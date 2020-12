ITALIA: Den første forsendelsen til Italia fikk 2. juledag politieskorte gjennom Roma på vei til Spallanzani-sykehuset. Foto: RICCARDO ANTIMIANI / ANSA

Slik beskytter verden coronavaksinen

Lite - om noe - har større verdi akkurat nå enn coronavaksinene. På deres ferd ut i verden blir de derfor beskyttet som om det skulle vært de mest eksklusive kunstverk som ble fraktet rundt.

Publisert: Nå nettopp

Reuters skrev før jul at flyplasser verden rundt blitt bedt om å skjerpe sikkerheten for å beskytte forsendelesene med coronavaksine.

Anbefalingen kom fra det globale flyplassnettverket Airport Council International med bakgrunn i at det internasjonale politisamarbeidet Interpol har sagt at de frykter vaksinedoser skal bli stjålet av kriminelle nettverk som ser verdien av innholdet i forsendelsene.

Det er naturlig nok den høye etterspørselen og det foreløpig lave antallet doser som gjør at dette kan være av interesse for folk og grupper med onde hensikter.

Under kan du se bilder fra en rekke land, som viser hvordan de beskytter sine verdifulle vaksinedoser.

MEXICO

Foto: LUIS CORTES / Reuters

Foto: MEXICO'S PRESIDENCY / Reuters

Da de første vaksinedosene ankom Mexico City med en budbil fra DHL lille julaften ble den gule bilen eskorterte gjennom gatene av både politi og soldater. Førstnevnte i motorsykler som omringet budbilen, mens det satt soldater i pickuper som kjørte foran og bak bilen. Ifølge VGs oversikt har over 122.000 mennesker mistet livet på grunn av coronaviruset i Mexico. Nesten 1,4 millioner er registrert smittet.

SPANIA

Foto: Paul White / AP

På søndag fikk innbyggere i Madrid et uvanlig syn da politiet stilte seg opp utenfor inngangen til et sykehjem i den spanske hovedsteden. En mann i hvit frakk bærer inn en eske med vaksinedoser. Dette er blant de første av rundt 4,5 millioner doser landet vil få av Pfizer-vaksinen de neste tre månedene. Ifølge VGs oversikt har nesten 50.000 mennesker mistet livet på grunn av coronaviruset i Spania. Over 1,85 millioner er registrert smittet.

ITALIA

Foto: CLAUDIO GIOVANNINI / ANSA

Foto: Tino Romano / ANSA

På det øverste bildet fra Italia ser man politiet kjøre i forkant av en varebil på vei til et sykehus i Firenze. I varebilen ligger de første dosene med vaksine. På bildet under bærer politibetjenter doser inn på et sykehus i Torino, mens en lege i forgrunnen viser vei. Begge bildene er tatt søndag. Ifølge VGs oversikt har nesten 72.000 mennesker mistet livet på grunn av coronaviruset i Italia. Over 2 millioner er registrert smittet.

CHILE

Foto: Alberto Valdes / EFE

Foto: Alberto Valdes / EFE

Julaften kom de første 10.000 dosene med vaksine til Chile. På det øverste bildet blir esker med den verdifulle lasten flyttet over i et militærhelikopter i hovedstaden Santiago. På bildet under står blant annet president Sebasian Pinera og følger med på helikopteret. Ifølge VGs oversikt har nesten 16.500 mennesker mistet livet på grunn av coronaviruset i Chile. 600.000 er registrert smittet.

PORTUGAL

Foto: JOSE COELHO / LUSA

En portugisisk politimann holder vakt foran en liten lastebil som inneholdt landets første vaksinedoser. 2. juledag ble disse lagret i et lagerbygg i Montemor-o-Velho før det skulle fordeles og fraktes videre neste dag. Ifølge VGs oversikt har over 6600 mennesker mistet livet på grunn av coronaviruset i Portugal. Nesten 400.000 er registrert smittet.

TYSKLAND

Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Tyskland var et av flere land hvor første vaksinedose ble satt søndag. Her vokter politiet transporten av dosene til et eldrehjem i småbyen Grossraeschen, mellom Berlin og Dresden. Ifølge VGs oversikt har over 30.000 mennesker mistet livet på grunn av coronaviruset i Tyskland. Over 1,66 millioner er registrert smittet.

USA

Foto: POOL / Reuters

USA er et av de hardest rammede landene i verden, og var også det andre landet i verden hvor det ble satt coronavaksiner etter at Pfizer sin vaksine var godkjent. På bildet før en UPS-trailer politieskorte gjennom byen Louisville i delstaten Kentucky. Ifølge VGs oversikt har over 333.000 mennesker mistet livet på grunn av coronaviruset i USA. Over 19 millioner er registrert smittet.

DANMARK

Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / Ritzau Scanpix

Tidlig andre juledag ankom de første vaksinedosene til våre naboer i Danmark. Da varebilen med de gode varene ankom København var det med politieskorte. Dagen etter startet de første vaksineringene. Ifølge VGs oversikt har nesten 1200 mennesker mistet livet på grunn av coronaviruset i Danmark. Over 150.000 er registrert smittet.

NORGE

Foto: Mattis Sandblad

Også her hjemme fikk coronavaksinen politieskorte da den ankom Ullevål sykehus i Oslo 2. juledag. Dagen etter ble den førte dosen satt i høyrearmen til 67 år gamle Svein Andersen ved Ellingsrudhjemmet i hovedsstaden. Han fortalte at det føltes rart og nesten litt historisk å få den første norske dosen coronavaksine. Ifølge VGs oversikt har 421 mennesker mistet livet på grunn av coronaviruset i Norge. Over 47.000 er registrert smittet.