14 dager. Den israelske blokaden og små muligheter å tjene penger, gjør situasjonen ekstra vanskelig, sier intensivlegen Mohamed Mohsen.

KRIG: Det er slike bilder vi er blitt vant til å forbinde med Gaza. I øyeblikket kommer ikke angrepene fra raketter, men fra et usynlig virus. Covid-19 dreper i disse tider flere palestinere enn bomber og granater. Foto: Harald Henden

Den pensjonerte læreren Saqer Abu Asfa, er alvorlig syk med covid-19. Han trenger intensivbehandling og oksygen, noen det er stor mangel på:

– Til å begynne med trodde vi ikke på at coronaviruset eksisterte, men når virkeligheten gikk opp for oss opplever vi at viruset kveler oss. Nå tror vi på at viruset er dødelig, sier Abu Asfa.

Oksygen-maskinene går for går for fullt på intensivavdelingen på Al Aqsa-hospitalet. Mangelen på oksygen begynner å bli dramatisk og snart er det ventet en ny smittebølge.

– Kvaliteten på leger og sykepleiere er veldig god i det palestinske helsevesenet, men det hjelper mindre når mangelen på utstyr, medisiner og ikke minst oksygen er så stor, sier Mads Gilbert til VG.