Dokumentar: Peter Madsen innrømmet drapet på Kim Wall

Innrømmelsen skjedde på telefon med en journalist. Fra før Peter Madsen er dømt til livsvarig fengsel for drapet.

Under hele rettssaken mot ham hevdet han sin uskyld. Han ble likevel dømt til livsvarig fengsel for drapet på svenske Kim Wall.

Madsen har selv kun erkjent å ha partert liket av Wall, og mener han handlet i panikk. Han har forklart at hun døde som følge av forgiftning ombord i ubåten.

Det er danske Discovery Networks som skriver at Madsen tilstår drapet i en ny dokumentar.

– Det har ikke noe å gjøre med hvem sin skyld det er. Det er min skyld, hun døde. Og det er min skyld, fordi jeg begikk forbrytelsen. Alt sammen er min skyld, sier han i en telefonsamtale med en journalist i programmet «De hemmelige optagelser» på Discovery.

– Jeg kan huske hvert millisekund av den ubåtturen, forteller han.

Innrømmelsen har skjedd i løpet av 20 timer med telefonsamtaler med journalist Kristian Linnemann. I pressemeldingen om dokumentaren skriver Discovery Networks at de også har funnet frem til en kvinne som hadde et romantisk forhold til Madsen.

VG var i retten da Madsen ble dømt.

– Det er snakk om et kynisk og planlagt seksuelt overgrep og drap av særdeles brutal karakter på en tilfeldig kvinne, som i forbindelse med sitt journalistiske arbeid hadde tatt imot en tur i hans ubåt, sa dommer Anette Burkø mens hun leste opp dommen.

I dommen fremgår det at retten finner det bevist at drapet var forberedt og planlagt, og de har lagt til grunn at Kim Wall ble mishandlet seksuelt mens hun var i live. Det er særlig en blodutredelse i hennes underliv retten har lagt til grunn for at Wall fremdeles var i live da Madsen stakk henne med skarpe gjenstander mot kroppen.

Retten la til grunn at den mest sannsynlige årsaken til at Kim Wall døde, er halshugging. De mente at Madsens forklaring om at Wall skal ha dødd som følge av en kulloseforgiftning ombord i ubåten, ikke er troverdig.

Svenske Kim Wall ble drept i 2017.

