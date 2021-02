I SENATET: Advokaten Bruce Castor tok på seg jobben «ingen ville ha». Her legger han frem Trumps sak i Senatet tirsdag. Foto: HANDOUT/ Senate TV/Reuters

Trumps riksrettsadvokater slaktes: − Bare bablet i vei

Donald Trump fikk nye advokater en uke før riksrettssaken. Prestasjonen deres skal ha fått den tidligere presidenten til å rase, ifølge amerikanske medier.

Publisert: Nå nettopp

– Presidentens advokat, den første advokaten, han bare bablet i vei og tok ikke for seg grunnlovsargumentene. Den andre advokaten kom til slutt til poenget, og jeg synes han gjorde en effektiv jobb.

Det sier den republikanske Texas-senatoren John Cornyn til CNN etter riksrettssakens første dag tirsdag.

Trumps to advokater Bruce Castor og David Schoen, som han skaffet seg i siste liten etter at det forrige forsvarerteamet trakk seg, skulle her legge frem overbevisende argumenter for sin sak: Hvorfor de mener det strider mot grunnloven å stille en avgått president for riksrett.

Det slet de ifølge flere senatorer med. Spesielt første mann i ilden, Bruce Castor, får huden full for sitt 48 minutter lange innlegg.

– Det er ingen tilfeldighet at den aller første friheten i «Bill of Rights» er første grunnlovstillegg, som sier at Kongressen ikke skal lage noen lover som begrenser ytringsfriheten. Det aller første tillegget. Evnen til å ha frie og kraftige politiske ytringer, sa han blant annet fra talerstolen.

Amerikanske medier: Rasende Trump

Den republikanske Maine-senatoren Susan Collins sa etter innlegget at hun ble forvirret, noe kollegaen Lisa Murkowski fra Alaska støttet henne i.

– Jeg var virkelig sjokkert over den første advokaten som presenterte for tidligere president Trump. Jeg kunne ikke forstå hvor han ville.

Heller ikke Texas-senatoren Ted Cruz, en av Trumps mest hardnakkede støttespillere i Senatet, var imponert.

– Jeg synes ikke advokatene gjorde den mest effektive jobben, sier han.

Prestasjonen til advokatene, som har hatt liten tid til å forberede seg, skal også ha brakt frem sinnet hos klienten Donald Trump, som har slitt med å skaffe seg tungvektere til å forsvare seg i sin andre riksrettssak.

Ifølge anonyme kilder CNN har snakket med, skrek han nærmest i sinne under Castors innlegg, fordi han mente advokaten ikke fikk frem saken godt nok.

Ifølge New York Times så den tidligere presidenten riksrettssaken på TV fra sin eiendom Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida. En kilde sier til avisen at Trump var «nummer åtte på en sinne-skala fra én til ti».

Ifølge Washington Post skal Trump ha vært spesielt sint over at Castor på et tidspunkt roste demokratenes riksrettsteam.

– Synes vi hadde en god dag

Advokat Bruce Castor svarte slik da han ble konfrontert med kritikken på vei ut fra kongressbygningen etter dag én av riksrettssaken:

– Jeg synes vi hadde en god dag, takk.

Han avviser at han kommer til å endre på den planlagte strategien for resten av riksrettssaken, som fortsetter onsdag.

Han og medforsvarer Schoen skal ha sett seg nødt til å improvisere i Senatet tirsdag, etter at demokraten Jamie Raskin overrasket dem med et personlig og følelsesladet sluttinnlegg.

– Jeg skal være ærlig med dere. Vi har endret på det vi skulle gjøre fordi vi synes påtalesiden fra Representantenes hus hadde en veldig god presentasjon, sa Castor da han forklarte hvorfor han snakket før kollegaen Schoen – som skal ha hatt et mer hardtslående innlegg klart.

Mye tyder uansett på at Trumps advokater vil kunne vinne saken avhengig av hvordan de presterer i dagene fremover: For at Donald Trump skal dømmes i riksrettssaken trengs to tredjedels flertall. Det betyr at 17 republikanske senatorer må stemme sammen med demokratene. Foreløpig er det kun en håndfull som har indikert at de kan komme til å gjøre dette.

ENDRET MENING: Den republikanske senatoren Bill Cassidy synes ikke Trumps advokater kom med overbevisende argumenter tirsdag. Foto: POOL / Reuters

– Det var uorganisert og tilfeldig

Debatten om hvorvidt det er grunnlovsstridig å stille en avgått president for riksrett, endte til slutt med en avstemning. Den gikk som forventet: 56 senatorer – seks av dem republikanske – stemte for at Trump kan stilles for riksrett, mens 44 stemte mot.

Siden forrige gang senatorene stemte over dette, 27. januar, hadde én republikaner skiftet side, Bill Cassidy. På spørsmål om hvorfor, svarer han at han rett og slett ikke ble overbevist av Trump-advokatenes argumenter.

– Det var uorganisert og tilfeldig. Trumps advokater snakket om mange ting, men de snakket ikke om saken. Saken dreide seg om hvorvidt det var grunnlovsstridig å stille en avgått president for riksrett. Påtale-teamet i Representantenes hus kom med overbevisende argumenter, det gjorde ikke presidentens team, sier han til Washington Post.