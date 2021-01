TALTE FØR KONGRESS-STORMINGEN: Trump talte onsdag til tilhengerne sine foran Det hvite hus. Her oppfordret han til å marsjere mot kongressbygningen. Foto: JIM BOURG / REUTER

Ordene som kan ta Trump til riksrett

Trump anklages for å ha oppildnet til stormingen av Kongressen. Men er det nok til å få ham dømt i en riksrettssak?

I over en time hamret Donald Trump inn i sitt kjente budskap foran tilhengerne sine 6. januar. Samtidig pågikk den seremonielle opptellingen og godkjenningen av valgmannsstemmene i Kongressen.

Trump gjentok flere udokumenterte påstander om presidentvalget, la ytterligere press på visepresident Mike Pence om «å gjøre det rette», og sa at man kan følge «veldig forskjellige regler» når man «tar noen i svindel».

Han sa også og at du ikke «tar landet ditt tilbake med svakhet», men med styrke.

Han avsluttet med å si «la oss gå ned Pennsylvania Avenue», mot Kongressen.

Etterpå marsjerte en stor mengde Trump-supportere til kongressbygningen, stormet over sperringer og tok seg inn i bygget. Til sammen er fem mennesker døde etter volden som utspilte seg.

I en video på Twitter mens kaoset fortsatt pågikk, ba Trump tilhengerne sine om å gå hjem.

Først dagen etter offentliggjorde han en video der han for første gang anerkjente at han ikke kommer til å sitte som president for en andre periode, og der han kalte stormingen av Kongressen for et «avskyelig angrep».

PÅ VEI: Trump-tilhengerne marsjerende ned Pennsylvania Avenue i Washington mot kongressbygningen. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Det var ikke nok til å stanse kritikerne. Demokratenes utkast til riksrett er allerede signert av 180 medlemmer av Kongressen.

Ifølge BBC anklages Trump for å ha kommer med uttalelser i talen sin som resulterte i stormingen av kongressbygningen.

Norsk professor: – Mye uklart

USA-ekspert og professor Jennifer Leigh Bailey ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU har gått nøye igjennom talen Donald Trump holdt 6. januar.

– Han sier ikke at tilhengerne skal gjøre noe voldelig mot selve Kongressen. Han sier at de skal kreve sin rett og marsjere mot den. Han sier blant annet også at de skal gjøre det fredelig og patriotisk, for å gjøre stemmen sin hørt, sier hun.

USA-ekspert og professor Jennifer Leigh Bailey ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU Foto: Therese Lee Støver, NTNU

Men det er viktig å se på sammenhengen, mener hun.

– Donald Trump understreker at det har foregått fusk ved valget, at det er stjålet fra ham og at det hele er et komplott. Han gjentar det han har sagt så mange ganger. Når man setter dette sammen står det i alle fall klart for meg at han hisser opp folkemengden til handlingene som siden kommer, sier hun.

Trump holdt fast på påstandene om at valget var stjålet.

– Alle av oss her i dag ønsker ikke å se valgseieren vår stjålet av frimodige, venstreradikale demokrater, som er det de gjør, og stjålet av falske nyhetsmedier ... Vi vil aldri gi opp. Vi vil aldri innrømme, det skjer ikke. Du innrømmer ikke når det er tyveri involvert ... For å bruke et favorittuttrykk som dere egentlig fant på: Vi vil stanse stjelingen, sa han.

Holder talen som bevis?

Spørsmålet er om talen holder som bevis i en mulig riksrettssak.

– Riksrett er ikke det samme som en juridisk rettssak, og det er en diskusjon om bevisnivå. Det er også en stor debatt om avgrensningen mellom det juridiske og politiske i riksrettssaker, sier Bailey.

Donald Trump ble frikjent i en riksrettssak 5. februar 2020.

Bailey sier at riksrettsutkastet fra Demokratene ikke henter mye argumentasjon fra talen Trump holdt onsdag 6. januar.

– Men Trumps påstand om at seieren var et valgskred er med. De mener også at han – med vilje – uttalte seg på en slik måte at det var helt forutsigbart at det skulle føre til ulovlige handlinger, sier hun.

– Så vi skal gå ned Pennsylvania Avenue ... vi skal gå til kongressbygningen og vi skal prøve å gi ... våre republikanere – de svake – fordi de sterke trenger ikke vår hjelp, vi skal prøve å gi dem følelsen av stoltheten og dristigheten som de trenger for å ta tilbake landet vårt, sa Trump før Kongressen ble stormet.

Demokratene trekker også inn telefonsamtalen Trump tok til valgansvarlig Brad Raffensperger i Georgia. Da ble det avslørt at Trump presset Raffensperger til å «finne stemmer», slik at valgresultatet kunne gjøres om.

