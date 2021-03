TIDLIGERE PRESIDENT: Jimmy Carter holder en forelesning ved søndagsskolen i en baptistkirke i Georgia 3. november 2019. Foto: John Amis / AP

Jimmy Carter ut mot Georgia-republikanere: − Motløs, lei meg og sint

Republikanere i Georgia har stemt for lover som begrenser muligheten til å forhåndsstemme ved valg. Tidligere president Jimmy Carter (96) liker ikke utviklingen i hjemstaten.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Nå nettopp

– Når våre delstatspolitikere prøver å skru tilbake tiden gjennom lovgivning som vil begrense muligheten til å stemme for mange innbyggere i Georgia, blir jeg motløs, lei meg og sint.

Det sier USAs tidligere demokratiske president Jimmy Carter i en uttalelse tirsdag.

Han ledet USA mellom 1977 og 1981, og er selv født og oppvokst i Georgia. Før han ble president var han blant annet guvernør i delstaten.

Etter at han ble president grunnla han Carter-senteret sammen med blant annet kona Rosalynn Carter. Promoteringen av frie og rettferdige valg verden over er en sentral del av senterets arbeid.

– Målet bør alltid være å øke, ikke minke, valgdeltagelse.

Delstaten Georgia har lenge vært en høyborg for Det republikanske partiet, men ved fjorårets presidentvalg skjedde det noe. Velgerne stemte frem en demokratisk kandidat for første gang på 28 år, da Joe Biden slo Donald Trump med knappe 12.000 stemmer.

Ved senatsvalget i begynnelsen av januar ble også delstatens to sittende republikanske senatorer erstattet av to demokrater.

Dette satte sinnene i kok blant republikanere, og delstaten ble raskt en skyteskive for tidligere president Donald Trump og hans påstander om valgfusk.

Det er blant annet blitt avslørt at Trump skal ha forsøkt å presse delstatens administrasjonsminister til å «finne» flere stemmer, en sak som etterforskes på delstatsnivå i dag.

Stemte gjennom lovforslag

I 2005 vedtok kongressen i delstaten at innbyggerne skulle få muligheten til å stemme uten å oppgi noen spesiell grunn.

Mandag denne uken stemte Senatet, der republikanerne har flertall, gjennom et omfattende lovforslag som vil begrense denne muligheten.

Forslaget sier ifølge NTB at forhåndsstemming kun skal være mulig for mennesker over 65 år, for personer med nedsatt funksjonsevne og personer som ikke er fysisk til stede i sitt valgdistrikt på valgdagen. Det blir også krav om å legge fram legitimasjon med bilde for å avlegge forhåndsstemme.

les også Demokratiprofessor om USA etter valget: – En skrekkopplevelse

Republikanernes majoritetsleder Mike Dugan sier at en økning i antall forhåndsstemmer la et stort press på delstatens valgkontor ved presidentvalget, og at det er behov for en endring.

– De siste årene har antallet forhåndsstemmer økt til et nivå der fylkene i praksis gjennomfører tre valg samtidig, sier han ifølge NTB.

Ifølge nyhetsbyrået AP benyttet rundt én million velgere i delstaten, rundt en femtedel av dem som stemte ved fjorårets valg, denne metoden – delvis på grunn av coronapandemien.

– Bør gjøre oss alle stolte

Flere delstater endret valglovene sine ved årets valg for å gjøre det lettere for folk å «fjern-stemme» i forbindelse med coronapandemien. Republikanerne jobber nå med å få tilbakestilt disse endringene i flere delstater.

les også Se dokumentar: «President in Waiting»

I enkelte tilfeller ønsker de imidlertid å innskrenke lovene ytterligere, og det er dette Jimmy Carter reagerer på.

– Dette er reaksjoner på anklager om valgfusk, anklager som det ikke er lagt frem noen beviser for. Anklager som faktisk ble motbevist gjennom ulike granskinger, omtellinger og gjennom andre tiltak, sier han i uttalelsen og legger til:

– I november så vi flere vellykkede valg med rekordstor deltagelse og få eller ingen falske stemmesedler medregnet. Det bør gjøre oss alle stolte, skriver den tidligere presidenten.