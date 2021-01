Foto: Jacquelyn Martin / AP

Hør fersk podkast om presset mot Donald Trump

Vil USAs president bli felt av sine egne - få dager før han uansett går av - eller er det bare brusing med fjærene?

VG

Publisert: Nå nettopp

VGs utenrikskommentatorer Anders Giæver, Hanne Skartveit og Per Olav Ødegård mener det er mer sannsynlig at Donald Trump blir avsatt av sine egne - enn at han blir dømt i en ny riksrettsprosess.

– Er det bare brusing med fjærene? spør Giæver.

– Jeg tror det er mer sannsynlig at han blir avsatt etter ammendment 25 enn at han blir felt i en ny riksrettssak, sier VGs politiske redaktør Skartveit.

Hør den ferske episoden her:

Abonner gjerne på podkasten Giæver og gjengen i Spotify eller iTunes.

Presset på Pence

Demokratene har gitt visepresident Mike Pence 24 timer til å svare på om han vil utløse det 25. grunnlovstillegget. Hvis ikke kan det bli riksrett - igjen.

– De som har kilder i Det hvite hus sier at Pence ikke ønsker å ta dette skrittet, men at at han heller ikke utelukker det, sier Ødegård i podkasten.

Han sier også at Pence og Trump ikke skal ha vekslet et ord siden forrige onsdag.

I et brev søndag kveld skriver leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, at flertallsleder Steny Hoyer mandag vil be om enstemmig samtykke for å ta opp Raskin-resolusjonen.

Dersom Pence ikke vil bruke det 25. grunnlovstillegget skriver hun at de vil ta riksrettstiltalen opp til avstemming i Representantenes hus.