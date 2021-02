Skal vise usette videoopptak fra Kongress-stormingen

Påtaleteamet skal onsdag legge frem hittil usette videobilder fra angrepet på Kongressen når riksrettssaken mot Donald Trump fortsetter med dag to.

Anklagerteamet fra Representantenes hus har ifølge CNN videobilder som offentligheten ennå ikke har sett fra angrepet på Kongressen 6. januar. Disse videobildene skal legges frem når de skal argumentere for hvorfor Trump bør finnes skyldig i anklagen om å ha hisset opp sine tilhengere til å gjøre opprør.

Riksrettssaken fortsetter onsdag klokken 18 norsk tid, etter at den tirsdag åpnet med at 56 senatorer mot 44 stemte for at det er i tråd med grunnloven å tiltale en avgått president.

De nye videobildene skal være en del av «en overbevisende presentasjon som viser et inntrykk av «den ekstreme volden» i kongressangrepet 6. januar», skal CNN ha fått opplyst.

Påtaleteamet har 16 timer til rådighet, med maksimalt åtte per dag, på å legge fram sin sak mot Trump, mens Trumps advokater på sin side også får inntil 16 timer på å forsvare den tidligere presidenten.

Denne artikkelen oppdateres fortløpende med hendelser fra dag to av riksrettssaken. I tillegg blir det publisert stoff fra riksrettssaken i Nyhetsdøgnet.

Timeplanen

Tirsdag ble det vedtatt med 56 mot 44 stemmer at det i henhold til grunnloven er åpning for å stille en avgått president for riksrett.

Fra klokken 18 norsk tid onsdag vil hver part vil få 16 timer hver til å legge fram sin sak, fordelt på inntil to dager. Det er ikke ventet at de vil benytte hele denne tiden.

Søndag åpnes det for spørsmål fra senatorene, i inntil fire timer, samt mulig debatt om hvem som kan føres som vitner. Dette kan det også bli stemt over.

Veien videre, og hvor lang tid saken vil ta, er foreløpig uklart. Når prosessen med å høre eventuelle vitner eller se flere dokumenter er over, skal senatorene stemme over hvorvidt de mener Trump skal dømmes eller frifinnes. Det kreves minst 67 stemmer for å dømme Trump skyldig.

Hvis det ikke kalles inn vitner, anslår Demokratene at riksretten kan bli avsluttet søndag eller mandag, melder CNN