PÅ VEI HJEM: Ted Cruz på flyplassen i Cancún på vei tilbake til USA. Vel hjemme i Texas sa han at han ikke ville ha tatt samme beslutning igjen. Foto: STRINGER / Reuters

Slaktes etter å ha dratt på ferie fra kriserammede Texas: − Det var åpenbart en feil

Først gikk strømmen, så forsvant drikkevannet. Til slutt var også Texas-senator Ted Cruz borte.

Onsdag kveld gikk bilder av Ted Cruz på flyplassen viralt i sosiale medier.

Han representerer Texas i Senatet og stilte som republikanernes presidentkandidat mot Donald Trump i 2016. Han var blant republikanerne som forsvarte Trump under rikssrettsaken, og han mente at hele saken var bortkastet tid.

Cruz var også en av senatorene som gjentok Trumps grunnløse påstander om valgfusk og han var blant republikanerne som stemte mot å godkjenne valgresultatet selv etter Kongress-angrepet.

På flere bilder som ble delt torsdag, står Cruz iført munnbind på flyplassen med en koffert, sammen med sine barn. Han ble også fotografert inne på flyet. Familien var på vei til Cancún i Mexico.

Flere enn 1,5 millioner innbyggere i Texas var da fortsatt uten strøm. Svært mange manglet også drikkevann.

De siste dagene har det som i USA omtales som en vinterstorm herjet i Texas. President Joe Biden har erklært unntakstilstand her og i flere andre stater.

Slaktes

Kritikken har haglet mot senatoren fra mange kanter, ikke minst på sosiale medier. Enkelte krever hans avgang, mens andre har laget «savnet»-plakater der de etterlyser Cruz.

– Gjett hvilken amerikansk senator fra Texas som fløy til Cancún mens staten fryser i hjel og må koke vann, skriver den demokratiske kongressrepresentanten Gene Wu på Twitter, og legger ved et bilde av Cruz på flyet.

Allen West, som er styreleder for Det republikanske partiet i Texas, svarer slik da nyhetsbyrået AP spør om hvorvidt Cruz sin reise var passende på et tidspunkt som dette.

– Dette er noe han må svare på overfor sine velgere. Jeg er her for å passe på venner og andre som fortsatt er uten strøm. Det er mitt fokus.

Torsdag ettermiddag norsk tid ble Cruz avbildet på flyplassen i Cancun, på vei tilbake til USA. På grunn av nye innreiserestriksjoner i USA må han først teste negativt for coronaviruset.

Hjemme utenfor huset hans i Houston ventet pressen – og en gruppe illsinte demonstranter.

UT MOT CRUZ: En liten gruppe mennesker hadde torsdag samlet seg utenfor huset til den kontroversielle republikanske Texas-senatoren Ted Cruz i Houston, etter at han reiste til Mexico midt under strømkrisen i delstaten. Foto: Marie D. De Jesús / Houston Chronicle

– Ville være en god far

Kort tid før hjemreisen hadde senatoren sett seg nødt til å komme med en uttalelse.

– Dette har vært en opprørende uke for oss «texanere». Den beste staten i det beste landet i verden har vært uten strøm, starter uttalelsen.

Cruz påpeker at han og familien selv er rammet av strømbruddet.

– Siden skolen er stengt i en uke spurte jentene våre om vi kunne dra på en tur med venner. Fordi jeg ville være en god far, fløy jeg ned med dem i går kveld og jeg flyr tilbake i formiddag, skriver Cruz.

Han skriver videre at han og hans stab kontinuerlig kommuniserer med lokale og statlige ledere.

– Vi vil ha tilbake strømmen, vannet og varme hjem. Mitt team og jeg vil fortsette å bruke alle ressurser for å holde texanere informerte og trygge, sier han i uttalelsen.

Etter uttalelsen har Cruz fått kritikk for å legge skylden på barna:

– Det er «skyld på datteren din på jobb»-dagen, skriver CNBC-journalist Carl Quintanilla, et ordspill på tradisjonen «ta med datteren/sønnen din på jobb»-dagen.

Innrømmer at han endret hjemreisen

Men det stoppet ikke der for Cruz. Torsdag ettermiddag, mens han var på vei hjem til USA, publiserte New York Times meldinger som de hevder ble sendt fra hans kone Heidi Cruz til venner og naboer i Houston før Mexicoturen, og som indikerte at han ikke bare skulle følge døtrene for så å reise hjem igjen.

Hun skal ha spurt om noen ville reise bort sammen med dem, og sagt at familien hadde planer om å bo på et hotell i Cancún fra onsdag til søndag.

Ted Cruz og kona Heidi Cruz under et velgermøte i Houston i 2018. Heidi Cruz arbeider ved firmaet Goldman Sachs, og var svært aktiv under ektemannens presidentvalgkampanje i 2016. Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Overfor pressen valgte Cruz å bekrefte at han egentlig hadde planer om å bli i Mexico gjennom helgen, og at han endret returbilletten sin etter at saken havnet i mediene.

– Kom du tilbake fordi du følte deg skyldig, eller fordi du ble avslørt? spør en reporter.

– Det var åpenbart en feil, og i etterpåklokskapens lys ville jeg ikke gjort det. Jeg prøvde å være en far, svarer Cruz og legger til at han begynte å tvile på beslutningen sin allerede da han satte seg i flysetet på vei mot Cancún.

– Det å reise når så mange hadde det vondt, føltes ikke riktig, og jeg endret billetten min for å komme tilbake i dag.

Stikk fra Det hvite hus

Pressesekretæren i Det hvite hus Jen Psaki fikk torsdag spørsmål om Ted Cruz’ reise. Svaret var at Det hvite hus nå konsentrerer seg om innbyggerne uten strøm eller ressursene de trenger.

– Vi forventer at alle i staten eller statene i nærheten som er blitt valgt til å representere dem konsentrerer seg om det. Men jeg har ingen oppdatering om hvor han befinner seg, svarte hun ifølge Bloomberg-journalist Jennifer Jacobs.