SØKER ETTER OVERLEVENDE: Redningsarbeider jobber i ruinene av sykehuset Manakarra i byen Mamuju fredag morgen. Foto: FIRDAUS / AFP

Kraftig jordskjelv i Indonesia: Minst syv døde

Et sykehus er blant bygningene som har kollapset etter et kraftig jordskjelv i Indonesia. Syv personer er bekreftet døde, og flere hundre skal være skadet.

Ingrid Hovda Storaas

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG oppdaterer saken.

Minst syv personer er bekreftet døde og flere hundre er såret etter et kraftig jordskjelv på den indonesiske øya Sulawesi, melder Reuters.

Over 10.000 personer har evakuert hjemmene sine etter skjelvet natt til fredag, mange av dem i frykt for at skjelvet skulle utløse en tsunami, skriver nyhetsbyrået AP.

Flere personer skal være innesperret i ruinene, og landets myndigheter sier de jobber med å få oversikt over skadene.

Jordskjelvet hadde en styrke på 6,2 ifølge landets krisebyrå. Episenteret var rundt seks kilometer nordøst for byen Majene vest på øya.

Klikk for å aktivere kartet

Tre av de døde mistet livet da hjemmet deres ble jevnet med jorden mens de lå og sov, sier Sirajuddin, som er leder krisebyrået i distriktet Majene til AP.

Han forteller at minst 300 bygninger er skadet, inkludert boliger, et sykehus, helsesentre, hoteller og kontorbygninger.

Flere ansatte og pasienter skal være innesperret i ruinene av sykehuset, melder AFP.

– Sykehuset er jevnet med jorden – det kollapset, sier en talsperson for redningsmannskapene i byen Mamuju.

les også Jente funnet i live etter 91 timer under ruin i Tyrkia

– Det er pasienter og ansatte sperret inne, og vi prøver å redde dem ut, sier han videre.

I nabodistriktet Mumuju er minst 62 hus og et helsesenter skadet, etter at skjelvet forårsaket jordskred på tre ulike steder. En av hovedveiene mellom de to distriktene skal også ha blitt blokkert av jordmassene.

Skjelvet hadde en dybde på 18 kilometer under bakken, ifølge det amerikanske jordskjelvinstituttet USGS.