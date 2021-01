ANSPENT: Forholdet mellom USAs to mektigste menn, Donald Trump og Mike Pence, har vært svært anstrengt de siste ukene. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

New York Times: Trump til Pence: − Du kan gå inn i historien som en «pussy»

I forkant av den dødelige kongress-stormingen forrige onsdag, skal Trump ha forsøkt å presse visepresident Mike Pence til å være med på å stå imot valget.

Det var øyeblikket før den amerikanske visepresidenten Mike Pence skulle dra for å lede møtet som formelt skulle godkjenne valgresultatet, at telefonen ringte.

Donald Trump var på linjen, etter at presidenten i uker for åpen scene hadde presset Pence for å få han til å motsette seg valgresultatet.

Trump var tydelig med Pence, som har vært en lojal og stilletiende støttespiller av Trump gjennom fire år. Ifølge The New York Times, sa Trump:

– Du kan enten gå inn i historien som en patriot, eller du kan gå inn i historien som en «pussy».

Skal ikke ha ringt Pence

Det som skjedde etterpå har allerede gått inn i historiebøkene for evigheten. Etter at Trump hadde oppildnet sine tilhengere, stormet tusenvis av dem barrikadene rundt Kongress-bygningen i Washington DC.

Flere ropte i takt: «Heng Mike Pence! Heng Mike Pence!» Andre hadde med seg en symbolsk galge til plassen foran Kongressen.

Mens Pence og kongressmedlemmer hadde flyktet ned i byggets kjeller for å søke sikkerhet, twitret heller Trump negativt om Pence.

«Mike Pence hadde ikke motet til å gjøre det som burde vært gjort for å beskytte landet eller Grunnloven (...)» skrev Trump mens mobben angrep.

Den dagen, eller i dagene som fulgte, skal ikke Trump ha ringt Pence om hvordan han hadde det.

– Ikke til nasjones beste

I etterkant av Kongress-stormingen fremmet Demokratene en resolusjon om det 25. grunnlovstillegget.

Resolusjonen ble vedtatt i Representantenes hus med 233 mot 205 stemmer.

Den oppfordret visepresident Pence «til umiddelbart å bruke makten han har i henhold til paragraf 4 i det 25. grunnlovstillegget» til å samle regjeringens statsråder for å erklære Trump uskikket til å utøve sine plikter.

Resolusjonen ble natt til onsdag norsk tid diskutert og til slutt stemt over, selv om visepresident Pence tidligere tirsdag kveld amerikansk tid utelukket at han ville iverksette det 25. grunnlovstillegget.

– Jeg tror ikke at en slik handling er til nasjonens beste eller i samsvar med vår grunnlov, skriver Pence skriver i et brev til lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, ifølge NTB.

– Totalt bortkastet tid

Visepresidenten skriver videre at mekanismen ikke bør brukes som «straff eller maktran», men at den er ment for tilfeller der en president er helsemessig eller mentalt ute av stand til å utføre jobben.

Debatten og avstemmingen tirsdag kveld lokal tid handlet kun om det 25. grunnlovstillegget. Ifølge CNN mener noen av demokratene i Representantenes hus at det er en strategisk feil å bruke tid på en avstemming om grunnlovstillegget.

– Totalt bortkastet tid, sier en av demokratene til kanalen.

På onsdag skal Representantenes hus avgjøre om Trump skal tiltales for å ha oppildnet til opprør i forbindelse med at fanatiske Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar - og stilles for Riksrett.