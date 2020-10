I KARANTENE: USAs president Donald Trump. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trump i coronakarantene: - Vet ikke om jeg er smittet

USAs president Donald Trump og førstedame Melania Trump er satt i karantene og testes for coronavirus etter at hans nære rådgiver Hope Hicks ble bekreftet smittet.

Oppdatert nå nettopp

Det opplyser presidenten på sin egen Twitter-konto.

– Hope Hicks, som har jobbet så hardt uten å ta den minste pause, har nettopp testet positivt for coronaviruset. Grusomt! bekrefter han.

– Førstedamen og jeg venter på våre testresultater. I mellomtiden vil vi begynne vår karanteneprosess, sier presidenten.

Nær rådgiver

Få rådgivere er tettere på Trump enn Hope Hicks. Hun har reist med Trump en rekke ganger nylig, blant annet til den første presidentdebatten i Cleveland med Joe Biden tirsdag.

Hun var også på Marine One med en rekke andre av Trumps næreste rådgivere, Jared Kushner, Dan Scavino og Nicholas Luna, ingen av dem iført maske, da Trump dro til et valgkamparrangement i Minnesota onsdag.

NÆR RÅDGIVER: Hope Hicks jobber tett med USAs president Donald Trump. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

– Hun testet positivt. Jeg hørte nettopp om det. Hun testet positivt. Hun er hardtarbeidende. Masse munnbind, hun bærer munnbind ofte, men hun testet positivt. Så dro jeg nettopp ut og ble testet. Vi får se, du vet, jeg og førstedamen tilbringer mye tid med henne. Så hun testes også, sa Trump til Hannity.

Presidentens offentlige timeplan for fredag, som ble kunngjort like etter at han deltok på «Hannity», viser at han skulle på en pengeinnsamling ved hotellet sitt i Washington og senere til Sanford i Florida på valgkamparrangement.

Trosser coronaråd

Trump, som har blitt kritisert for håndteringen sin av coronapandemien, har flere ganger trosset rådene fra sin egen arbeidsgruppe mot coronaviruset.

Dette blant annet i form av at flere av de ansatte i administrasjonen hans dropper munnbind, og gjennom at presidenten deltar på en rekke fullstappede valgkamparrangementer.

I Hannity-intervjuet spekulerte Trump i at Hicks kan ha blitt smittet av viruset fra en tilhenger.

– Hun er en veldig varm person. Hun har det vanskelig, når soldater og politifolk kommer bort til henne vil hun behandle dem bra. Hun vil ikke si «hold dere unna, jeg kan ikke være nær dere». Det er en veldig, veldig kjip sykdom, sier Trump.

En kilde sier til CNN at Hicks har opplevd symptomer og at hun er tilbake i Washington. Hvor alvorlige symptomer hun har, er uklart.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 02.10.20 kl. 04:59 Oppdatert: 02.10.20 kl. 05:16

