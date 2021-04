OFFENTLIGGJORT TORSDAG: Bildet fra politiets kroppskamera viser 13 år gamle Adam Toledo før han blir skutt 29. mars i år. Foto: COPA / Reuters

Ny video skaper sinne i USA: 13-åring skutt av politiet i Chicago

13 år gamle Adam Toledo døde etter å ha blitt skutt av politiet i Chicago 29. mars. Torsdag offentligjorde politiet opptakene fra sine kroppskameraer.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Nå nettopp

Adam Toledo er ifølge New York Times en av de yngste personene som mister livet etter å ha blitt skutt av politiet i Illinois-byen Chicago på svært mange år.

13-åringen ble skutt i brystet den 29. mars i år, og døde av skadene.

Torsdag offentliggjorde politiet videopptak og bilder fra kroppskameraet til politimannen som skjøt, i tillegg til opptak fra kollegers kroppskameraer.

– Ingen familie skal måtte oppleve at videoen av deres barns siste øyeblikk spres. De skal heller ikke måtte havne i den forferdelige situasjonen det er å miste et barn i utgangspunktet, sa Chicagos borgermester Lori Lightfoot under en pressekonferanse etterpå.

NYE PROTESTER: Folk tok til gatene i Chicago etter at videoen som viser at 13 år gamle Adam Toledo blir skutt ble offentliggjort. Foto: Tyler LaRiviere / Chicago Sun-Times

– Vis meg hendene dine

Videoopptakene viser at 13 år gamle Toledo løper foran en politimann i en mørk bakgate i Chicago. Klokken er rundt 03 lokal tid.

Politimannen roper at han skal stoppe «med en gang», mens han banner og ber Toledo om å slippe våpenet han holder.

– Hendene dine, vis meg hendene dine. Slipp den. Slipp den, sier han videre, ifølge New York Times.

Gutten snur seg så og løfter hendene sine. I omtrent samme øyeblikk, et drøyt sekund etterpå, kan man høre lyden av et skudd, og han kollapser.

På videoopptakene kan man høre at politimannen ringer en ambulanse, og at han ber Toledo om å holde seg våken.

BORGERMESTER: Lori Lightfoot i Chicago ba folk om å forholde seg rolige før opptakene fra politiets kroppskameraer ble offentliggjort. Foto: Ashlee Rezin Garcia/Sun-Times / Chicago Sun-Times

Ordkrig om hendelsesforløpet

Politiet har ifølge nyhetsbyrået AP forklart at gutten skal ha holdt et håndvåpen før skytingen. Bilder fra kroppskameraet til politimannen som skjøt viser et våpen liggende på bakken ved siden av 13-åringen.

– Den unge lovbryteren hadde et våpen i sin høyre hånd ... Så på politibetjenten, som kunne tolkes som at han prøvde å se seg ut et mål. Han begynte å vende seg mot betjenten, og prøvde å rette våpenet i hans retning, skriver politimannens advokat Tim Grace i en e-post til AP.

Han legger til at politibetjenten oppfattet situasjonen som livstruende.

– Alle tidligere forsøk på å roe ned situasjonen og å få ham til å følge ordre hadde feilet.

DEMONSTRASJONER: Etter offentliggjøring av videoopptakene fra politiets kroppskameraer tok flere personer til gatene i Chicago torsdag kveld. Foto: Ashlee Rezin Garcia / Chicago Sun-Times / AP

Advokaten Adeena Weiss-Ortiz, som representerer 13-åringens familie, avfeier forklaringen. Hun mener det er irrelevant hvorvidt gutten holdt et våpen før han snudde seg mot politimannen.

– Om han hadde en pistol, så kastet han den. Betjenten sa: «Vis meg hendene dine». Han fulgte ordre, han snudde seg rundt.

– Traumatisert av en lang historie med politivold

Offentliggjøringen av opptakene kommer under den pågående rettssaken mot politimannen Derek Chauvin, som er tiltalt etter drapet på George Floyd i Minneapolis 15. mai i fjor.

Samtidig har en annen sak i samme område satt i gang nye protester: Daunte Wright døde etter å ha blitt skutt, i en hendelse som politiet kaller et uhell:

Torsdag kveld samlet grupper med demonstranter seg utenfor politihuset i Chicago, og marsjerte videre mot byen med plakater av avdøde Adam Toledo.

– vi bor i en by som er traumatisert av en lang historie med politivold og dårlig oppførsel. Så selv om vi ikke har nok informasjon til å være dommer og jury over denne spesielle situasjonen, er det forståelig at så mange av våre innbyggere føler på de altfor velkjente følelsene av sinne og smerte, sier borgermester Lightfoot og legger til:

– Det er enda tydeligere at tilliten mellom vårt lokalsamfunn og politiet ikke er leget, og at dent fortsatt er svært ødelagt.