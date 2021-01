KUNNE VÆRT MILLIARDÆR: Programmereren Stefan Thomas rotet bort passordet til enheten han hadde lagret 7002 bitcoin på. Det har kostet ham dyrt. Foto: NICHOLAS ALBRECHT / NYTNS

Han har to forsøk på å huske passord – kan miste to milliarder kroner

For ti år siden fikk den tyske programmereren Stefan Thomas bitcoin-betaling for et videooppdrag. I dag er summen verdt to milliarder kroner, men tyskeren husker ikke passordet til harddisken hvor de ligger lagret.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den digitale lommeboken Thomas hadde pengene lagret på, ga ham ti forsøk på å skrive inn riktig passord. Deretter krypterer den filene, og de digitale pengene vil bli uleselige. For alltid.

Nå har han forsøkt åtte ganger – og har altså bare to forsøk igjen.

Programmereren, som for tiden bor i San Francisco, har nemlig rotet bort lappen hvor han hadde skrevet ned passordet til harddisken. Problemet har plaget ham dypt.

– Det er et smertefullt minne. Jeg håper andre kan lære av mine feil. Et grann fremsyn kunne avverget et tiår med anger, skriver han på Twitter.

– Med det sagt, skal jeg gjøre det jeg alltid gjør, som å fokusere på å skape ting.

Legger det bak seg

I sine forsøk på å komme inn på harddisken, prøvde han ut de vanligste passord-kombinasjonene han hadde brukt de siste årene.

– Jeg lå bare i sengen og tenkte over det. Så gikk jeg til datamaskinen med en eller annen ny strategi, men det virket heller ikke. Da ble jeg desperat igjen, forteller Stefan Thomas til The New York Times.

Pengene mottok han i 2011, som betaling for at han laget videoen «Hva er Bitcoin» for en kryptovaluta-entusiast. Da fikk han 7002 bitcoin for oppdraget, som bare var verdt noen dollar per stykk den gang.

Siden har verdien eksplodert, og i dag kunne Stefan Thomas potensielt vært milliardær – regnet i norske kroner. Likevel har han bestemt seg for at han må legge pengene bak seg.

– Da jeg først mistet passordet var jeg deprimert i flere uker, og kunne ikke sove og stilte spørsmål ved min egenverdi. Hva sier det om deg selv, om du mister noe så viktig? sier han i et intervju med BBC World News.

– Jeg tok til slutt et steg tilbake, og måtte si at jeg fikk disse pengene for arbeid jeg hadde gjort. Det er så mye mer arbeid jeg kan gjøre, og mye mer jeg kan gi til verden, forteller han.

Harddisken, som inneholder 7002 bitcoin, har han nå lagret på et sikkert lager, i tilfelle det utvikles bedre metoder for å hacke seg inn i den senere. Å lagre den langt unna gjør det ifølge programmereren enklere å ikke tenke på pengene han har mistet.

Tilbud om hjelp

I et intervju med BBC World News bekrefter Thomas dessuten at hackere har tilbudt han hjelp med å bryte seg inn i harddisken.

– Jeg er redd jeg ikke kan ta det tilbudet seriøst. Men jeg er veldig takknemlig for alle som har sendt meg sympati. Det beste forslaget har vært å forsøke hypnose for å prøve å huske passordet igjen, sier han til den britiske kanalen.

– Men å huske passordet er håpløst. Selv med verdens beste hypnotisør, det beste synske mediumet eller verdens beste ayahuasca kommer jeg ikke til å få til det, spøker han videre.

Ayahuasca er et psykedelisk brygg tradisjonelt brukt av sjamaner i Sør-Amerika.

ILLUSTRASJON: Bitcoin «utvinnes» ved at datamaskiner løser et komplisert matematisk problem, noe som krever store mengder strøm og datakraft. I kryptovaluta-miljøet omtales dette som «gruvedrift» («mining»). Foto: DADO RUVIC / X02714

Blant dem som har sagt de kan hjelpe ham, er tidligere sikkerhetssjef i Facebook, Alex Stamos. Han skrev på Twitter at han kunne hjelpe Thomas mot 10 prosent av pengene, men har senere slettet meldingene, og presisert at det var spøk.

– Det bør undersøkes, men jeg er ikke riktig person, skriver Stamos.

Selv sier Thomas til The New York Times at han har mistet troen på kryptovaluta, og «ideen om å være sin egen bank».

– Lager du dine egne sko? Grunnen til at vi har banker, er fordi vi ikke ønsker å gjøre selv alt det som banker gjør.