Thunberg raste mot politikere: − Før eller senere blir dere holdt ansvarlige

Klimaaktivist Greta Thunberg (18) tok i bruk sterke ord da hun deltok høring i den amerikanske kongressen.

Høringen finner sted i anledning den årlige globale miljødagen «Earth Day» og at den amerikanske staten subsidierer leting og utvinning av fossilt brensel.

Thunberg talte samtidig som den første dagen av president Joe Bidens klimatoppmøtet, der han lover å halvere USAs klimautslipp innen 2030.

Den unge klimaaktivisten startet talen sin med å si at hun ikke er en forsker, men at klimaforskningen som viser behovet for å kutte utslipp, taler for seg selv.

– Alt jeg kan gjøre er å oppfordre dere til å lytte til og handle ut fra forskning, og å bruke sunn fornuft, sa Thunberg som er kjent for å kritisere makthavere.

Så gikk hun til angrep på den voksne generasjonen.

– Jeg vet at jeg ikke er den som skal stille spørsmål her, men det er en ting jeg lurer på. Hvordan tror dere at dere kommer til å komme unna med det? Hvor lenge kan dere ignorere klimakrisen uten å bli holdt ansvarlige?

– Dere slipper unna med det nå, men før eller siden vil dere bli holdt ansvarlige.

KLAR TALE: Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg deltok torsdag digitalt i en høring i Kongressen i USA.

Dette er Parisavtalen * Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015. * Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år. * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land skal etter planen skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land. * Avtalen trådte formelt i kraft i november 2016. * I 2017 erklærte daværende president Donald Trump at USA ville trekke seg fra avtalen. Beslutningen trådte i kraft 4. november 2020, dagen etter det amerikanske presidentvalget. * Allerede samme dag som han ble innsatt som president, undertegnet Joe Biden en presidentordre om at USA på nytt skal delta i det internasjonale klimasamarbeidet. (Kilder: UNFCCC, NTB) Vis mer

Mener verden er langt unna

Og Thunberg fortsatte tiraden – for hun var ikke ferdig med å legge skylden på foreldregenerasjonen.

– I motsetning til dere, vil ikke min generasjon gi opp uten kamp. Og for å være ærlig, jeg tror ikke et sekund på at dere faktisk vil gjøre dette.

Så la hun til:

– Vi, de unge, er dem som kommer til å skrive om dere i historiebøkene. Det er vi som får bestemme hvordan dere vil bli husket. Så mitt råd til dere er å velge klokt.

Thunberg la også vekt på at verden er langt unna å nå det viktige målet på 1,5 grader oppvarming sammenlignet med temperaturen før den industrielle revolusjonen.

– Det er et enormt gap mellom det vi gjør og det som behøver å bli gjort for å nå 1,5-gradersmålet. Gapet blir større for hvert minutt.

I Parisavtalen skjerpet partene målet om global oppvarming til «godt under to grader» og sa også at man skal strekke seg etter å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Bidens klimamål får kritikk

Samtidig – på det digitale klimatoppmøtet til Biden – er 40 verdensledere samlet torsdag og fredag – inkludert statsminister Erna Solberg (H).

Det nye målet til USA er et kutt på mellom 50 og 52 prosent innen 2030.

Reduksjonen skal riktignok måles i forhold til utslippsnivået i 2005 – det har fått flere til å reagere.

– Når han sier halvering, så er det i forhold til USAs utslipp i 2005, som var historisk høyt. Vi andre bruker 1990 som utgangsår, og hvis man skal omregne det til 1990, så tilsvarer det en reduksjon på cirka 43 prosent, sier Greenpeace Nordens generalsekretær Mads Flarup.

– Må gi Biden en tupp i rumpen

Erna Solberg er derimot glad for at USA nå går i ledelsen for å bekjempe klimaendringene, skriver NRK.

– Vi ser nå at flere av de andre landene begynner å komme med forsterkede klimamål som et resultat av amerikansk lederskap. Dette gir en positiv driv frem mot Glasgow til høsten, sier Solberg.

Hun skal selv tale under toppmøtet fredag.

REAGERER: Lars Haltbrekken i SV mener Solberg må legge press på Biden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Men hjemme i Norge møter Solberg politisk motstand. Lars Haltbrekken i SV og ikke like imponert som henne og sier at statsministeren må legge press på Biden.

– Erna Solberg må gi Joe Biden en real tupp i rumpen. Dette er et svakt mål, som knapt gjør at vi holder oss innenfor tograders oppvarming. Vi forventer mye mer fra verdens største forurenser enn dette, sier han, og viser til amerikanske miljøorganisasjoner som mener USA burde kutte 70 prosent.