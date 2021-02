Hjemløse i Texas-kulden fortviler: − Det er brutalt

AUSTIN, TEXAS (VG) Teltet til hjemløse Travis Thomas (39) kollapset da vinteren kom til Texas. I et travelt veikryss står han og ber om hjelp.

Av Erlend Ofte Arntsen

Publisert: Nå nettopp

– Det hadde vært ok å bo i et telt om det ikke hadde kollapset over meg og jeg måtte finne ly, sier Travis Thomas (39) mens biler suser forbi på hver side av trafikkøyen midt i Austin.

Thomas er én av minst 2506 hjemløse i Austin. Det var i alle fall antallet hjemløse ved siste telling i 2019. I fjor ble det ikke gjort noen telling på grunn av pandemien.

Det har vært en sterk økning hjemløse den siste tiden og teltleirer har dukket opp midt i byen og under broer langs motorveiene.

Da den «arktiske fronten» feide over Texas med snø og opptil 22 minusgrader gikk det antagelig hardest utover hjemløse som Thomas.

fullskjerm neste SLITER: Travis Thomas (39) forteller at han har kone og barn, men bor som hjemløs i Austin. Det har han gjort i rundt tre år i forsøk på å finne seg jobb som håndverker. Men få vil ha hjemløse i arbeid. Målet er å tjene penger til datterens utdannelse og han har hus et annet sted i Texas, forteller han.

Millioner med vanntrøbbel

Søndag kveld begynte strømbruddene å legge Texas i svart. På det meste var langt over fire millioner uten strøm fordi statens uavhengige strømnett var overbelastet.

Torsdag kveld var tallet nede i drøye 350.000 strømløse kunder, primært på grunn av skader vinterværet har skapt. Følgekrisene er mange: Vannmangel for millioner, gassmangel og en matdistribusjon i knestående.

– Nå prøver jeg å skaffe penger til et telt sånn at jeg kan overleve. Teltet mitt ble ødelagt i stormen. Det er brutalt. Det er virkelig kaldt. Det eneste som reddet meg var omsorgen på varmesenteret, sier Thomas.

VARMESENTER: En lang rekke store samlingssteder er blitt omgjort til varmehaller for byens mest sårbare. Dette er Palmer Event Center i sentrum av Austin, Texas. Foto: ERLEND OFTE ARNTSEN

– Alle slags folk

Noen hundre meter bortenfor ligger Palmer Event Center, som normalt huser fargesprakende arrangementer. Nå huser det forfryste hjemløse, men også barnefamilier og eldre som ble tvunget til å forlate hjemmene sine som følge av strømkrisen.

– Vi har overnattingssentre og varmesentre som har vært driftet om dagen. Det er vanskelig å anslå hvor mange som har vært innom. Men det er alle slags folk. Vi har mange hjemløse i bysentrumet, men det var også mange som ikke hadde en venn eller slektning å gå til, sier Lara Foss, kommunikasjonsrådgiver i City of Austin, til VG.

Estimater tilsier at det trolig var over 500 som søkte hjelp mandag kveld, et tall som økte til over 750 på tirsdag, mens det onsdag trolig var over 1500 som trengte å varme seg.

Mange var uten strøm i over tre døgn. Ødelagte vannrør florerer i private hjem og hos bedrifter, noe som igjen har skapt vannmangel.

FRIVILLIG: Arya Tomanovich føler seg heldig i den krevende situasjonen og bestemte seg for å melde seg som frivillig ved et av Austins varmesentre. Foto: ERLEND OFTE ARNTSEN

På vei inn til varmesenteret treffer VG Arya Tomanovich.

– Jeg kom for å melde meg som frivillig her, sier hun.

– Delstaten var ikke forberedt. Folket var ikke forberedt. Jeg tror ikke dette noen gang har skjedd. Folk har ikke mulighet til å håndtere det. Vår infrastruktur, våre rør, våre hus er ikke lagd for dette. Folk vet ikke hvordan de skal kjøre når det er snø, de har ikke riktige dekk eller kjetting. Alt kollapser, forklarer hun.

FÆRRA TIL MEXICO: Texas-senatoren dro på ferie til Mexico mens velgerne hans led. Det får han kraftig kritikk for nå. Foto: STRINGER / REUTERS

– Ted Cruz dro til Mexico? Nå?

Torsdag kom nyheten om at senatoren deres fra Texas, den svært profilerte republikaneren Ted Cruz, onsdag hadde dratt til Cancún i Mexico – mens velgerne hans holdt på å fryse i hjel.

Tomanovich ler.

– Det er et klassisk trekk fra ham. Han er litt av en type. Jeg er ikke overrasket over at han bare drar mens alt dette skjer, sier hun.

Cruz har neppe mye støtte i den progressive bastionen Austin, hvor 71,6 prosent stemte på Biden. Han fløy tilbake til Texas torsdag og uttalte:

– Siden skolen er stengt i en uke spurte jentene våre om vi kunne dra på en tur med venner. Fordi jeg ville være en god far, fløy jeg ned med dem i går kveld og jeg flyr tilbake i formiddag.

Inne på senteret spør VG en frivillig om Cruz. Hun må være anonym fordi hun ikke har tillatelse til å uttale seg.

– Ted Cruz dro til Mexico? Som i akkurat nå? spør hun himmelfallen tilbake.