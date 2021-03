Kongress-stormingen: 10 nye etterlyst for politiangrep – nye videoer fra FBI

To måneder etter stormingen av den amerikanske kongressen i Washington D.C., ber FBI om hjelp til å identifisere ti nye mistenkte.

– FBI ber om hjelp fra publikum til å identifisere ti individer som er mistenkt for å være involvert i noen av de mest voldelige angrepene på politifolk som beskyttet Kongressen og demokratiet 6. januar, sier visedirektør Steven D’Antuono ved FBIs feltkontor i Washington D.C.

Det føderale politbyrået har torsdag sluppet nye videoer fra angrepet i januar, da en mobb gikk opp til Capitol Hill, brøt sperringene, knuste vinduer og tok seg helt inn i Senatet.

– Disse personene er observert på video i det de utfører ekstreme forbrytelser mot dem som har dedikert livene sine til å beskytte det amerikanske folk, sier visedirektør D’Antuono om de ti nye etterlyste.

INNE I BYGGET: Jake Angeli (32) omgitt av konspirasjonsteoretikere og Trump-tilhengere under okkupasjonen av Kongressen Washington D.C. i januar.

Fem ble drept i angrepet, og opprørerne lyktes i å midlertidig avbryte sertifiseringen av valgresultatet. De sinte Trump-tilhengerne kom rett fra en demonstrasjon hvor Trump talte, og ropte blant annet om å henge visepresident Mike Pence.

Les også: Så nær var opprørene å finne Mike Pence.

Takker publikum

FBI takker torsdag for all hjelp de har fått fra publikum så langt – samtidig som de ber om ytterligere tips.

– Vi vet det kan være en vanskelig avgjørelse å rapportere inn informasjon om familie, venner og kolleger, men det er det riktige å gjøre. FBI trenger fremdeles din hjelp til å identifisere disse mistenkte, ber D’Antuono.

Så langt har byrået mottatt flere hundre tusen tips etter stormingen. 300 personer er pågrepet – 65 av disse for angrep på politifolk. Angriperne beskrives av FBI som «voldelige ekstremister».

Folkevalgte måtte evakueres fra Kongressen som følge av angrepet. De var underveis i å sertifisere valgresultatet, hvor Joe Biden vant over Donald Trump.

Visepresident Mike Pence trosset Trump og deltok i sertifiseringen av valgresultatet. Han måtte evakueres vekk fra mobben og var bare meter fra direkte fare.

Mobben kom direkte fra en demonstrasjon hvor Trump talte, hevdet valgresultatet var stjålet fra ham og oppfordret folkemengden til å «kjempe som helvete».

Trump ble nok en gang historisk da han som følge av angrepet ble den første presidenten i amerikansk historie som er blitt stilt for riksrett to ganger.

Trump frikjent

I den andre riksrettssaken mot Donald Trump, var den nå avgåtte presidenten tiltalt for å ha oppildnet til opprør mot myndighetene, etter at opprørere i starten på januar stormet kongressbygningen i Washington D.C.

15. februar ble han frifunnet.

Bakgrunn for tiltalen var både at presidenten ifølge anklagerne hadde spredd løgner om valgfusk, og at han ikke grep inn underveis i angrepet.

57 senatorer stemte for å dømme Donald Trump, mens 43 stemte for å frikjenne ham. Selv om det var flertall for å dømme presidenten, krever en dom krever to tredjedelers flertall i Senatet. Det fikk anklagerne altså ikke.