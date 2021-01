FÅR KRITIKK: Boris Johnson får kritikk etter treningstur på sykkel. Her er han avbildet i 2016. Foto: STEFAN WERMUTH / X90073

Boris Johnson får kritikk etter sykkeltur

Statsministeren ble søndag observert på sykkel rundt 11 kilometer fra sitt hjem i Westminster. Nå blir han beskyldt for dobbeltmoral.

Søndag meldte Evening Standard at Johnson hadde blitt observert syklende med sitt sikkerhetsfølge i Queen Elizabeth Olympic park på søndag.

Smittetrenden i Storbritannia er stigende, og regjeringen har innført strenge tiltak i England for å hindre smittespredningen. Blant rådene heter det at en ikke bør bevege seg utenfor sitt eget lokalområde under trening.

Fra statsministerboligen til den olympiske parken er det omtrent 11 kilometer med bil.

– Nok en gang er det «gjør som jeg sier, og ikke som jeg gjør» for statsministeren. London har en av landets høyeste smittetall. Boris Johnson, burde gå foran som et godt eksempel, sier parlamentsmedlem for Labour, Andy Slaughter, ifølge The Guardian.

Slik har smitten utviklet seg i Storbritannia:

Ble bøtelagt

Johnsons sykkeltur skjer kort tid etter at to kvinner i fylket Derbyshire nylig ble bøtelagt for å kjøre åtte kilometer fra sine hjem for å trene. Bøtene skal ha blitt trukket tilbake på mandag, etter at hendelsen møtte kritikk.

Sjefskonstabel, Rachel Swann, sa følgende om hendelsen da:

– Bøtene som ble ilagt de to kvinnene har blitt trukket tilbake. Vi har underrettet kvinnene direkte, og beklaget for den bekymring dette kan ha skapt.

Samtidig forklarer Swann at hun støtter avgjørelsen til konstablene som delte ut bøtene. Hun mener de kun forsøkte å oppfordre folk til å hindre videre spredning av viruset.

Ba folk respektere retningslinjene

Mandag gikk Johnson ut og oppfordret offentligheten til å respektere retningslinjene.

– Vi må forsterke reglene i dagligvareforretninger. Når folk kjøper drikke på kafe må de unngå at dette blir et sted for smitte og unngå at de mingler for mye, sa Johnson.

SYKKELGLAD: Johnson er en ivrig sykler. Her er han på landeveien i fjor sommer. Foto: Rui Vieira / PA Wire

Helsesekretær støtter Johnson

Johnson har foreløpig ikke uttalt seg direkte om saken, men i en uttalelse sier statsministerens kontor at turen var innenfor retningslinjene. De sa ikke om Johnson syklet eller ble kjørt til parken.

På en pressekonferanse mandag ble helsesekretær, Matt Hancock, spurt om han mente om sykkelturen.

– Det er greit om du gikk deg en lang tur, og endte opp 11 kilometer hjemmefra. Det er greit. Men du bør holde deg til ditt nærområde. Det er greit å gå en lang tur eller sykle seg en tur for å trene, men hold deg til ditt nærområde.