I faktaboksen kan du se flere utkast fra Trumps tale:

Dette sa Trump blant annet i talen før stormingen: «Alle av oss her i dag ønsker ikke å se valgseieren vår stjålet av frimodige, venstreradikale demokrater, som er det de gjør, og stjålet av falske nyhetsmedier ... Vi vil aldri gi opp. Vi vil aldri innrømme, det skjer ikke. Du innrømmer ikke når det er tyveri involvert ... For å bruke et favorittuttrykk som dere egentlig fant på: Vi vil stanse stjelingen.»

«Nå er det opp til Kongressen å konfrontere dette alvorlige angrepet på demokratiet vårt. Etter dette, skal vi gå ned, og jeg vil være der med dere. Vi skal gå hvilken som helst dere vil, men jeg tror akkurat her. Vi skal gå ned til kongressbygningen, og vi skal heie på våre modige senatorer, kongressmenn og -kvinner. Noen av dem vil vi trolig ikke heie så mye på, fordi du tar aldri tilbake landet ditt med svakhet. Du må vise styrke, og du må være sterk.»

«Når du tar noen i svindel, har du lov til å følge veldig forskjellige regler. Så jeg håper Mike har motet til å gjøre det han må gjøre.»

«Så i dag, i tillegg til å utfordre godkjenningen av valget, ber jeg Kongressen og den lovgivende forsamlingen om raskt å gjennomføre omfattende valgreformer, og dere må gjøre det før vi ikke har noe land igjen. I dag er ikke slutten, det er bare begynnelsen.»

«Så vi skal gå ned Pennsylvania Avenue ... vi skal gå til kongressbygningen og vi skal prøve å gi ... våre republikanere – de svake – fordi de sterke trenger ikke vår hjelp, vi skal prøve å gi dem følelsen av stoltheten og dristigheten som de trenger for å ta tilbake landet vårt.»

«Så la oss gå ned Pennsylvania Avenue. Jeg vil takke dere alle sammen. Gud velsigne dere, Gud velsigne Amerika. Takk for at dere alle er her, dette er utrolig. Tusen takk. Takk skal dere ha.» Kilde: Rev Vis mer

Om det blir riksrettssak er imidlertid usikkert, mener Bailey.

– Kongressen må bli enige om å droppe de vanlige prosedyrene, dem er det ikke tid til. Det er sannsynlig med flertall i Representantenes hus, men så blir spørsmålet hva som skjer i Senatet. De nye senatorene fra Georgia er ikke sertifisert, og det er krav om to tredjedelers flertall her, sier hun og legger til:

– Det vil kreve betydelig mer ryggmarg fra republikanerne enn vi har sett til nå, og det er dermed tvilsomt med et flertall her.

Skal ha begynt å tenke på forsvarsteam

Ifølge kanalene ABC og CNN skal Trump ha begynt å tenke på hvem han vil ha til å forsvare seg ved en eventuell riksrettssak. Ifølge kanalen er hans personlige advokat Rudy Giuliani aktuell, og det samme skal Alan Dershowitz være. Sistnevnte var en del av Trumps forsvarsteam under den forrige riksrettssaken.

Republikanernes mektigste politiker i Representantenes hus, Kevin McCarthy, advarte fredag mot en riksrettsprosess mot Trump. Han sier det bare vil splitte landet ytterligere, skriver NTB.

USAs påtroppende president Joe Biden indikerte fredag at heller ikke han støtter en ny riksrettssak mot Donald Trump.

– Den raskeste måten å bli kvitt Trump som president, er at jeg blir innsatt 20. januar. Hva som skjer før eller etter, må Kongressen bestemme. Men det jeg ser fram til er at Trump forlater embetet, sa Biden.

STÅR STØTT: Førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder mener at de demokratiske institusjonene i USA fortsatt står kanonstøtt, tross Donald Trumps gjentatte forsøk på å bøye og tøye demokratiet. Foto: Harald Henden, VG

– Var ikke kuppforsøk

Førstelektor ved Universitetet i Agder Erik Mustad mener det er vanskelig å spå noe om en eventuell riksrettsprosess.

– Det er midt i overgangen til en ny administrasjon. Det er dramatisk, kaotisk og vanskelig å spå noe om en eventuell riksrettsprosess, sier han.

Han tolker stormingen av Kongressen som desperat.

– Det var ikke et kuppforsøk. De hvite har mistet sin støttespiller og de er redde for å miste privilegier, makt og innflytelse. Vi må huske på at USA har vært preget av polarisering siden slaveriet og lenge før det, sier han.

Mustad mener at dersom det skulle gå mot riksrettssak, er det blant annet fordi demokratene vil statuere et eksempel.

– Det vil også være et forsøk på å sørge for at Trump ikke kan stille som kandidat ved valget i 2024. Sterke krefter i demokratene, med Nancy Pelosi i spissen, har også ønsket å bruke det 25. grunnlovstillegget for å fjerne Trump, med grove utsagn fra taler og twittermeldinger som bevis for at det er grunnlovsstridig og at Trump dermed kan fjernes.