HUNDETERAPI: Kongressmedlem og demokrat Andy Kim får en støttende labb av Officer Clarence (11). Etter stormingen av Kongressen 6. januar har St. Bernhard-hunden jobbet som terapihund på Capitol Hill. Foto: Kent Nishimura / Polaris / Scanpix

Bruker terapihunder etter kongress-angrep

Terapihunden Officer Clarence (11) hjelper traumatiserte politifolk og forener politikere i Kongressen.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

Politikere, politiet og pressen i Kongress-bygget på Capitol Hill har funnet en sak alle er enige om: At giganten Officer Clarence er en «dyktig gutt».

Den gedigne St. Bernhards hunden på nær 73 kilo er den første terapihunden til politiet i Greenfield, Massachusetts. Officer Clarence patruljerte i en uke kongressbygningen sammen med akitaen Keeva og den sjokoladefargede labradoren Hank for å støtte kongresspolitiet som har mistet flere av sine menn i angrep mot demokratiets høyborg. Sammen har de tre hundene vunnet hjertene til dem som jobber i Kongressen, skriver CNN.

Terapihundene ble hentet til Kongressen etter angrepet på Capitol Hill 6. januar i år.

Kongresskvinnen Madeleine Dean er blant republikanerne som hyller tiltaket på sin Twitter-konto.

Trent til tragedier

Terapihunden Officer Clarence og hundeføreren hans, politiløytnant William Gordon, har jobbet med noen av de verste tragediene i USA: Sandy Hook-skolemassakren, Las Vegas-skytingen, bombeangrepet under Boston Marathon og The Tree of Life synagoge-angrepet i Pittsburgh.

For amerikanske skoleelever er drilling i hvordan de bør opptre under et eventuelt skoleskytingsangrep en del av hverdagen, på linje med jordskjelv-, tornado- og brannøvelser.

les også Her øver barneskolelærere på skoleskytinger

Selv om hovedjobben hans egentlig er å berolige kongresspolitiet, sier hundefører Gordon til CNN at det er mer enn nok av Officer Clarence til å hjelpe andre som er påvirket av de traumatiske hendelsene. Det har nå kongresspolitikere fra begge partier og staben nytt godt av.

I likhet med sine politiske motstandere hyller også flere demokratiske representanter hunden i sosiale medier.

– Han er et nasjonalikon og en dyktig gutt, skrev kongressmedlem Cindy Axe fra Iowa på Twitter, med bilde av seg selv og hunden.

En annen som setter pris på hunden er kongressmedlem Andy Kim, også han representerer Demokratene. Allerede dagen etter stormingen ble Kim fotografert mens han hjalp til med opprydningen.

DAGEN DERPÅ: Kongressmedlem Andy Kim (D) slik amerikanerne neppe er vant til å se ham, med søppelpose i hånden 7. januar for å rydde opp etter stormingen av Kongressen dagen i forveien. Foto: Andrew Harnik / AP

– Officer Clarence og de andre politi-terapihundene har ført med seg sårt tiltrengt glede til Kongressen i tiden etter tapet av nok en heroisk sikkerhetsoffiser, uttalte kongressmedlem Mary Gay Scanlon til CNN.

– Du kan ikke se alles smil bak ansiktsmaskene, men du kan føle dem.

TID TIL ALLE: Stabsansatte Valerie Chicola i Kongressen får også lov til å kose med Officer Clarence. Terapihunden har tid til alle. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / SCANPIX

Vanlig støttekontakt

I USA er det mer utbredt enn i Norge å ha dyr for terapiens skyld, også privat. Mange dyreeiere registrerer både hunder, katter, minigriser og andre dyr som sitt emosjonelle støttedyr, kalt Emotional Support Animal (ESA).

Dette er mulig dersom en offentlig godkjent lege eller terapeut kan bekrefte at dyret er til uvurderlig, emosjonell støtte i hverdagen, uten at det er trent til noe spesielt.

Med ESA-bevis kan dyret, uavhengig størrelse, for eksempel bli med i cabinen under flyturer. I hundevennlige stater, som California, tillates det også at man tar med slike dyr på kino, serveringssteder, museer og gallerier, samt på de strendene som normalt har hundeforbud. Huseiere kan heller ikke nekte å leie ut til ESA-eiere, selv om boligen normalt ikke tillater dyrehold.

les også Kongresstormingen har ført til enorme kostnader

Ettertraktet

Terapihunder og servicehunder – som for eksempel blindehunder eller politihunder – er i motsetning til ESA-dyr hunder som er spesialtrente til å utføre en oppgave.

Officer Clarence har blitt en ettertraktet hund til både TV-opptredener, modellbyråer og reklamebransjen. Hundefører Gordon deler ut baseball-kort med informasjon om Clarences arbeid og prisbelønte samfunnstjeneste.

– Kona følger med på sosiale medier og så stadig at folk skrev at Clarence var 14 år gammel. Hun ringte meg for å si «hey, han er bare 11». Så han kommer til å fortsette i denne jobben en stund til, forsikret han overfor CNN.