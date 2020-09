SKEPTISK: President Trump tror ikke på et fritt og uavhengig valg 3. november. Han tror resultatet kan komme til å bli avgjort av Høyesterett. Foto: JOSHUA ROBERTS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump om valget: – Jeg tror dette vil ende i Høyesterett

Donald Trump forbereder seg på at Høyesterett kan komme til å avgjøre utfallet av presidentvalget. Derfor er det viktig for Trump å få erstattet plassen til avdøde Ruth Bader Ginsburg for å få på plass nok en konservativ høyesterettsdommer.

– Jeg tror dette vil ende i Høyesterett, og jeg tror at det er veldig viktig at har ni dommere, og jeg tror dette vil går veldig kjapt, sa den amerikanske presidenten onsdag, sitert på nettstedet Bloomberg.

Den norske USA-eksperten, professor ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, Geir Stenseth, ser tre dimensjoner ved den politiske dramatikken som utspiller seg 40 dager før presidentvalget i USA 3. november:

RESPEKTERT: Kisten med Ruth Bader Ginsburg utenfor Høyesterettsbygningen i Washington onsdag. Dommer Ginsburgs død har skapt en dramatisk politisk situasjon rundt presidentvalget. Foto: ANDREW HARNIK / POOL

– Det som skjer nå er at president Trump posisjonerer seg i forhold til de rettssakene som kan komme etter at valgresultatet blir kjent. Vi må egentlig tilbake til den gang da Abraham Lincoln i 1864 sto i samme situasjonen med hensyn til Høyesteretts sammensetning. Han kom til at her må folket bestemme, og slik ventet til valget var over før en ny utnevnelse foretatt, sier Stenseth.

Obamacare

Han mener det også er et viktig poeng for president Trump å få stoppet forgjengerens hjertebarn, Obamacare.

– 10. november er det tredje gang Obamacare angripes rettslig i Høyesterett. Høyesterettsjustitiarius John G. Robert skiftet side ved de to tidligere anledningene, og var den avgjørende stemmen for at Obamacare ble opprettholdt. Lykkes Trump med å må innsatt en ny konservativ høyesterettsdommer før 10. november, kan Roberts bli satt sjakk matt, tror den norske jusprofessoren.

– Helt uavhengig av hvem som vinner presidentvalget, så vil en Trump-utnevnt niende dommer, føre til at det blir et solid konservativt flertall i Høyesterett lang tid fremover, sier han.

– Men det er en åpen debatt i USA for tiden om det faktisk kan komme til en utvidelse av antall høyesterettsdommere, for eksempel fra ni til 13 dommere. For at det skal kunne skje må demokratene vinne Kongressen, altså både Representantenes hus og Senatet. Da er det snakk om at Høyesterett kan få et liberalt flertall, sier professor Geir Stenseth.

LAR SEG GJØRE: – Det er ingenting juridisk i veien for at amerikanske høyesterett kan få flere dommere, sier Sofie Høgestøl. Foto: Frode Hansen

Sofie Høgestøl studerte ved Georgetown universitetet i Washington D.C. i USA. I dag er hun tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun sier at det rent juridisk er det fullt mulig å øke antallet høyesterettsdommer i USA.

– Det er ikke et maks-tall for hvor mange høyesterettsdommere som kan utnevnes. Til sammenligning har Norge øket antallet dommere til 20, mens altså USA, med 330 millioner innbyggere, bare har ni.

Og det kan skje gjennom en vanlig lov, vedtatt i Kongressen uten at grunnloven blir lagt til grunn. Pete Buttigieg, som tidligere kjempet for å bli Demokratenes presidentkandidat, men som i dag er sentral i Biden-valgkampen, har i flere måneder snakket om behovet for en utvidelse av Høyesterett.

Men forutsetter selvsagt et flertall i Kongressen for Demokratene for det kan skje, sier Sofie Høgestøl.

