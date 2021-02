– Bevisene er overveldende

Påtaleteamet bruker riksrettens dag to på å legge frem Donald Trumps uttalelser før 6. januar, tilhengernes vitnemål om at de stormet Kongressen for Trumps skyld og mener at hendelsene 6. januar var resultatet av bevisst planlegging.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Anklagerteamet fra Representantenes hus har videobilder som offentligheten ennå ikke har sett fra angrepet på Kongressen 6. januar. Disse videobildene skal legges frem når de skal argumentere for hvorfor Trump bør finnes skyldig i anklagen om å ha hisset opp sine tilhengere til å gjøre opprør.

Videoen spares trolig til slutten av onsdagens økt i Senatet.

Demokratenes anklagerteam forsøker å overbevise senatorene om at Donald Trump bygget et narrativ rundt valgfusk. Hensikt hans skal ifølge anklagerne ha vært å få sine tilhengere til å ty til vold for å motarbeide valgresultatet.

Det er også et poeng at han regelrett inviterte dem til å storme kongressbygningen. Uten presidentens retorikk, ville aldri volden og stormingen den 6. januar ha funnet sted, mener demokratene.

– Bevisene er overveldende. President Trumps oppførsel i tiden frem til 6. januar var bevisst, planlagt og overlagt, sier Eric Swalwell, en av de ni kongressrepresentantene i anklagerteamet.

Riksrettssaken fortsetter onsdag, fra klokken 18 til 02 norsk tid, etter at den tirsdag åpnet med at 56 senatorer mot 44 stemte for at det er i tråd med grunnloven å tiltale en avgått president.

les også Harde fakta og sterke følelser

Advarer mot sterke bilder

De nye videobildene skal være en del av «en overbevisende presentasjon som viser et inntrykk av «den ekstreme volden» i kongressangrepet 6. januar», skal CNN ha fått opplyst.

Påtaleteamet har 16 timer til rådighet, med maksimalt åtte per dag, på å legge fram sin sak mot Trump, mens Trumps advokater på sin side også får inntil 16 timer på å forsvare den tidligere presidenten.

Påtaleteamets leder Jamie Raskin åpner dag to med Trumps uttalelser i en video på Twitter.

– Han hyllet folkene som på voldelig vis blandet seg inn i maktoverføringen, argumenterer Raskin.

Han forteller at det vil bli lagt fram voldelige videoer som er uegnede for barn.

– Vi skal vise relevante klipp av angrepene mot politifolk og andre uskyldige. Vi oppfordrer foreldre og lærere til å vurdere grundig hva unge personer ser her, og til å se sammen med dem om de følger med, advarer påtalelederen.

Ville skyte Pelosi

Kongressmann Joe Neguse fra Colorado argumenterer for at Trump-tilhengerne handlet i tråd med hva de trodde at Trump ønsket fram dem.

– De trodde at de angrep Kongressen for Trumps skyld. De trodde at det de gjorde var det rette å gjøre. Han hadde makt til å stanse dette, og det gjorde han ikke, sier Neguse.

I et påtaledokument som Neguse viser til, kommer det frem at en av de pågrepne, Dawn Bancroft, i en video uttalte at de hadde planer om å skyte Demokratenes leder Nancy Pelosi i hodet.

– Vi brøt oss inn i kongressbygningen. Vi kom oss inn, vi gjorde vår del. Vi lette etter Nancy Pelosi for å skyte henne i hjernen, men vi fant henne ikke, skal hun ha sagt.

Stanset reklamene 5. januar

Eric Swalwell påpeker at Trump brukte 50 millioner dollar på reklamekampanjer som hevdet at det ble jukset i valget.

– Alle disse reklamene ble vist fram til 5. januar. Så stoppet de. Dette var bevisst, for å få tilhengerne til å komme 6. januar, sier Swalwell.

Madeleine Dean fra Pennsylvania trekker frem at Trump gikk fra nederlag til nederlag i rettsvesenet i sine 62 valgrelaterte søksmål. Trump tapte 61 av disse søksmålene.

Den ene han vant, var i Pennsylvania og hadde ingen påvirkning på valgresultatet, kommenterer Dean.

– Ikke en eneste rettssal var enig i at det hadde foregått noe galt i presidentvalget, sier kongresskvinnen.

«Dere er nødt til å vise styrke»

Påtaleteamet dokumenterer også hvor aktiv Trump var i å promotere folkemøtet i Washington 6. januar, og at han la press på Mike Pence via poster på Twitter som fortalte tilhengerne at han kom til å vinne dersom Pence gjorde som Trump ønsket.

Dean viser også flere utdrag fra Trumps tale 6. januar.

«Vi er nødt til å kjempe mye hardere, og Mike Pence er nødt til å levere for oss,» sa Trump i det ene utdraget.

«Vi skal gå ned til Kongressen, og jeg skal være sammen med dere, og vi skal heie frem våre modige senatorer, kongresskvinner og kongressmenn, men vi kommer sannsynligvis ikke til å heie så voldsomt på enkelte av dem. Dere kommer aldri til å vinne tilbake landet vårt med svakhet. Dere er nødt til å vise styrke,» sa Trump i et annet.

– Trump brukte ordet «fredfullt» bare én gang i løpet av talen, som var på elleve tusen ord. Ja, vi kontrollerte det. Og han brukte ordet «kjempe» 20 ganger, forteller Dean.

Nå skal Stacey Plaskett og Eric Swallwell gå igjennom selve angrepet på Kongressen (riksrettssaken sendes direkte i videovinduet øverst i denne artikkelen).

Denne artikkelen oppdateres fortløpende med hendelser fra dag to av riksrettssaken. I tillegg blir det publisert stoff fra riksrettssaken i Nyhetsdøgnet.

Dette er aktørene under riksrettssaken Tiltalt:

Donald Trump (ikke til stede) Påtaleteamet fra Representantenes hus:

Jamie Raskin fra Maryland (leder)

Diana DeGette fra Colorado

David Cicilline fra Rhode Island

Joaquin Castro fra Texas

Eric Swalwell fra California

Ted Lieu fra California

Stacey Plaskett fra Jomfruøyene

Joe Neguse fra Colorado

Madeleine Dean fra Pennsylvania Trumps forsvarsadvokater:

David Schoen

Bruce Castor Jr. Vis mer

Tidsskjema for riksrettssaken

Tirsdag ble det vedtatt med 56 mot 44 stemmer at det i henhold til grunnloven er åpning for å stille en avgått president for riksrett.

Fra klokken 18 norsk tid onsdag vil hver part vil få 16 timer hver til å legge fram sin sak, fordelt på inntil to dager. Det er ikke ventet at de vil benytte hele denne tiden.

Søndag åpnes det for spørsmål fra senatorene, i inntil fire timer, samt mulig debatt om hvem som kan føres som vitner. Dette kan det også bli stemt over.

Veien videre, og hvor lang tid saken vil ta, er foreløpig uklart. Når prosessen med å høre eventuelle vitner eller se flere dokumenter er over, skal senatorene stemme over hvorvidt de mener Trump skal dømmes eller frifinnes. Det kreves minst 67 stemmer for å dømme Trump skyldig.

Hvis det ikke kalles inn vitner, anslår Demokratene at riksretten kan bli avsluttet søndag eller mandag, melder CNN