OPPTRAPPING: Dette satilittbildet fra Angarskyj ved kysten av Svartehavet på Krim-halvøya fra 15. april viser den russiske opptrappingen langs grensen til Ukraina.

Russland varsler stor militærøvelse på Krim-halvøya

Torsdag skal russiske tropper gjennomføre en omfattende militærøvelse på Krim-halvøya. Situasjonen i området er allerede spent, og Ukraina ber nå Vesten om hjelp.

Av Knut Arne Hansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det russiske nyhetsbyrået Tass melder at skip fra den russiske Svartehavsflåten, den Kaspiske flåte og det russiske luftforsvaret vil være med på øvelsene på Opuk treningsfeltet på Krim-halvøya, og henviser til det russiske forsvarsdepartementet.

Det russiske forsvaret har hatt flere øvelser sørvest i landet den siste tiden.

Ifølge nyhetsbyrået AP skal over 20 krigsskip og en rekke fly være med på øvelsene. I tillegg har Russland innført restriksjoner for fly ved Krim-halvøya i fem dager fra tirsdag i forbindelse med øvelsene.

Ikke siden Krim-konflikten i 2014 har situasjonen i området vært mer spent. Den siste tiden har Russland flyttet flere tusen kampklare soldater langs grensen til Ukraina.

Bakgrunn: Nå viser Putin muskler på grensen

Frykten for en krig mellom separatistene i Øst-Ukraina, som med støtte fra Russland kjemper for å løsrive seg fra Ukraina, og den ukrainske regjeringshæren, har økt kraftig den siste tiden.

NATO-sjef Jens Stoltenberg har fordømt opprustningen langs grensen, og har bedt Russland om umiddelbart trekke troppe tilbake.

– Det er den største styrkeoppbyggingen siden invasjonen av Krim i 2014, sa han for en drøy uke siden.

Fakta: Konflikten i Øst-Ukraina I 2013 sa Ukrainas daværende president Viktor Janukovitsj nei til en planlagt handels- og samarbeidsavtale med EU. Avgjørelsen utløste demonstrasjoner mot den prorussiske presidenten. I februar 2014 ble Janukovitsj avsatt og en overgangsregjering innsatt.

Kort etter tok væpnede, prorussiske styrker kontroll over Krim-halvøya sør i Ukraina.

I mars 2014 stemte Krims befolkning for løsrivelse, og Russland annekterte halvøya.

Omtrent samtidig tok prorussiske separatister kontroll over flere områder øst i Ukraina. Etter å ha organisert en folkeavstemning proklamerte opprørerne uavhengighet for regionene Donetsk og Lugansk i mai 2014.

Siden da har det vært kamper mellom separatistene og ukrainske regjeringsstyrker. Ukraina anklager Russland for å bistå separatistene, men det benekter Russland.

Over 13.200 mennesker er drept i konflikten, hvorav om lag 3380 er sivile. Rundt én million er drevet på flukt på grunn av konflikten. Vis mer

Russland har flere ganger avvist at de har planer om en krig og sier de «ikke truer noen», men viseutenriksminister Sergej Rjabkov har uttalt seg kritisk til NATO og USAs innblanding.

– USA og andre NATO-land gjør bevisst Ukraina om til en kruttønne. Hvis det er noe forverring, så vil vi selvsagt gjøre alt for å trygge vår sikkerhet og tryggheten til våre borgere, hvor enn de er.

Samtidig advarte president Vladimir Putin onsdag Vesten om ikke å krysse «de røde linjene», og han sa at alle provokasjoner vil bli svart på «raskt og hardt», skriver Reuters.

– Jeg leser meldingen til Putin som dette: «Vi kan krysse deres røde linjer, men dere kan ikke krysse våre, og vi bestemmer hvor våre røde linjer er», sier Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba til Reuters.

Ber om hjelp fra Vesten

Kuleba sier at han ikke har informasjon om at det er tatt en avgjørelse om militære operasjoner i Ukraina fra russisk side.

– Det kan gå i begge retninger, derfor er en samlet reaksjon fra Vesten så viktig nå, for å forhindre at Putin ta en slik avgjørelse, sier utenriksministeren.

I forrige uke var han i møter med USAs utenriksminister Anthony Blinken, der han ba om at de innførte sanksjoner mot Russland. Det samme ønsker han at EU gjør.

Til AP sier Kuleba at han forventer at det innen en uke vil være rundt 120.000 russiske soldater ved grensen. Han understreker likevel at Ukraina ønsker en diplomatisk og fredelig løsning.

– Ukraina planlegger ikke noen offensiv, militær eskalering eller provokasjoner, sier han.

Også president Volodymyr Zelenskyj understreket tidligere denne uken at de ikke har noen ønsker om krig.

– Ukraina vil aldri starte en krig, men vi vil alltid forsvare oss til siste slutt.

BESØKTE GRENSEN: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte grensen i Donbas-regionen øst i Ukraina tidligere denne måneden. Foto: Ukrainian Presidential Press Office via AP / NTB

Godkjente ny militærlov

Samtidig som han sier at de ikke vil starte en krig, signerte president Zelenskyj onsdag en ny lov som tillater å tilkalle reservister til militærtjeneste uten å kunngjøre en mobilisering, skriver AP.

«Loven vil tillate å raskt utstyre militære enheter med reservister, og dermed øke kampeffektiviteten betydelig under en militær aggresjon», heter det i en uttalelse fra Zelenskyjs kontor.