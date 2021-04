BEDRE TIDER: Statsminister Boris Johnson og hans nærmeste rådgiver var gjensidig avhengige av hverandre. Nå er de bitre fiender og midtpunkt i det som kan utvikle seg til en britisk regjeringskrise. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Downing Street i krise: − Kan bli skjebnesvangert

Da Storbritannias statsminister sparket sin nærmeste medarbeider kan det ha vært en gedigen tabbe.

Av Harald Berg Sævereid

– Dominic Cummings vet alt om Boris Johnson. Det kan vise seg å bli skjebnesvangert for statsministeren, sier Jan Erik Mustad, førstelektor i britiske studier ved Universitetet i Agder.

Det har vakt oppsikt at Cummings, som ble sparket som statsministerens nærmeste rådgiver i november i fjor, hevder at Boris Johnson skal ha sagt at han heller vil se «likene hope seg opp» enn å innføre en tredje «lockdown» i Storbritannia. Dette har han selv avvist.

– Det høres jo helt forferdelig ut, men Boris er jo kjent for å være en sleivkjeft, han har et omtrentlig forhold til sannheten. Dette er han både elsket og sterkt mislikt for. Men når snart hele den voksne britiske befolkningen er ferdigvaksinert, er dette noe som fører til økt oppslutning på meningsmålingene, sier Mustad, og fortsetter:

– Men skulle MI5, som er satt til å undersøke om statsministeren skal ha sagt noe slikt, så er det så graverende kan det får ekstremt store konsekvenser for ham. Etterlatte av de rundt 130 000 som er døde i pandemien må jo reagere med forferdelse, sier Mustad.

To kilder hevder til ITV at kommentaren ble ropt i sinne fra et kontor i Downing Street i etterkant av et avgjørende ministermøte.

LYKKELIGE: Boris Johnson og Carrie Symonds er partnere privat og i politikk. Nå er det uro både i Downing street nr. 10 og i nr. 11, der paret bor og pusser opp. Foto: Matt Dunham / AP

Han anklager også Johnson for å ha forsøkt å skaffe potensielt ulovlige donasjoner for å pusse opp den offentlig eide statsministerboligen i Downing Street. Han hevder også at statsministeren foreslo å blokkere en intern gransking av lekkasjer. Årsaken skal ha vært at den som ble utpekt som den ansvarlige, var en nær venn av Johnsons forlovede Carrie Symonds.

Bråk til tross – den norske Storbritannia-eksperten mener at Johnson kan komme til å slippe unna.

– Det er en kjent sak at Boris er bedre på sak enn på innhold. Han er helt avhengig av å ha folk rundt seg som tenker og forstår politikk. Det gjør hans forlovede Carrie Symonds, som var kommunikasjonssjef i det konservative partiet.

Og det gjør til de grader Dominic Cummings. Han sørget for at toryene fikk til brexit og han vant valget for Boris Johnson med slagordet «Get Brexit done», sier Mustad.

Han mener at Cummings tapte maktkampen mot Carrie Symonds, og at det nå er hevnens time som er kommet for den tidligere rådgiveren.

MI5 etterforsker

– Cummings sitter på detaljer om alt som har foregått i Downing street nr. 10. Og det som virkelig kan komme til å skade statsministeren er påstanden om at Boris Johnson har brukt penger til oppussing av familiens bolig i Downing street nr. 11. Dette blir benektet, men nå er MI5 i gang med etterforskning av dette og prøver også å finne av hvem som har lekket opplysninger, sier Mustad.

Han mener politikernes lemfeldige omgang med fakta og sannheten er viden kjent.

– Tony Blair løy for Underhuset, George Bush løy for Kongressen og David Cameron løy så det rant av ham ved flere anledninger. Felles for dem er at de slapp unna, eller at andre påtok seg ansvaret. Dette ser vi gang på gang, sier Storbritannia-eksperten.

SLUTT: Dominic Cummings pakket lett da han forlot Downing street for godt. Og det på en fredag 13. I november 2020. Foto: Yui Mok / PA

VGs kommentator Yngve Kvistad har gitt denne analysen av det dramatiske spillet som når foregår i den britiske regjeringen:

«Blant annet truer statsministerens tidligere sjefstrateg med å offentliggjøre alle e-poster og tekstmeldinger om har gått mellom ham og Boris. Ut fra hvilken rolle Cummings har hatt – for både å vinne brexit-avstemningen, felle Theresa May og innsette Boris Johnson i Downing Street, og deretter å levere det beste Tory-resultatet i parlamentsvalg på 30 år – har statsministeren god grunn til å frykte hva som kan komme.

Ikke bare vet han hvordan Dominic Cummings gjorde opptak av samtaler, hvordan han noterte alt som ble sagt i møter, i uformelle samtaler og på tomannshånd. At selv løse bemerkninger, planer det aldri ble noe av, små skandaler som ble avverget før de ble store, forslag som ble skutt ned, samt en og annen dårlig spøk, også ble skrevet ned».

Det er nedsatt en parlamentskomité som i neste måned skal finne ut av detaljene i denne saken. I forkant har Dominic Cummings på sin blogg skrevet at statsministeren fortalte ham at han planla at donorer i hemmelighet skulle betale oppussingen.

Cummings skal da han sagt at dette uetisk, dumt, muligens ulovlig og definitivt et brudd på reglene om åpenhet omkring politiske donasjoner, skriver den britiske avisen, The Guardian.

I samme artikkel insisterer statsråden for internasjonal handel, Liz Truss på at statsminister Boris Johnson skal ha betalt for oppussingen av Downing street nr. 11 med egne penger.